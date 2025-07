- SMI vorbörslich: +0,70 Prozent auf 12'162,05 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,14 Prozent auf 45'010 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,61 Prozent auf 21'020 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,67 Prozent auf 41'860 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel Q2: Umsatz 6149 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6270 Mio) EBITDA 566 Mio Fr. (AWP-Konsens: 582 Mio) EBIT 342 Mio Fr. (AWP-Konsens: 360 Mio) Bruttogewinn 2187 Mio Fr. (VJ 2197 Mio) Reinergebnis 252 Mio Fr. (AWP-Konsens: 254 Mio) Konversionsrate 15,6 Prozent (AWP-Konsens: 15,4 Prozent) Gesteigerte Volumina insbesondere in der Luftfracht rückläufigen Volumina in USA in anderen Märkten ausgeglichen 2025: Annahmen für operative Gewinnprognose bleiben unverändert Ergebnis (EBIT) zwischen 1,45 - 1,65 Mrd Fr. erwartet vorbörsliche Indikation -0,5 Prozent - Nestlé H1: Org. Wachstum 2,9 Prozent (AWP-Konsens: 2,9 Prozent) RIG 0,2 Prozent (AWP-Konsens: 0,9 Prozent) Reinergebnis 5065 Mio Fr. (AWP-Konsens: 4945 Mio) EBIT-Marge adj. 16,5 Prozent (AWP-Konsens: 16,0 Prozent) EBIT adj. 7287 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7112 Mio) Umsatz 44'228 Mio Fr. (AWP-Konsens: 44'515 Mio) Org. Wachstum China -4,2 Prozent (Q1 1,7 Prozent) Massnahmen in China zur Verbesserung ergriffen Geringe Preis-Elastizität bei Kaffee Preise grössere kurzfristige Folgen für Süsswaren Kosten, Wachstumsinvestitionen und Währungen belasten Marge Org. Wachstum Süsswaren 8,5 Prozent (Q1 8,9 Prozent) Org. Wachstum Nespresso 5,8 Prozent (Q1 5,7 Prozent) Org. Wachstum Nestlé Health Science 3,4 Prozent (Q1 4,2 Prozent) Org. Wachstum Heimtierprodukte 1,3 Prozent (Q1 1,6 Prozent) Org. Wachstum Wassereinheit 4,7 Prozent (Q1 3,9 Prozent) Org. Wachstum Nordamerika 0,3 Prozent (Q1 0,1 Prozent) Marketingausgaben auf 8,6 Prozent des Umsatzes gestiegen Mit sechs «Big Bets» Umsatz von 200 Mio erzielt Q2: Org. Wachstum 3,0 Prozent (AWP-Konsens: 3,0 Prozent) RIG -0,4 Prozent (AWP-Konsens: 0,2 Prozent) Rückgang in China verringerte OG um 70 BP und RIG um 40 BP Strategische Überprüfung Wassergeschäft kommt voran Auf Kurs für Sparziel Bei Health Science strategische Überprüfung der Mainstream-Marken 2025: Ausblick bestätigt Zunehmende Gegenwinde im Ausblick 2025 CEO: neue Strategie zeigt Wirkung, Marge übertraf Erwartungen Wir sind zuversichtlich für Chinas Langzeitpotenzial Grösste Preisanpassungen waren im H1, kleinere Anpassungen im H2 vorbörsliche Indikation +1,1 Prozent - Roche H1: Umsatz 30'944 Mio Fr. (AWP-Konsens: 30'770 Mio) Umsatz Pharma 23'985 Mio Fr. (AWP-Konsens: 23'634 Mio) Umsatz Diagnostics 6959 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7090 Mio) Kern-EPS 10,23 Fr. (AWP-Konsens: 10,44 Fr.) Kern-EBIT 12'010 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11'605 Mio) Q2: Umsatz Herceptin 268 Mio Fr. (Q1: 292 Mio; Q4: 318 Mio) Umsatz Rituxan 332 Mio Fr. (Q1: 298 Mio; Q4: 356 Mio) Umsatz Avastin 248 Mio Fr. (Q1: 274 Mio; Q4: 290 Mio) Umsatz Ocrevus 1728 Mio Fr. (Q1: 1778 Mio; Q4: 1688 Mio) Umsatz Tecentriq 