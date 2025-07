- SMI vorbörslich: +0,30 Prozent auf 11'998,82 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,91 Prozent auf 44'495 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,82 Prozent auf 20'203 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,50 Prozent auf 39'788 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SGS übernimmt US-Prüfkonzern ATS erwartet Umsatzbeitrag 2026 von 460 Mio USD, EBITDA von 95 Mio rechnet mit Synergiepotenzial von jährlich mind. 30 Mio USD erwartet Abschluss ATS-Übernahme Ende 2025 bzw. Anfang 2026 Übernahme trägt zu EPS ab erstem Jahr positiv bei ATS wird mit 1,325 Mrd USD bewertet Teil Kaufpreis (100 Mio USD) wird in Aktien an spez. Aktionäre gezahlt Vorbörsliche Indikation +1,3 Prozent - Sandoz ruft eine Charge Cefazolin in den USA zurück - Galenica kauft Labor Team und steigt ins Diagnostik-Geschäft ein Labor Team erzielt Jahresumsatz von 114 Mio Fr. Abschluss Transaktion für H2 erwartet Finanzierung erfolgt kurzfristig mittels Bridge-Fremdfinanzierung Labor Team hat Marktanteil von 8 Prozent im Schweizer Privatlabormarkt Vorbörsliche Indikation +0,6 Prozent - Bioversys fliessen dank Forschungsabkommen 5 Millionen Franken zu - Dormakaba übernimmt deutsche Firma TANlock mit 30 Mitarbeitenden - EFG ernennt Luis Ferreira zum CIO der Region Americas - HBM Healthcare Investments startet neues Aktienrückkaufprogramm am 4.Juli - Groupe Minoteries weiht neue Roggen-Mühle im Wallis ein - Warteck Invest erhält Baubewilligung für Wohnüberbauung «Tiglio» in Buchs NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Mobiliar stellt Geschäftstätigkeit von irischem «Insurtech» ein PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 6,021 Prozent/2,608 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - R&S: Capital meldet Anteil von 7,975 Prozent - Swiss Re meldet Eigenanteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch - GV: Ypsomed Donnerstag: - keine Termine Freitag: - GV: Dottikon ES WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2025 (Donnerstag) - Seco: Arbeitsmarktdaten Juni 2025 (Freitag) Ausland: - IT: Arbeitslosenquote 5/25 (10:00) - EU: Arbeitslosenquote 5/25 (11:00) - US: MBA-Hypothekenanträge (Woche) (13:00) ADP Beschäftigungsänderung 6/25 (14:15) EIA-Ölbericht (Woche) (16:30) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.07.2025 - Amrize-Aktien ab sofort im SMI und SLI (SMI hat vorübergehend 21 Titel, SLI 31 Titel) Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - Peach Property (3. bis 11. Juli) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - HBM (7,50 Fr.) - Lastminute (0,41 EUR) per 04.07: - Ypsomed (2,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9336 - USD/CHF: 0,7916 - Conf-Future: nicht gehandelt (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,41 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,35 Prozent auf 11'963 Punkte - SLI (Dienstag): +0,13 Prozent auf 1'961 Punkte - SPI (Dienstag): +0,24 Prozent auf 16'574 Punkte - Dax (Dienstag): -0,99 Prozent auf 23'673 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,38 Prozent auf 7'663 Punkte

awp-robot/sw/