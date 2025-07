- SMI vorbörslich: -0,13 Prozent auf 11'967,31 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,32 Prozent auf 44'342 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,05 Prozent auf 20'896 Punkte - Nikkei 225 (Montag): xx Prozent auf xx Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel eröffnet Logistikzentrum in Quito zum 30-Jahr-Jubiläum - Roche erreicht mit COPD-Kandidat Astegolimab Ziele in Phase III Studie nicht Tochter Genentech erhält erneut ablehnenden FDA-Entscheid zu Columvi GS vorbörsliche Indikation -0,7 Prozent - Belimo H1: Umsatz 561,51 Mio Fr. (AWP-Konsens: 559,9 Mio) EBIT 128,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 119,3 Mio) EBIT-Marge 22,8 Prozent (AWP-Konsens: 21,3 Prozent) Reinergebnis 101,26 Mio Fr. (AWP-Konsens: 96,6 Mio) 2025: bestätigt Prognose für das Gesamtjahr 2025 Weiter Umsatzplus in LW von 15-20 Prozent und EBIT-Marge über 20 Prozent erw. vorbörsliche Indikation +1,9 Prozent - DKSH erwirbt Eppendorfs direkte Präsenz in Thailand - Wisekey und Sealsq eröffnen Forschungszentrum in Gibraltar NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Julius Bär: Dodge & Cox meldet Anteil von 3,067 Prozent - Peach Property: Rainer-Marc Frey meldet Anteil von 22,636 Prozent - SoftwareONE: Charles Mills/Florian Schuhbauer/Klaus Röhrig mit 5,246 Prozent PRESSE MONTAG - Rheinmetall schafft in Zürich 600 neue Jobs (Tamedia) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag - Belimo: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) Dienstag - Givaudan: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Julius Bär: Ergebnis H1 (Webcast 09.45 Uhr) - Lindt&Sprüngli: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Also: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - Bossard: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Dätwyler: Ergebnis H1 (Webcast 13.30 Uhr) - WKB: Ergebnis H1 - Temenos: Ergebnis Q2 (nachbörslich, Conf. Call 18.30 Uhr) Mittwoch - Lonza: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00/14.00 Uhr) - VAT: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Cicor: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Cosmo: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - EFG International: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Medmix: Ergebnis H1 (Webcast 08.30 Uhr) - V-Zug: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr) - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Zweite Schätzung Logiernächte Juni 2025 (Dienstag) - Ausland: - US: Frühindikator 6/25 (16.00 Uhr) - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.08.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.16 Uhr) - EUR/CHF: 0,9319 - USD/CHF: 0,8009 - Conf-Future: keine Volumen am Freitag - SNB: Kassazinssatz 0,463 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,18 Prozent auf 11'983 Punkte - SLI (Freitag): +0,25 Prozent auf 1'989 Punkte - SPI (Freitag): +0,26 Prozent auf 16'747 Punkte - Dax (Freitag): -0,33 Prozent auf 24'290 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,30 Prozent auf 7'823 Punkte

awp-robot/sw/