- SMI vorbörslich: +0,01 Prozent auf 11'994,00 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,02 Prozent auf 44'484 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,94 Prozent auf 20'393 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,19 Prozent auf 39'689 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Phase-III-Studie GCAptAIN mit Cosentyx erreicht Ziele nicht vorbörsliche Indikation -0,9 Prozent - BLKB: nimmt Wertberichtigungen auf Radicant vor Wertberichtigungen summieren sich auf 105,5 Millionen Franken Probleme bei Radicant sind tiefere Kundenzahlen und geringere Erträge plant umfangreiches Kostenreduktions- und Effizienzprogramm bei Radicant CEO John Häfelfinger verlässt die Bank per Ende März 2026 Bankratspräsident Schneider stellt Amt per Mitte 2026 zur Verfügung bestätigt Ausblick vom Februar: vergleichbarer operativer Geschäftsgang - Dormakaba eröffnet neues Forschungszentrum in Deutschland - Evolva Holding will sich in EvoNext Holdings umbenennen - aoGV am 25.07. - Implenia: erhält neue Aufträge in der Schweiz und in Deutschland Volumen der neuen Aufträge rund 200 Mio Franken - SoftwareOne führt Zwangserwerb der verbliebenen Crayon-Aktien durch SoftwareOne strebt Crayon-Dekotierung von der Euronext Oslo Børs an - Vontobel beruft Annette Nanzer zur Personalchefin - Ypsomed-Aktionäre genehmigen an GV alle Anträge NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Aebi Schmidt macht seine ersten Schritte an der US-Börse - Migros bringt Kleinladenkonzept erstmals an Bahnhof PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Burkhalter: Ingro Finanz meldet Anteil von 14,225 Prozent - Dottikon ES: Ingro Finanz meldet Anteil von 7,029 Prozent - Sensirion: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - keine Termine Freitag: - GV: Dottikon ES Montag: - Perrot Duval: Ergebnis 2024/25 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juni 2025 (08.30 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten Juni 2025 (Freitag) - BFS: Logiernächte Mai 2025 (Montag) - SNB: Devisenreserven Juni 2025 (Montag) Ausland: - DE: HCOB PMI Dienste 6/25 (2. Veröff. 09.55 Uhr) - ES: HCOB PMI Dienste 6/25 (09.15 Uhr) - FR: HCOB PMI Dienste 6/25 (2. Veröff. 09.50 Uhr) - GB: S&P Global PMI Dienste 6/25 (2. Veröff. 10.30 Uhr) - IT: HCOB PMI Dienste 6/25 (09.45 Uhr) - ZO: HCOB PMI Dienste 6/25 (2. Veröff. 10.00 Uhr) - US: Handelsbilanz 5/25 (14.30 Uhr) Arbeitsmarktbericht 6/25 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche 14.30 Uhr) S&P Global PMI Dienste 6/25 (2. Veröff. 15.45 Uhr) Auftragseingang Industrie 5/25 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 5/25 (endgültig 16.00 Uhr) ISM-Index Dienste 6/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.07.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - Peach Property (3. bis 11. Juli) EX-DIVIDENDE DATEN: per 04.07: - Ypsomed (2,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 0,9337 - USD/CHF: 0,7914 - Conf-Future: -5 BP auf 161,15 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,42 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,24 Prozent auf 11'992 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,43 Prozent auf 1'969 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,31 Prozent auf 16'625 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,49 Prozent auf 23'790 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,95 Prozent auf 7'738 Punkte

awp-robot/sw/