- SMI vorbörslich: -0,09 Prozent auf 11'959,66 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,37 Prozent auf 44'241 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,03 Prozent auf 20'418 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,28 Prozent auf 39'800 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SGS verlängert Vertrag mit Regierung der Elfenbeinküste - Airesis-Aktionäre stimmen Dekotierung von Schweizer Börse zu - Avolta betreibt Duty Free Shops auf weiterem norwegischen Kreuzfahrtschiff - Kudelski liefert Identitätsprüf-Tool an US-Autohaus Niello - Villars verzeichnet Rücktritt bei Tochtergesellschaft Suard NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SIX ernennt Christoph Müller zum Head Banking Services - Axpo-AKW Beznau produziert nach Abkühlung der Aare wieder Strom PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 5,493 Prozent/2,68 Prozent - SoftwareONE: Curti /Karbon Invest AS/Softwareone melden Anteil von <3 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Barry Callebaut: Umsatz 9 Mte - BC Jura: Ergebnis H1 - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2025 Freitag: - Ems-Chemie: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex Juni 2025 (Freitag) Ausland: - US: Lagerbestände Grosshandel 5/25 (16.00 Uhr) EIA-Ölbericht (16.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 18.6.25 (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.07.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (per 11.07, letzter Handelstag 10.07) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - Peach Property (3. bis 11. Juli) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,93377 - USD/CHF: 0,7968 - Conf-Future: ungehandelt (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,442 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,13 Prozent auf 11'971 Punkte - SLI (Dienstag): +0,25 Prozent auf 1'971 Punkte - SPI (Dienstag): +0,20 Prozent auf 16'637 Punkte - Dax (Dienstag): +0,55 Prozent auf 24'207 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,92 Prozent auf 7'767 Punkte

awp-robot/sw/