870 Mio Fr. (Q1: 870 Mio; Q4: 937 Mio) Umsatz Hemlibra 1256 Mio Fr. (Q1: 1165 Mio; Q4: 1223 Mio) Umsatz 15'504 Mio Fr. (VJ 15'449 Mio) Umsatz Evrysdi 449 Mio Fr. (Q1: 420 Mio; Q4: 385 Mio) Umsatz Vabysmo 1018 Mio Fr. (Q1: 1048 Mio; Q4: 1022 Mio) CEO: Sind im Austausch mit US-Regierung wegen Zöllen Haben Massnahmen zum Technologietransfer in USA gestartet Haben mit US-Regierung über Preissenkungen geredet Direktvermarktung in USA wäre für alle Mittel in USA Option Waren mit BAG seit Jahren über Preissetzung in Verhandlungen In der Schweiz viele neue Arzneien nicht verfügbar wie anderswo 2025: Konzernausblick bestätigt Weiter Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozent-Bereich erw. Erneute Dividendenerhöhung in Schweizer Franken angestrebt Weiter Kerngewinnwachstum hohen einstelligen Bereich erw. Neu Umsatzrosion durch Biosimilars von rund 1,0 Mrd Fr. erw. rechnet 2025 weiter mit negat. FX-Effekt von -5X Prozent auf Umsatz GS vorbörsliche Indikation +1,2 Prozent - Bachem H1: Umsatz 313,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 259,5 Mio) EBITDA 91,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 61,6 Mio) EBITDA-Marge 29,1 Prozent (AWP-Konsens: 23,9 Prozent) EBIT 66,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 38,8 Mio) EBIT-Marge 21,4 Prozent (AWP-Konsens: 14,9 Prozent) Reinergebnis 50,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 35,4 Mio) Gebäude «K» befindet sich im Plan Start der Produktion nach GMP-Massstäben im Laufe des H2 2025 2025: Umsatzwachstum in LW neu bei 13-18 Prozent erwartet EBITDA-Marge in Lokalwährungen unv. im hohen Zwanzigerbereich 2026: Umsatz von über 1 Mrd Fr. und EBITDA-Marge über 30 Prozent angestrebt vorbörsliche Indikation +11,4 Prozent - Bellevue H1: Geschäftsertrag 25,0 Mio Fr. (VJ 36,4 Mio) Reinergebnis 0,2 Mio Fr. (VJ 7,4 Mio) Verwaltete Kundenvermögen 4,8 Mrd. Fr. (-16 Prozent) Überprüfung eines MBO der Tochtergesellschaft adbodmer op. Wende eingeleitet,wird jedoch erst 2026 volle Wirkung entfalten GL-Mitglied Patrick Fischli wird Gruppe bis Ende Jahr verlassen - Calida H1: Umsatz 101,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 108,8 Mio) EBIT adj. -1,3 Mio Fr. (VJ: 0,0 Mio) Reinergebnis 1,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1,5 Mio) Unsicherheiten in Absatzmärkten und zurückhaltendes Konsumklima 2025: Solides operatives Ergebnis auf Niveau des Vorjahres erwartet Kein konkreter Ausblick - Cembra H1: Geschäftsertrag 267,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 277 Mio) Reinergebnis 87,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 92 Mio) Nettoforderungen 6623 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6691 Mio) Betriebsaufwand 127,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 127 Mio) 025: Bestätigen Ausblick Geschäftsjahr 2025 und Finanzziele 2026 vorbörsliche Indikation -2,0 Prozent - Galderma H1: Umsatz 2448 Mio USD (AWP-Konsens: 2378 Mio) Kern-EBITDA 555 Mio USD (AWP-Konsens: 509 Mio) Kern-EBITDA-Marge 22,7 Prozent (AWP-Konsens: 21,4 Prozent) Kern-Reinergebnis 329 Mio USD (AWP-Konsens: 281 Mio) Umsatz Inject. Aesthetics 1240 Mio USD (AWP-Konsens: 1210 Mio) Umsatz Skincare 719 Mio