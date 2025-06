- SMI vorbörslich: +0,16 Prozent auf 11'999,24 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,00 Prozent auf 43'819 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,52 Prozent auf 20'273 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,72 Prozent auf 40'441 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim beteiligt sich an Greentech-Unternehmen SaltX - Roche gibt Abgang in erweiterter GL bekannt - u.a. geht Hans Clevers - UBS startet neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2 Mrd USD am 1. Juli - Forbo: CFO und Interims-CEO Andreas Jaeger verlässt Firma Abgang im Verlauf des Q4 2025 - Nachfolgesuche angelaufen - Leonteq lädt zur aoGV am 20. August 2025 VR schlägt deutliche Reduktion maximalen Entschädigung für GL vor - Addex führt 2-Millionen-Investition in Präzisionsmedizin-Unternehmen Stalicla - HBM Healthcare Investments beendet Aktienrückkaufprogramm - Idorsia mit positiven Studiendaten für Impfstoff gegen Darmbakterium - SoftwareOne gibt Erhalt neuer Crayon-Aktien bekannt NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Börsenkandidatin SMG will 2025 profitabel wachsen und Dividende zahlen erwartet 2025 Umsatzwachstum von 13 bis 15 Prozent will EBITDA-Marge 2025 in mittleren 50 Prozent-Bereich steigern Formelle Entscheidung über IPO noch nicht gefallen Börsengang ist von mehreren Faktoren abhängig PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Einfuhrpreise Mai -1,1 Prozent gg VJ (Prog -0,8) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von 3,19 Prozent; UBS Fund Management 5,017 Prozent - HBM meldet Eigenanteil von <3 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,251 Prozent PRESSE WOCHENENDE/MONTAG - Siehe separate Presseschau - Weitere Details aus Finma-Bericht zum CS-Greensill-Skandal (SoZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: Arundel Dienstag: - Cosmo: Investorentag (ab 11.00 Uhr) Mittwoch - GV: Ypsomed WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer Juni (09.00 Uhr) - SNB: Volumen Devisenmarkt-Interventionen Q1 (09.00 Uhr) - BFS: Dienstleistungsumsätze April 2025 (Dienstag) - BFS: Detailhandelsumsätze Mai 2025 (Dienstag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juni (Dienstag) Ausland: - DE: Verbraucherpreise 6/25 (vorläufig, 14.00 Uhr) - US: MNI Chicago PMI 6/25 (15.45 Uhr) Dallas Fed Verarbeitende Industrie 6/25 (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.07.2025 - Amrize-Aktien ab sofort im SMI und SLI (SMI hat vorübergehend 21 Titel, SLI 31 Titel) Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 02.07: - HBM (4,90 Fr.) - Lastminute (0,41 EUR) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9363 - USD/CHF: 0,7985 - Conf-Future: Freitag ungehandelt (Donnerstag +16 BP auf 161,56 Prozent) - SNB: Kassazinssatz 0,41 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,84 Prozent auf 11'980 Punkte - SLI (Freitag): +1,00 Prozent auf 1'968 Punkte - SPI (Freitag): +0,88 Prozent auf 16'607 Punkte - Dax (Freitag): +1,62 Prozent auf 24'033 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,76 Prozent auf 7'692 Punkte

