- SMI vorbörslich: +0,13 Prozent auf 11'916,43 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,98 Prozent auf 44'023 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,18 Prozent auf 20'678 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,07 Prozent auf 39'649 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group H1: AuM 174,4 Mrd USD (AWP-Konsens: 170,1 Mrd) Kapitalzusagen 12,2 Mrd USD (AWP-Konsens: 10,7 Mrd) 2025: Weiterhin Kapitalzusagen 26 bis 31 Mrd USD erwartet Performance Fees 20-30 Prozent bestätigt, H1 im Range erwartet CEO: Märkte im H1 wegen Zölle-Unsicherheit volatil 2025 hatte bis März Potential für starke Branchenerholung Ab April mit Zollunsicherheit Transkationsvolumen gedämpft Empira-Übernahme im H1 vollzogen Vorbörsliche Indikation +2,9 Prozent - Richemont Q1: Umsatz 5412 Mio EUR (AWP-Konsens: 5412 Mio) Umsatz Schmuck 3914 Mio EUR (AWP-Konsens: 3862 Mio) Umsatz Uhren 824 Mio EUR (AWP-Konsens: 832 Mio) Wachstum in LW 6 Prozent (AWP-Konsens: 5,6 Prozent) Zweistelliges Wachstum auch in der Marktregion Amerika Starker Umsatzrückgang in Japan bei hoher Vorjahresbasis Umsatzrückgang in China, Hongkong und Macau von 7 Prozent Zweistelliges Wachstum in Europa Netto-Barmittel bei «robusten» 7,4 Milliarden Euro Vorbörsliche Indikation +2,4 Prozent - Dormakaba verkauft lokale Zeiterfassungslösung in Brasilien Abschluss Transaktion im H1 25/26 - Keine finanziellen Details - HT5 will Hybridanleihe vorzeitig zurückkaufen Rückkaufangebot ist Teil des Sanierungskonzepts - Naturenergie H1: EBIT konsolidiert rund 91 Mio Euro (VJ 103 Mio) 2025: Erwarten bis Jahresende weiterhin EBIT bei ca. 160 Mio EUR - Youngtimers veröffentlicht Geschäftsbericht 2024 - GV am 6. August schlägt Opting-Out-Klausel vor Rory Knight als neues Mitglied und VR-Vorsitzender vorgeschlagen - Barry Callebaut forscht mit ZHAW an Kakao-Zellkulturtechnologien - Burkhalter übernimmt Elektro-Unternehmen Gattiker in Uster - CPH schliesst Übernahme von kanadischer SiliCycle ab - Stadler Rail liefert ab 2027 Flirt-Akku-Züge nach Westmecklenburg - Fitch bestätigt Temenos 'BBB'-Rating mit Ausblick 'stabil' - Wisekey-Tochter SEALSQ erhält 60 Mio US-Dollar für Geschäftsausbau NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - HT5: Stevche Manchevski meldet Anteil von <3 Prozent - Julius Bär: Massachusetts Financial Services Company meldet Anteil von 4,595 Prozent - Partners Group meldet Eigenanteil von 3,01 Prozent/3,203 Prozent - Swissquote: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,005 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Novartis: Ergebnis Q2 (Webcast 14.00 Uhr) - ABB: Ergebnis Q2 (Webcast 9.00/10.00 Uhr) - SFS: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - DKSH: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - BLKB: Ergebnis H1 Freitag: - HBM: Ergebnis Q1 - Rieter: Ergebnis H1 (Conf Call 09.00 Uhr) - Schindler: Ergebnis Q2 (Conf Call 10 Uhr) - CPH: Ergebnis H1 - Mikron: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juni/Q2 2025 (Donnerstag) - BFS: Parahotellerie im Q1 2025 (Donnerstag) Ausland: - EU: Handelsbilanz 5/25 (11:00) - US: Erzeugerpreise 6/25 (14:30) Industrieproduktion 6/25 (15:15) Kapazitätsauslastung 6/25 (15:15) Fed Beige Book (20:00) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 18.07.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Leclanché - Meyer Burger - Youngtimers Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) - Peach Property (3. bis 11. Juli) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9309 - USD/CHF: 0,8010 - Conf-Future: +55 BP auf 161,08 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,459 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,32 Prozent auf 11'901 Punkte - SLI (Dienstag): -0,13 Prozent auf 1'969 Punkte - SPI (Dienstag): -0,18 Prozent auf 16'599 Punkte - Dax (Dienstag): -0,42 Prozent auf 24'060 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,81 Prozent auf 7'766 Punkte

awp-robot/sw/