USD (AWP-Konsens: 720 Mio) Umsatz Dermatology 489 Mio USD (AWP-Konsens: 447 Mio) Umsatz Nemluvio besser als erwartet Zweistelliges Wachstum in den USA und in internationalen Märkten 2025: Umsatzausblick auf +12-14 Prozent erhöht US-Zölle weiterhin komplett in Ausblick integriert Weiterhin Kern-EBITDA-Marge von rund 23 Prozent erwartet vorbörsliche Indikation +8,5 Prozent - GF H1: Auftragseingang 2300 Mio Fr. (VJ 2367 Mio) Umsatz 2255 Mio Fr. (VJ 2407 Mio) EBIT 272 Mio Fr. (VJ 194 Mio) EBIT (vergleichbar) 164 Mio Fr. (VJ 220 Mio) Reingewinn 160 Mio Fr. (VJ 97 Mio) 2025: Ausblick bestätigt, EBIT-Marge von 10,5-12,5 Prozent erwartet steigert Gewinn dank Verkauf von Machining Solutions (HEADLINE) vorbörsliche Indikation +2,5 Prozent - Intershop H1: Bewertungsveränderungen von rund 200 Mio Fr. Nach Berücksichtigung von latenten Steuern rund 147 Mio Fr. Erwartungen für Verlauf des Geschäftsjahres 2025 werden bestätigt - Leonteq H1: Geschäftsertrag 124,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 135,2 Mio) Betriebsaufwand 109,7 Mio Fr. (VJ 120,5 Mio) Vorsteuerergebnis 14,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 18,7 Mio) Reinergebnis 9,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 16,0 Mio) Streben für 2025 Ausschüttungsquote von rund 30 Prozent an Streben Aktienrückkaufprogramm in der ersten Hälfte 2027 an für 2027 Gewinn vor Steuern von 60 bis 80 Mio Fr. angestrebt Für 2027 RoTE von rund 10 Prozent angestrebt Durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 7 Prozent (2024 - 2027) 2025: Auf Kurs für profitables Ergebnis auf zugrunde liegender Basis 2027: Gewinn vor Steuern von 60-80 Mio Fr. und RoTE von rund 10 Prozent ernennt Eric Finn Schaanning per 1.10. zum Chief Risk Officer plant Ausstieg aus dem japanischen Markt durch Verkauf plant Ausstieg aus der «Bench»-Vorsorgelösung bis 2026 vorbörsliche Indikation -6,5 Prozent - Meier Tobler H1: Umsatz 234,77 Mio Fr. (VJ 238,8 Mio) Reinergebnis 7,27 Mio Fr. (VJ 8 Mio) EBITDA-Marge 7,4 Prozent (VJ 7,2 Prozent) EBITDA 17,26 Mio Fr. (VJ 17,1 Mio) 2025: Vorausschauenden Marktindikatoren entwickeln sich positiv Keine konkrete finanzielle Prognose Gut positioniert, um von Marktwachstum zu profitieren - Sulzer H1: Auftragseingang 1961,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1973 Mio) Umsatz 1743,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1780 Mio) EBITDA 251,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 247,9 Mio) EBITDA-Marge 14,4 Prozent (AWP-Konsens: 14,0 Prozent) Reinergebnis 128,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 159,1 Mio) 2025: Bisherige Prognosen bestätigt Wachstum Auftragseingang von 2 bis 5 Prozent erwartet Umsatzwachstum von 5 bis 8 Prozent erwartet EBITDA-Marge von über (bisher rund) 15 Prozent erwartet vorbörsliche Indikation -1,5 Prozent - Vontobel H1: AuM 233,3 Mrd CHF (AWP-Konsens: 230,5 Mrd) Nettoneugeld 2 Mrd CHF (AWP-Konsens: 2,6 Mrd) Geschäftsertrag 688,8 Mio CHF (AWP-Konsens: 724,0 Mio) Reinergebnis 115,5 Mio CHF (AWP-Konsens: 136,5 Mio) Effizienzprogramm verläuft planmässig Integration der IHAG-Privatbank früher als geplant abgeschlossen CFO: Im H1 netto 10 Kundenberater angestellt - ohne