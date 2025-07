- SMI vorbörslich: +0,31 Prozent auf 11'976,82 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,20 Prozent auf 44'460 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,27 Prozent auf 20'640 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,38 Prozent auf 39'610 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group: Steigt aus Investition in PCI Pharma aus - Sandoz ruft erneut Antibiotika-Charge wegen möglicher Verwechslung zurück vorbörsliche Indikation -1,6 Prozent - Zürcher Handelsgericht bestätigt Gutachter und verlängert UBS-Frist - Accelleron H1: Umsatz 608,0 Mio USD (VJ 505,5 Mio) Markt hat sich nicht abgekühlt Anteile gewonnen bei Turboladern, Maritimgeschäft läuft gut 2025: EBITA-Marge weiter bei 25-26 Prozent erwartet erhöht Umsatzprognose auf +16-19 Prozent (bisher 4-6 Prozent) vorbörsliche Indikation +6,3 Prozent - DocMorris: gematik verlängert CardLink Zulassung bis Januar 2027 vorbörsliche Indikation +5,5 Prozent - ZGKB H1: Geschäftsertrag 168,0 Mio Fr. (VJ 154,2 Mio) Geschäftserfolg 82,4 Mio Fr. (VJ 70,4 Mio) Reinergebnis 70,9 Mio Fr. (VJ 60 Mio) Dynamische Entwicklung im Wertschriften- und Anlagegeschäft Erwarten leicht höheres Ergebnis als im Vorjahr 2025: Sind vorsichtig optimistisch für H2 Erwarten leicht höheres Ergebnis als im Vorjahr NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - CN: H1 2025 REALES BIP +5.3 Prozent Y/Y GG MEDIAN +5.3 Prozent Y/Y Q2 2025 REALes BIP +1.1 Prozent Q/Q GG MEDIAN +0.9 Prozent Q/Q WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Blackrock meldet Anteil von 4,646 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 6,34 Prozent/2,314 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Partners Group: Verwaltete Vermögen H1 (Conf. Call 18.15 Uhr) Mittwoch: - Richemont: Umsatz Q1 Donnerstag: - ABB: Webcast Ergebnis Q2 (9+10 Uhr) - Novartis: Webcast Ergebnis Q2 (14.00 Uhr) - BLKB: Ergebnis H1 - DKSHConf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - SFS Conf. Call Ergebnis H1 (09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Erste Schätzung Logiernächte Juni 2025 (14.00 Uhr) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juni/Q2 2025 (Donnerstag) - BFS: Parahotellerie im Q1 2025 (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 7/25 (11.00 Uhr) - ZO: Industrieproduktion 5/25 (11.00 Uhr) - US: Empire State Bericht 7/25 (14.30 Uhr) Verbraucherpreise 6/25 b14.30. Uhr) Realeinkommen 6/25 (14.30 Uhr) - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.07.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Aluflexpack (per 11.07, letzter Handelstag 10.07) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - Peach Property (3. bis 11. Juli) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9309 - USD/CHF: 0,7964 - Conf-Future: -20 BP auf 160,79 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,472 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,02 Prozent auf 11'940 Punkte - SLI (Montag): -0,09 Prozent auf 1'972 Punkte - SPI (Montag): +0,00 Prozent auf 16'629 Punkte - Dax (Montag): -0,39 Prozent auf 24'161 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,19 Prozent auf 7'808 Punkte

