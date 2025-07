- SMI vorbörslich: +0,08 Prozent auf 11'987,98 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,77 Prozent auf 44'829 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +1,02 Prozent auf 20'601 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,13 Prozent auf 39'839 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - ABB: unterzeichnet 15-jährigen Flottenservicevertrag mit Royal Caribbean Group Vertrag umfasst Wartung von 33 Schiffen mit Azipod-Antrieb vorbörsliche Indikation mittlerweile +0,04 Prozent - Nestlé Waters ersetzt Mikrofiltrationssystem bei Perrier in Vergèze - Moody's bestätigt Sandoz-Bewertung mit «Baa2» - Ausblick «stabil» - Aluflexpack: Dekotierung von der SIX Swiss Exchange per 11. Juli 2025 - Ams Osram verlängert revolvierende Kreditlinie bis September 2027 - EEII plant Erhöhung des Aktienkapitals um 112'676 neue Inhaberaktien NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Raiffeisen richtet Unternehmerzentrum neu aus PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Bachem: Ingro Finanz meldet Anteil von 58,301 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - GV: Dottikon ES Montag: - Perrot Duval: Ergebnis 2024/25 Dienstag: - Airesis: ao GV (Dekotierung) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Arbeitsmarktdaten Juni 2025 (09:00) - BFS: Logiernächte Mai 2025 (Montag) - SNB: Devisenreserven Juni 2025 (Montag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) Ausland: - FR: Industrieproduktion 5/25 (08:45) - IT: Einzelhandelsumsatz 5/25 (10:00) - EU: Erzeugerpreise 5/25 (11:00) - US: Börse wegen Feiertag geschlossen SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.07.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (per 11.07, letzter Handelstag 10.07) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - Peach Property (3. bis 11. Juli) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Ypsomed (2,20 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9340 - USD/CHF: 0,7930 - Conf-Future: Ungehandelt (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,409 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,12 Prozent auf 11'978 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,03 Prozent auf 1'969 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,05 Prozent auf 16'617 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,61 Prozent auf 23'934 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,20 Prozent auf 7'755 Punkte

