- SMI vorbörslich: +0,76 Prozent auf 11'983,77 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,40 Prozent auf 44'502 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,39 Prozent auf 20'893 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +3,89 Prozent auf 41'321 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Lonza H1: Umsatz 3576 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3492 Mio) Kern-EBITDA 1059 Mio Fr. (AWP-Konsens: 998 Mio) Kern-EBITDA-Marge 29,6 Prozent (AWP-Konsens: 28,5 Prozent) Reinergebnis 426 Mio Fr. (AWP-Konsens: 428 Mio) Wachstum in LW 19 Prozent (VJ 1,8 Prozent) Kapselgeschäft (CHI) entwickelte sich erwartungsgemäss positiv Ausblick für Kapselgeschäft (CHI) bestätigt Interesse an den Produktionsanlage in Vacaville weiterhin gross Marge in Vacaville besser als erwartet CFO: Rechnen 2025 mit Umsatzbeitrag von 500 Millionen aus Vacaville Hoffe weitere Signings für Vacacille «schon bald» melden zu können 2025: CDMO-Ausblick für das Gesamtjahr 2025 erhöht CDMO-Umsatzwachstum in LW neu 20-21 Prozent CDMO Kern-EBITDA-Marge neu von 30-31 Prozent (zuvor«annähernd 30 Prozent») negat. FX-Einflüsse von -2,5 bis -3,5 Prozent auf Umsatz/Kern-EBITDA erw Wachstumsprojekte schreiten gut voran Widerstandsfähigkeit in volatilem Umfeld durch Grösse gestützt vorbörsliche Indikation +4,5 Prozent - Roche: Partizipationsscheine sollen Genussscheine ersetzen Partizipationsscheine sollen an SIX kotiert werden Nennwertherabsetzung der Inhaberaktien von 1,00 Fr. auf 0,001 je Aktie Nennwertangleichung der Inhaberaktien an Nennwert der neuen PS geplant Abstimmung der Aktionäre an ordentlicher GV 2026 - Roche: EU genehmigt Zulassung für Itovebi bei Brustkrebsvariante - Roche erhält CE-Kennung für minimalinvasiven Alzheimer-Bluttest vorbörsliche Indikation +1,0 Prozent - VAT H1: EBITDA 165 Mio Fr. (AWP-Konsens: 169,9 Mio) EBITDA-Marge 29,6 Prozent (AWP-Konsens: 31,1 Prozent) Reinergebnis 105,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 124,8 Mio) Q2: Umsatz 282,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 271,0 Mio) Auftragseingang 247,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 273,2 Mio) Book-to-Bill-Verhältnis von 0,9x 23 Prozent sequenzielles Auftragswachstum im Geschäftssegment Global Service Auftragsentwicklung schwach bei Semiconductors & Advanced Industrials Auftragsbestand mit 294 Mio. Fr. 15 Prozent unter Vorjahr Nachfrage aus China bleibt stark - Drang zur Selbstversorgung Q3: Umsatz von 255 - 285 Mio Fr. erwartet Keine unmittelbaren negativen Auswirkungen des globalen Zollkonflikts 2025: Guidance bestätigt - Umsatz, EBITDA und EBITDA-Marge über VJ gemischte Signale: Hersteller verschieben Ausbau von NAND-Kapazität Investitionen sollen bei 75-85 Mio. Fr. liegen Wachstum der Investitionen in Anlagen langsamer als erwartet H2: Advanced Industrials dürfte im H2 zulegen Global Service rechnet mit einer steigenden Nachfrage vorbörsliche Indikation -1,9 Prozent - Kuehne+Nagel erweitert Zusammenarbeit mit Airbus in Spanien - AMS Osram Q2: Umsatz 775 Mio EUR EBITDA bereinigt 145 Mio EUR Bereinigte EBITDA-Marge von 18,8 Prozent Free Cash Flow -14 Mio Euro Q3: Umsatz von 790 bis 890 Mio Euro erwartet Bereinigte EBITDA-Marge von 19,5 Prozent Ams Osram platziert 500 Mio. Euro Anleihe bis 2029 Anleihe zu Vorfinanzierung von Aktien, Rückkauf 2027-Wandelanleihe - Cicor H1: Umsatz 280,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 