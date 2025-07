- SMI vorbörslich: +0,25 Prozent auf 11'984,90 Punkte (08.10 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,94 Prozent auf 44'406 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,92 Prozent auf 20'413 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,27 Prozent auf 39'696 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erhält Swissmedic-Zulassung für Malaria-Medikament für Kleinkinder vorbörsliche Indikation mit +0,8 Prozent - SIG erweitert Produktion im mexikanischen Querétaro - Alpine Select H1: Gewinn von 2,1 Mio Fr. erwartet (VJ 3,6 Mio) - Basilea erhält weitere Forschungsfinanzierung aus US-BARDA-Abkommen - Leclanché erhält Fördermittel aus EU-Innovationsfonds zur Batterieproduktion - Sunrise erwartet letzten Nasdaq-Handelstag für ADS am 15. August - Zehnder Group und Airthings brechen Übernahmegespräche ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Wegen Preisabrede: Wettbewerbskommission büsst 16 Detailhändler mit 28 Mio Markant wehrt sich gegen Weko-Verfügung und geht vor Bundesverwaltungsgericht PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz: - EFV/SNB: Bund stockt Anleihen 0,50 Prozent/2030 und 0,25 Prozent/2035 auf - Ausland: - DE: Exporte Mai -1,4 Prozent gg Vormonat (Prognose -0,5) Importe Mai -3,8 Prozent gg Vormonat (Prognose -1,7) Handelsbilanzsaldo Mai +18,4 Mrd Euro (Prognose +15,5) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - EPH: CAIAC Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - SoftwareONE: Daniel Marc von Stockar/Beat Alex Curti/René Gilli mit 20,81 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Airesis: ao GV (Dekotierung) Mittwoch - Keine Termine Donnerstag: - Barry Callebaut: Umsatz 9 Mte (Conf. Call 8.15 Uhr) - BC Jura: Ergebnis H1 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2025 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) Ausland: - US: Konsumentenkredite Mai 2025 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.07.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (per 11.07, letzter Handelstag 10.07) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - Peach Property (3. bis 11. Juli) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Burckhardt (18,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9356 - USD/CHF: 0,7973 - Conf-Future: ungehandelt (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,416 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,15 Prozent auf 11'955 Punkte - SLI (Montag): +0,06 Prozent auf 1'966 Punkte - SPI (Montag): -0,01 Prozent auf 16'604 Punkte - Dax (Montag): +1,20 Prozent auf 24'074 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,40 Prozent auf 7'723 Punkte

awp-robot/sw/