- SMI vorbörslich: -0,08 Prozent auf 11'962,55 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Freitag): wegen Feiertag geschlossen - Nasdaq Comp (Freitag): wegen Feiertag geschlossen - Nikkei 225 (Montag): -0,57 Prozent auf 39'584 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swissquote über nimmt Finanzapp Yuh ganz - Postfinance steigt aus bezahlt Teil des Kaufpreises in eigenen Aktien will Synergien noch umfassender nutzen Transaktion bewertet Yuh mit 180 Millionen Franken Yuh hatte Mitte Jahr 342'369 Kundenkonten, Vermögenswerte 3,2 Mrd CEO: Umzug von YUH-Kunden zu Swissquote ist nicht das Ziel Yuh-App bleibt bestehen - Palette wird weiter ausgebaut - Meyer Burger: Franz Richter bleibt vorerst alleiniger Verwaltungsrat Anlegerschutzverein will Klage gegen Firma einreichen - Perrot Duval 2024/25: Umsatz 13,9 Mio Fr. (VJ 18,2 Mio) Reinergebnis -1,9 Mio Fr. (VJ -0,3 Mio) Verzicht auf Dividende (VJ 1,00 Fr.) 2025/26: Deutlicher Umsatzanstieg erwartet Konjunkturumfeld mittelfristig unsicher NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Gesamtproduktion Mai +1,0 Prozent gg VJ (Prog -0,3) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Idorsia: Benjamin Levine meldet Anteil von 3,45 Prozent - Richemont: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,019 Prozent - SoftwareONE: Folketrygdfondet meldet Anteil von 4,011 Prozent PRESSE MONTAG/WOCHENENDE - Siehe separate Presseschau ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Airesis: ao GV (Dekotierung) Mittwoch - Keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Mai 2025 (08.30 Uhr) - SNB: Devisenreserven Juni 2025 (09.00 Uhr) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag) - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) Ausland: - ZO: Sentix-Konjunkturindex 7/25 (10.30 Uhr) Einzelhandelsumsatz 5/25 (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.07.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (per 11.07, letzter Handelstag 10.07) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - Peach Property (3. bis 11. Juli) EX-DIVIDENDE DATEN: per 08.07: - Burckhardt (18,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9352 - USD/CHF: 0,7946 - Conf-Future: ungehandelt (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,394 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,05 Prozent auf 11'972 Punkte - SLI (Freitag): -0,18 Prozent auf 1'965 Punkte - SPI (Freitag): -0,07 Prozent auf 16'605 Punkte - Dax (Freitag): -0,61 Prozent auf 23'787 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,54 Prozent auf 7'696 Punkte

awp-robot/sw/