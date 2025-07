- SMI vorbörslich: +0,14 Prozent auf 12'023,80 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,49 Prozent auf 44'458 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,94 Prozent auf 20'611 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -0,68 Prozent auf 39'551 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kuehne + Nagel Euroshipping verlängert Partnerschaft mit LogServ - Partners Group übernimmt indischen Kreditgeber Infinity Fincorp Solutions - Barry Callebaut 9 Mte: Umsatz 10'946,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10'707 Mio) Verkaufsmenge 1'602,46 Tsd t (AWP-Konsens: 1623 Tsd) Volumenwachstum -6,3 Prozent (AWP-Konsens: -5,1 Prozent) Beispielloses Marktumfeld beeinflusst Zahlen Preiserhöhungen bei Kunden beeinflusst Verkaufsmenge Q3: Umsatzrückgang vor allem wegen Zoll-Unsicherheiten Marktumfeld unterstreicht Notwendigkeit von BC Next Level Ziele von BC-Next-Level-Programm bestätigt Massnahmen für Schuldenabbau ergriffen Schuldenabbau u.a. via Reduktion Nettoumlaufvermögen 2024/25: Ziele werden angepasst Rückgang Verkaufsmenge von rund 7 Prozent Mittleres bis hohes einstelliges Wachstum des EBIT vorbörsliche Indikation -2,6 Prozent - Tecan: kündigt CEO-Wechsel im Rahmen der Nachfolgeplanung an CEO Achim von Leoprechting tritt per 1. August 2025 zurück Monica Manotas zur neuen CEO per am 1. August 2025 ernannt Prognose für Umsatzrückgang H1 und Ziele FY 2025 bestätigt vorbörsliche Indikation -0,8 Prozent - Helvetia Holding erhält Rating «A-» von Standard & Poor's NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Weko stellt Untersuchung gegen BMW ein - Migros: Chefwechsel bei Gottlieb Duttweiler Institut PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - HT5: Marco Wolf meldet Anteil von 3,904 Prozent - Idorsia: UBS meldet Anteil von 7,895 Prozent - Minoteries: Dr. Marco Minder meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Barry Callebaut: Conf. Call Umsatz 9 Mte (08.15 Uhr) - BC Jura: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juni 2025 (nachbörslich)(nachbörslich) Freitag: - Ems-Chemie: Ergebnis H1 Montag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex Juni 2025 (Freitag) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni 2025 (Montag) Ausland: - IT: Industrieproduktion 5/25 (10.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.07.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (per 11.07, letzter Handelstag 10.07) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - Peach Property (3. bis 11. Juli) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08:15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9322 - USD/CHF: 0,7941 - Conf-Future: -5 BP auf 161,10 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,448 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,30 Prozent auf 12'007 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,29 Prozent auf 1'977 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,26 Prozent auf 16'680 Punkte - Dax (Mittwoch): +1,42 Prozent auf 24'550 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +2,01 Prozent auf 7'878 Punkte

awp-robot/sw/