- SMI vorbörslich: -0,29 Prozent auf 11'901,73 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,04 Prozent auf 44'323 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,38 Prozent auf 20'974 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,31 Prozent auf 39'696 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Givaudan H1: Umsatz 3864 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3896 Mio) Org. Wachstum 6,3 Prozent (AWP-Konsens: 6,5 Prozent) Umsatz Aromen 1909 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1929 Mio) Umsatz Riechstoffe 1955 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1952 Mio) EBITDA adj. 973 Mio Fr. (AWP-Konsens: 969 Mio) EBITDA-Marge adj. 25,2 Prozent (AWP-Konsens: 24,9 Prozent) EBITDA 945 Mio Fr. (VJ 906 Mio) EBITDA-Marge 24,5 Prozent (VJ 24,2 Prozent) Reinergebnis 592 Mio Fr. (AWP-Konsens: 606 Mio) bestätigt Mittelfristziele: Org. Wachstum 4-5 Prozent und FCF mind. 12 Prozent erwartet für 2025 Anstieg der Inputkosten von ca. 3 Prozent vorbörsliche Indikation -1,1 Prozent - Julius Bär H1: Geschäftsertrag 1910,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1911 Mio) Reinergebnis 295 Mio Fr. (AWP-Konsens: 341 Mio) Reinergebnis adj. 408 Mio Fr. (AWP-Konsens: 399 Mio) AuM 483 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 475 Mrd) Nettoneugeld 7,9 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 6,4 Mrd) Bruttogewinn-Marge 83 Bp (AWP-Konsens: 79,5 Bp) Deutliche Fortschritte bei der Bewältigung von Altlasten Auf gutem Weg bis Ende 2025 Einsparungen von 130 Mio zu erreichen Zuversichtlich Mittelfristziele zu erreichen Zuflüsse vorwiegend von Kunden mit Domizil in Schlüsselmärkten Überprüfung Kreditportfolio wird in nächsten Monaten abgeschlossen Seit Mai-Update keine Notwendigkeit für weitere Wertberichtigung CEO: Diskussion um Aktienrückkauf erst nach Überprüfung Kreditbuch CFO: Bleiben bei Guidance für Netto-Neugeldzuflüsse von 3 Prozent im 2025 Kundenaktivität mit gesunkener Börsenvolatilität tiefer vorbörsliche Indikation +0,2 Prozent - Lindt&Sprüngli H1: Umsatz 2352,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2295 Mio) EBIT 259,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 270 Mio) EBIT-Marge 11 Prozent (AWP-Konsens: 11,8 Prozent) Reinergebnis 188,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 198 Mio) Org. Wachstum 11,2 Prozent (AWP-Konsens: 9,0 Prozent) Wachstum von allen Regionen getragen, vor allem Europa Preise erhöht zur Kompensation rekordhoher Kakaokosten Volumen-/Mix-Rückgang von -4,6 Prozent Innovationen wie Dubai Style Chocolade trieben Wachstum an Alle europäischen Lindt-Tochterfirmen wuchsen zweistellig Nordamerika wuchs organisch um 3,6 Prozent - unter Erwartungen Japan, Brasilien, Südafrika und China wuchsen zweistellig Global Retail verzeichnete starkes Wachstum von 22,1 Prozent Bauen Präsenz in Saudi-Arabien, Chile und Indien weiter aus 2025: Ziel org. Wachstum angehoben auf 9-11 Prozent (bisher 7-9 Prozent) Steigerung der EBIT-Marge am unteren Ende von 20-40 BP Mittelfristziele bestätigt (org. Wachstum 6-8 Prozent) PS vorbörsliche Indikation -0,4 Prozent - Also H1: EBITDA 126 Mio EUR (AWP-Konsens: 122,7 Mio) Umsatz 5,9 Milliarden EUR (AWP-Konsens: 5,87 Milliarden) 2025: Weiter EBITDA von 285 - 325 Mio EUR erwartet Mittelfrist EBITDA von 425 - 525 Mio EUR, ROCE > 25 Prozent erwartet - Bossard H1: Umsatz 547,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 550,6 Mio) Umsatz Europa 337,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 347,7 Mio) Umsatz Asien 96,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 91,8 Mio) Umsatz Amerika 114 Mio Fr. (AWP-Konsens: 112,4 Mio) EBIT 55,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 59,2 Mio) EBIT-Marge 10,1 Prozent (AWP-Konsens: 11,0 Prozent) Reinergebnis 38,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 42,3 Mio) Negativer