269,9 Mio) Auftragseingang 286,0 Mio Fr. (VJ 201,1 Mio) EBITDA 26,5 Mio Fr. (VJ 24,7 Mio) EBIT 15,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 22,0 Mio) Reinergebnis 8,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 14,6 Mio) zunehmende Dynamik im zweiten Quartal positives Book-to-Bill-Verhältnis von 1,02 (VJ: 0,87) Éolane France und Mercury rund 2 bzw. 1 Monat in Zahlen abgebildet Mades wird nur für wenige Monate im H2 konsolidiert sein Für H2 wird neutraler EBITDA-Beitrag der Éolane-Aktivitäten erwartet 2025: Umsatz um Übernahmen erhöht: 620-650 Mio Fr (bisher: 520-560 Mio) EBITDA 64-72 Mio. (exkl. -2.5 Mio. aus Éolane-H1-Effekten) EBITDA inklusive aller Effekte von 62-70 Mio. Fr. erwartet - Cosmo H1: Wiederkehrende Umsätze mit Winlevi +23 Prozent Wiederkehrende Umsätze GI Genius +128 Prozent Betriebsergebnis EBITDA 4,9 Mio EUR (VJ 85 Mio) Gesamtumsatz 51,7 Mio EUR (VJ 136,2 Mio) 2025: EBITDA-Guidance für das Gesamtjahr erhöht EBITDA neu bei 5,5-7,5 Mio EUR erw. (vorher 1-3 Mio) Gesamtumsatzprognose 102-107 Mio Eur bestätigt vorbörsliche Indikation +3,6 Prozent - EFG H1: AuM 162,3 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 161,8 Mrd) Reinergebnis 221,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 211,0 Mio) Geschäftsertrag 853,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 809,5 Mio) Nettoneugeld 5,4 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 4,4 Mrd) Bruttomarge bei 104 Basispunkten (VJ 97 BP) Haben 35 neue Kundenberater angestellt EFG: Rückkauf von bis zu 9 Mio Aktien für Mitarbeiterpläne bis Ende Juli EFG-CEO: Mai und Juni waren gute Monate - Beschleunigung bei NNM Fokus auf organischem Wachstum - suchen weiter nach Akquisitionen Sehen derzeit nur sehr verhaltene Marktkonsolidierung Bei Aktienrückkäufen limitiert durch geringe Liquidität von Aktie Trotz Dollarstärke keine Pläne für Offshoring/Nearshoring EFG 2025: Bleiben zuversichtlich, die Ziele für 2025 zu übertreffen vorbörsliche Indikation +4,2 Prozent - Medmix H1: Umsatz 225,4 Mio Fr. (VJ 241,2 Mio) EBITDA adj. 44,9 Mio Fr. (VJ 46 Mio) Reinergebnis 6,9 Mio Fr. (VJ 5,6 Mio) EBITDA-Marge adj. 19,9 Prozent (VJ 19,1 Prozent) Mit Effizienzprogramm auf Kurs 2025: Umsatzrückgang vergleichbar zu H1 erwartet Ziel für adjustierte EBITDA Marge von von 18-19 Prozent bekräftigt bekräftigt Mittelfristziele ernennt Francisco Faoro zum Technologiechef ernennt Jasper Den Ouden zum Chef Personal und Sustainability ernennt Oliver Haferbeck zum Chef der Division Drug Delivery - Schlatter H1: leicht posit. operatives Ergebnis erwartet negatives Konzernergebnis erwartet Geopolitik, Einfuhrzölle & starker Franken belasteten 2025: Für Gesamtjahr wird ein Gewinn angestrebt - Temenos Q2: Ergebnis je Aktie bereinigt 1,22 USD (AWP-Konsens: 0,92 USD) Umsatz 277,6 Mio USD (AWP-Konsens: 252,8 Mio) EBIT bereinigt 111,6 Mio USD (AWP-Konsens: 83,2 Mio) EBIT-Marge bereinigt 40,2 Prozent (AWP-Konsens: 33,1 Prozent) Umsatz Lizenzen Software 124,9 Mio USD (AWP-Konsens: 103,6 Mio) Umsatz Maintenance 120,0 Mio USD (AWP-Konsens: 118,9 Mio) Umsatz Services 32,8 Mio USD (AWP-Konsens: 30,6 Mio) Mittelfristziele bis 2028 bestätigt CEO: 81 Go-Lives im Q2 - Ingesamt 151 im H1 CFO: 136 Mio Fr. Aktien zurückgekauft von geplanten bis zu 250 Mio Q3 sollte im Rahmen mit der Lizenzeinnahmen-Guidance sein Grosse Deals in der Pipeline - vor allem für Q4 2025: EBIT-Wachstum um mindestens 9 Prozent