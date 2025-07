- SMI vorbörslich: -0,32 Prozent auf 12'092,54 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,43 Prozent auf 44'651 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,09 Prozent auf 20'631 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,01 Prozent auf 39'641 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé-Zentrale in Frankreich durchsucht - Novartis: Cosentyx wird in Québec über öffentliches Gesundheitssystem bezahlt - BCJ H1: Geschäftserfolg 16,62 Mio Fr. (VJ 19,86 Mio) Reingewinn 8,95 Mio Fr. (VJ 10,32 Mio) Reinergebnis 8,95 Mio Fr. (VJ 10,32 Mio) 2025: Betriebsergebnis unter dem Rekordwert von 2024 erwartet - Ems-Chemie H1: Umsatz 1020 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1037 Mio) EBITDA 323 Mio Fr. (AWP-Konsens: 317 Mio) EBIT 296 Mio Fr. (AWP-Konsens: 290 Mio) EBIT-Marge 29,0 Prozent (AWP-Konsens: 28,0 Prozent) Effizienzprogramme trugen zur Stärkung der Profitabilität bei Sehr erfreuliche und äusserst profitable Neugeschäfte 2025: Nettoumsatz unter VJ, EBIT leicht über VJ vorbörsliche Indikation +1,6 Prozent - Flughafen Zürich: Passagierzahl Juni 2,93 Mio (+4,5 Prozent gg VJ) Umsatz Kommerz Juni 56,5 Mio Fr. (-1,2 Prozent gg VJ) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 5 Prozent - SoftwareONE: Florian Schuhbauer/Klaus Röhrig melden Anteil von 4,222 Prozent - U-blox: LLB Swiss Investment meldet Anteil von 5,058 Prozent - Vetropack: Cornaz -/La Licorne melden Anteil von 71,606 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Ems-Chemie: MK H1 (9 Uhr) Montag: - Keine Termine Dienstag: - Partners Group: Verwaltete Vermögen H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex Juni 2025 (9.00 Uhr) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni 2025 (Montag) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Juni 2025 (Dienstag) Ausland: - FR: Verbraucherpreise 6/25 (08.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.07.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (per 11.07, letzter Handelstag 10.07) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - Peach Property (3. bis 11. Juli) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9310 - USD/CHF: 0,7973 - Conf-Future: -3 BP auf 161,25 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,439 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +1,04 Prozent auf 12'132 Punkte - SLI (Donnerstag): +1,26 Prozent auf 2'002 Punkte - SPI (Donnerstag): +1,03 Prozent auf 16'852 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,38 Prozent auf 24'457 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,75 Prozent auf 7'902 Punkte

awp-robot/sw/