- SMI vorbörslich: -0,52 Prozent auf 11'874,97 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,63 Prozent auf 44'372 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,22 Prozent auf 20'586 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,13 Prozent auf 39'518 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis unterliegt vor US-Gericht im Patentstreit um Entresto vorbörsliche Indikation -1,3 Prozent - Moody's bestätigt UBS-Langfristrating mit «Aa2» und stabilem Ausblick - BLKB: Gutachten wegen breiter Diskussion in Öffentlichkeit notwendig Abschliessender Bericht bis Ende August 2025 erwartet gibt wegen Radicant-Abschreiber unabhängige Begutachtung in Auftrag - Peach Property schliesst Kapitalerhöhung ab - Bruttoerlös rund 50 Mio Franken NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Alpiq ernennt Peter-Wim Gerssen zum neuen Finanzchef PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - CN: H1 EXPORTS +7.2 Prozent Y/Y IN YUAN TERM JUN IMPORTS +1.1 Prozent Y/Y VS MEDIAN +0.5 Prozent Y/Y WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Blackrock meldet Anteil von 5,021 Prozent - Kuros: Universal-Investment GmbH meldet Anteil von 3,063 Prozent - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 4,994 Prozent - Sonova: The Capital Companies,Inc. meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Partners Group: Verwaltete Vermögen H1 Mittwoch: - Richemont: Umsatz Q1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juni 2025 (08:30) - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Juni 2025 (Dienstag) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.07.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (per 11.07, letzter Handelstag 10.07) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - Peach Property (3. bis 11. Juli) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9305 - USD/CHF: 0,7978 - Conf-Future: -26 BP auf 160,99 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,464 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -1,60 Prozent auf 11'937 Punkte - SLI (Freitag): -1,40 Prozent auf 1'974 Punkte - SPI (Freitag): -1,32 Prozent auf 16'629 Punkte - Dax (Freitag): -0,82 Prozent auf 24'255 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,62 Prozent auf 7'829 Punkte

awp-robot/sw/