erw. (vorher mind. 5 Prozent) Wachstum Gewinns/Aktie reported zwischen 10 und 12 Prozent erw. Lizenzeinnahmen Software (Abos/SaaS) mind. 6 Prozent erw. (vorher 5-7) vorbörsliche Indikation +7,1 Prozent - V-Zug H1: Umsatz 271,2 Mio Fr. (VJ 284,1 Mio) EBIT 3,0 Mio Fr. (VJ 8,8 Mio) EBIT-Marge 1,1 Prozent (VJ 3,1 Prozent) Reinergebnis 1,6 Mio Fr. (VJ 8,7 Mio) 2025: Risiko, dass Jahresresultate Vorjahresniveau nicht übertreffen H2: Nettoerlös und Profitabilität soll im Vergleich zum Vorjahr steigen - DKSH: Vertriebsvertrag mit Metallpigment-Hersteller Sunrise in AT/DE/CH - Evolva erhält keine Earn-Out-Zahlung von Danstar für erstes Semester 2025 - Kudelski will mit Broadpeak Piraterie im Streaming bekämpfen - Landis+Gyr erhält Auftrag in den USA - Meyer Burger-Insolvenzverwalter: potenzielle Investoren für deutsche Werke NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Also: Gruppe Hemani meldet Anteil von <3 Prozent - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3 Prozent - Temenos meldet Eigenanteil von 5,064 Prozent/2,193 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch - Lonza: Conf. Call Ergebnis H1 (9.00/14.00 Uhr) - VAT: Webcast Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Cicor: Conf. Call Ergebnis H1 (14.00 Uhr) - Cosmo: Conf. Call Ergebnis H1 (Call 14.00 Uhr) - EFG International: Conf. Call Ergebnis H1 (9.30 Uhr) - Medmix: Webcast Ergebnis H1 (08.30 Uhr) - V-Zug: MK Ergebnis H1 (10.30 Uhr, Zug) Donnerstag - Kühne+Nagel: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Nestlé: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Roche: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00/14.00 Uhr) - Bachem: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.30 Uhr) - Bellevue: Ergebnis H1 (MK 9.00 Uhr, Zürich) - Calida: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Cembra: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Galderma: Ergebnis H1 (Webcast 13.00 Uhr) - Georg Fischer: Ergebnis H1 (Webcast 9.00 Uhr) - Leonteq: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Meier Tobler: Ergebnis H1 - Sulzer: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Vontobel: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.30 Uhr) Freitag: - SGS: Ergebnis H1 (Conf. Call 07.30/10.00 Uhr) - APG SGA: Ergebnis H1 - BB Biotech: Ergebnis Q2 - Bystronic: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Coltene: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - Orell Füssli: Ergebnis H1 - Schweiter: Ergebnis H1 (Webcast 11.00 Uhr) - StarragTornos: Ergebnis H1 - Valiant: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - Zehnder: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - GV: Evolva: aoGV (Umbenennung in EvoNext) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - ZO: Verbrauchervertrauen 7/25 (vorläufig, (16.00 Uhr) - US: Wiederverkäufe Häuser 6/25 (16.00 Uhr) - EIA Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.08.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9315 - USD/CHF: 0,7939 - Conf-Future: -7 BP auf 162,28 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,444 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,36 Prozent auf 11'894 Punkte - SLI (Dienstag): -0,64 Prozent auf 1'973 Punkte - SPI (Dienstag): -0,50 Prozent auf 16'619 Punkte - Dax (Dienstag): -1,09 Prozent auf 24'042 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -1,00 Prozent auf 7'744 Punkte

awp-robot/sw/uh