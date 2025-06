- SMI vorbörslich: +0,23 Prozent auf 11'907,34 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,94 Prozent auf 43'387 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,97 Prozent auf 20'168 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,31 Prozent auf 40'105 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan: übernimmt Mehrheitsanteil an Vollmens Fragrances Vollmens Fragrances mit 25 Mio Fr. Umsatz im 2024 - SIKA übernimmt Bauchemieunternehmen in Katar - Swiss-Re-CEO: Konservative Reservenpolitik hat sich bewährt - StarragTornos erwartet negatives Resultat für H1, aber positive Res. im GJ rechnet mit einer Umsatz- und Margensteigerung im H2 - Titlisbahnen H1: Betriebsertrag 42,7 Mio Fr. (VJ 47,1 Mio) EBITDA 11,3 Mio Fr. (VJ 18,1 Mio) Reinergebnis 3,8 Mio Fr. (VJ 10,5 Mio) H2: Blicken dem Sommerhalbjahr 2025 zuversichtlich entgegen - Züblin: GV lehnt Ausschüttung von 1 CHF bzw 1,30 CHF pro Aktie ab GV lehnt Wahl von 3 VR-Kandidaten Zollinger, Karachurina und Wyser ab - Bucher: Martin Starkey wird Leiter Bucher Municipal, Mitglied der GL - Ypsomed eröffnet Produktionsstätte in China NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Amrize: Thomas Schmidheiny mit Anteil von 6,671 Prozent; UBS Fund Management 5,624 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,609 Prozent - Idorsia: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Montana Aerospace: Capital meldet Anteil von 5,005 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Bioversys, Swiss Steel, Wisekey Montag: - GV: Arundel Dienstag: - Cosmo: Investorentag (ab 11.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erwerbseinkommen im Jahr 2024 (08.30 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer Juni (Montag) - SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q1 (Montag) - BFS: Dienstleistungsumsätze April 2025 (Dienstag) - BFS: Detailhandelsumsätze Mai 2025 (Dienstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni (Dienstag) Ausland: - FR: Konsumausgaben 5/25 (08.45 Uhr) Verbraucherpreise 6/25 (vorläufig, 08.45 Uhr) - IT: Verbrauchervertrauen 6/25 (10.00 Uhr) Produzentenvertrauen 6/25 (10.00 Uhr Erzeugerpreise 5/25 (12.00 Uhr) - ZO: Verbrauchervertrauen 6/25 (endgültig; 11.00 Uhr) Wirtschafts- und Industrievertrauen 6/25 (11.00 Uhr) - US: Private Einkommen 5/25 (14.30 Uhr) Konsumentenausgaben 5/25 (14.30 Uhr) PCE-Preisindex 5/25 (14.30 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/25 (endgültig; 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.07.2025 - Amrize-Aktien ab sofort im SMI und SLI (SMI hat vorübergehend 21 Titel, SLI 31 Titel) Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Landis+Gyr (1,15 Fr.) - PEH (1,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9366 - USD/CHF: 0,8013 - Conf-Future: +16 BP auf 161,56 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,377 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,00 Prozent auf 11'880 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,08 Prozent auf 1'948 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,12 Prozent auf 16'462 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,64 Prozent auf 23'649 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,77 Prozent auf 7'557 Punkte