freier Cashflow von 44,4 Mio Fr. Halten an Finanzzielen und Umsetzung der Strategie 200 fest Erneuter Rückgang der Nachfrage im Q2 Asien mit zunehmend breiter abgestützten Nachfrage 2025: Dank selektiver Wachstumsimpulse zuversichtlich für Zukunft vorbörsliche Indikation -1,2 Prozent - Dätwyler H1: Umsatz 563 Mio Fr. (AWP-Konsens: 558,1 Mio) EBIT 68,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 62,7 Mio) EBIT-Marge 12,2 Prozent (AWP-Konsens: 11,1 Prozent) Reinergebnis 37,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 34,5 Mio) Ergebnis je Aktie 2,2 Fr. Erholung der Marktnachfrage und neue Produkte bei Healthcare Gedämpfte Nachfrage wegen Handelskonflikte bei Industrial solides Wachstum im Segment Food & Beverage Transformationsprogramm ForwardNow verläuft nach Plan Konzernleitung umfasst seit 1. Juni neu nur noch fünf Mitglieder Mittelfristziele bestätigt 2025: Steigerung von Umsatz und Profitabilität weiterhin möglich H2: Erwarten bei Food&Beverage solides Nachfrage- und Umsatzwachstum Sollten übliche saisonale Abschwächung im H2 kompensieren können vorbörsliche Indikation +5,8 Prozent - Helvetia ernennt Karina Schreiber zur neuen Risiko-Chefin - Leclanché: SEF-LUX will zwei zusätzliche neue VR-Mitglieder nominieren VR unterstützt die zusätzlichen zwei VR-Nominierungen - WKB H1: Geschäftserfolg 70,5 Mio Fr. (VJ 75,2 Mio) Geschäftsertrag 143,5 Mio Fr. (VJ 147,4 Mio) Reinergebnis 60,96 Mio Fr. (VJ 66,1 Mio) 2025: Gutes Ergebnis aber unter Vorjahr erwartet - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Peach Property: Franciscus Zweegers meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag - Julius Bär: Webcast H1 (09.45 Uhr) - Lindt&Sprüngli: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - Givaudan: Conf. Call H1 (11.00 Uhr) - Also: Webcast H1 (09.00 Uhr) - Dätwyler: Webcast H1 13.30 Uhr) - Bossard: Conf. Call H1 (15.00 Uhr) - Temenos: Ergebnis Q2 (Conf. Call 18.30 Uhr) Mittwoch - Lonza: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00/14.00 Uhr) - VAT: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Cicor: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Cosmo: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - EFG International: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30 Uhr) - Medmix: Ergebnis H1 (Webcast 08.30 Uhr) - V-Zug: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr, Zug) Donnerstag - Kühne+Nagel: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Nestlé: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Roche: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00/14.00 Uhr) - Bachem: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.30 Uhr) - Bellevue: Ergebnis H1 (MK 9.00 Uhr, Zürich) - Calida: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Cembra: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Galderma: Ergebnis H1 (Webcast 13.00 Uhr) - Georg Fischer: Ergebnis H1 (Webcast 9.00 Uhr) - Leonteq: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Meier Tobler: Ergebnis H1 - Sulzer: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Vontobel: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Zweite Schätzung Logiernächte Juni 2025 (14.00 Uhr) Ausland: - US: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity Juli 2025 (14.30 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex Juli 2025 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.08.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9331 - USD/CHF: 0,7983 - Conf-Future: +91 BP auf 162,35 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,453 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,38 Prozent auf 11'937 Punkte - SLI (Montag): -0,14 Prozent auf 1'986 Punkte - SPI (Montag): -0,27 Prozent auf 16'702 Punkte - Dax (Montag): +0,08 Prozent auf 24'308 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,30 Prozent auf 7'798 Punkte