neue IHAG-Leute vorbörsliche Indikation -2,5 Prozent - Medacta: Patientenzufriedenheit bei Kniegelenkersatz laut Studie gestiegen - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Weko sorgt für tiefere Interchange-Gebühren für Visa-Karten - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,011 Prozent; Swisscanto 3,202 Prozent - Mobimo: UBS Fund Management meldet Anteil von 12,808 Prozent - Newron: Tobias Scherer meldet Anteil von 9,432 Prozent - PSP Swiss Property: UBS Fund Management meldet Anteil von 15,248 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - SPS: Blackrock meldet Anteil von 10,057 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag - Nestlé: Conf. Call zu Ergebnis H1 (9.00 Uhr) - Roche: Conf. Call zu Ergebnis H1 (09.00/14.00 Uhr) - Kühne+Nagel: Conf. Call zu Ergebnis H1 (14.00 Uhr) - Bachem: Conf. Call zu Ergebnis H1 (15.30 Uhr) - Bellevue: MK zu Ergebnis H1 (9.00 Uhr, Zürich) - Calida: Webcast zu Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Cembra: Conf. Call zu Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Galderma: Webcast zu Ergebnis H1 (13.00 Uhr) - Georg Fischer: Webcast zu Ergebnis H1 (9.00 Uhr) - Leonteq: Conf. Call zu Ergebnis H1 (10.30 Uhr) - Sulzer: Webcast zu Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Vontobel: Conf. Call zu Ergebnis H1 (9.30 Uhr) Freitag: - SGS: Ergebnis H1 (Conf. Call 07.30/10.00 Uhr) - APG SGA: Ergebnis H1 - BB Biotech: Ergebnis Q2 - Bobst: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Bystronic: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Coltene: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - Orell Füssli: Ergebnis H1 - Schweiter: Ergebnis H1 (Webcast 11.00 Uhr) - StarragTornos: Ergebnis H1 - Valiant: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - Zehnder: Ergebnis H1 (Conf. Call 13.00 Uhr) - GV: Evolva: aoGV (Umbenennung in EvoNext) Montag: - Naturenergie: Ergebnis H1 - EEII: ao GV zu Kapitalerhöhung WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - FR: Geschäftsklima 7/25 (08.45 Uhr) Produzentenvertrauen 7/25 (08.45 Uhr) HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/25 (1. Veröff. 09.15 Uhr) - DE: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/25 (1. Veröff. 09.30 Uhr) - GB: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe/Dienste 7/25 (1. Veröff. 10.30 Uhr) - ZO: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 7/25 (1. Veröff. 10.00 Uhr) EZB Zinsentscheid (14.15 Uhr, 14.45 Uhr Pk) - US: Chicago Fed Nat Activity Index 6/25 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe/Dienste 7/25 (1. Veröff. 15.45 Uhr) Neubauverkäufe 6/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.08.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9329 - USD/CHF: 0.,7928 - Conf-Future: -36 BP auf 161,92 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,438 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +1,54 Prozent auf 12'077 Punkte - SLI (Mittwoch): +1,49 Prozent auf 2'003 Punkte - SPI (Mittwoch): +1,28 Prozent auf 16'831 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,83 Prozent auf 24'241 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,67 Prozent auf 7'850 Punkte

