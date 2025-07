STIMMUNG - Die Schweizer Aktienbörse wird zum Wochenschluss etwas schwächer erwartet. Die Vorgaben der US-Börsen sind uneinheitlich und die aus Asien mehrheitlich negativ. Insgesamt sei die Stimmung optimistisch, aber auch von Vorsicht geprägt. Denn nach wie vor warteten die Anleger auf das Ergebnis der Zollverhandlungen der USA mit der EU sowie der Schweiz. - SMI vorbörslich: -0,18 Prozent auf 12'024,60 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,70 Prozent auf 44'694 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,18 Prozent auf 21'058 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,87 Prozent auf 41'462 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SGS H1: Umsatz 3422 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3440 Mio) EBIT-Marge adj. 14,9 Prozent (AWP-Konsens: 14,9 Prozent) EBIT adj. 509 Mio Fr. (AWP-Konsens: 515 Mio) Reinergebnis 314 Mio Fr. (AWP-Konsens: 350 Mio) Org. Wachstum 5,3 Prozent (AWP-Konsens: 5,0 Prozent) Ausblick 2025 bestätigt Mittelfristziele bis 2027 bestätigt - Org. Wachstum von 5-7 Prozent pro Jahr Damien Rousseau wird per 1.9. Leiter des Bereichs Business Assurance CEO: Effizienzprogramm greift - fast 100 Millionen eingespart 80 Prozent unseres Nordamerika-Wachstumsziels mit ATS bereits erreicht Alle Mitarbeitenden bis Dezember am neuen Sitz in Zug Werden weiter ein Büro in Genf haben für unsere Kunden vorbörsliche Indikation +0,4 Prozent - APG SGA H1: Umsatz 148,2 Mio Fr. (VJ 150,5 Mio) EBIT 14,9 Mio Fr. (VJ 14,2 Mio) Reinergebnis 12,1 Mio Fr. (VJ 11,9 Mio) - BB Biotech Q2: Reinergebnis -100 Mio Fr. (VJ -87 Mio) Geschäft verlief in 2 Phasen schreibt im Q2 erneut Verluste (HEADLINE) - Bystronic H1: Umsatz 304,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 308,8 Mio) EBIT -7,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: -18,1 Mio) Reinergebnis -12,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: -16,2 Mio) Auftragseingang 309,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 308,8 Mio) Auftragseingang hat sich stabilisiert 2025: Leicht rückläufiger Umsatz erwartet Verbessertes operatives Ergebnis erwartet - Coltene H1: EBIT 7,53 Mio Fr. (VJ 13,0 Mio) Umsatz 118,1 Mio Fr. (VJ 127,5 Mio) Reinergebnis 4,3 Mio Fr. (VJ 10,4 Mio) EBIT-Marge 6,4 Prozent (VJ 10,2 Prozent) Mittelfrist-Ziel bleibt 3-5 Prozent organ. Wachstum und EBIT-Marge 13-15 Prozent 2025: Deutlich besseres zweites Halbjahr erwartet Verzicht auf Umsatz-Ziel; EBIT-Marge im Bereich 10 Prozent (zuvor 11 Prozent) - Orell Füssli H1: Reinergebnis 7,17 Mio Fr. (VJ 1,8 Mio) Umsatz 120,1 Mio Fr. (VJ 107,1 Mio) EBIT 10,22 Mio Fr. (VJ 4,6 Mio) EBIT-Marge 8,5 Prozent (VJ 4,3 Prozent) 2025: Prognose erhöht - Umsatzwachstum über Korridor von 4 - 6 Prozent EBIT-Marge leicht über dem Vorjahr - Schweiter H1: Umsatz 493,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 475,4 Mio) EBITDA 43,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 39,4 Mio) Reinergebnis 12,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 11,3 Mio) EBIT 21,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 17,2 Mio) verkaufen nicht-kerngeschäftiges Bus & Rail-Geschäft In Jahresrechnung Buchverlust nach Verkauf von rund 26 Mio Fr 2025: neu währungsbereinigt leicht negativer Umsatzverlauf erwartet H2: Erwarten Verbesserung der Rentabilität durch «Accelerate» - StarragTornos H1: EBIT -3,09 Mio Fr. (VJ 9,5 Mio) Umsatz 218,2 Mio Fr. (VJ 254,9 Mio) Reinergebnis -9,1 Mio Fr. (VJ 6,6 Mio) Auftragseingang 196,5 Mio Fr. (VJ 255,5 Mio) 2025: Positive Ergebnisse im Gesamtjahr erwartet H2: Weiter Umsatz- und Margensteigerung erwartet bestätigt Mittel- und Langfristziele - Valiant H1: Reinergebnis 73,38 Mio Fr. (VJ 71,3 Mio) Geschäftserfolg 113,42 Mio Fr. (VJ 116,8 Mio) Geschäftsertrag 274,1 Mio Fr. (VJ 276,5 Mio) 2025: Gehen weiter von leicht höherem Konzerngewinn aus - Zehnder H1: EBIT-Marge 8,5 Prozent (VJ 3,6 Prozent) Reinergebnis 23,5 Mio EUR (VJ 7,1 Mio) Umsatz 382,8 Mio EUR (VJ 344,7 Mio) EBIT 32,7 Mio EUR (VJ 12,5 Mio) Mittelfristziele mit Umsatzwachstum 5 Prozent und EBIT-Marge 9-11 Prozent bleiben 2025: Umsatz zwischen 740 Mio und 770 Mio EUR erwartet EBIT-Marge ungefähr auf Niveau der ersten sechs Monate erwartet - Avolta unterzeichnet 10-Jahres-Vertrag mit Flughafen in Texas - BLKB-Spitze nimmt ihren Hut nach Radicant-Desaster sofort NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - GB: EINZELHANDELSUMSATZ JUNI +0,9 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +1,2) EINZELHANDELSUMSATZ JUNI +1,7 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE +1,8) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: UBS Fund Management meldet Anteil von 12,451 Prozent - Bachem: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,002 Prozent - Cicor: UBS Fund Management meldet Anteil von 3 Prozent - Lindt&Sprüngli: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Medartis: Pictet Asset Management meldet Anteil von 3,01 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,125 Prozent - SPS: UBS Fund Management meldet Anteil von 13,273 Prozent - Swissquote: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,005 Prozent - U-blox: LLB Swiss Investment meldet Anteil von 4,993 Prozent - VZ Holding: Capital meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - Freitag: - SGS: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - Coltene: Webcast H1 (09.00 Uhr) - Schweiter: Webcast H1 (11.00 Uhr) - Valiant: Webcast H1 (09.00 Uhr) - Zehnder: Conf. Call H1 (13.00 Uhr) - Bystronic: Conf. Call H1 (11.00 Uhr) - BLKB: Conf. Call mit Bankratspräsident betreffend Rücktritt (9.00 Uhr) - Evolva: aoGV zu Umbenennung in EvoNext (9.00 Uhr) Montag: - Naturenergie: Ergebnis H1 - EEII: aoGV zu Kapitalerhöhung Dienstag: - Logitech: Ergebnis Q1 - SIG: Ergebnis Q2 - Sika: Ergebnis H1 - Lem: Ergebnis Q1 - R&S: Umsatz H1 - Carlo Gavazzi: GV - Forbo: Ergebnis H WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - FR: Verbrauchervertrauen Juli 2025 (8.45 Uhr) - DE: Ifo-Geschäftsklima Juli 2025 (10.00 Uhr) - US: Auftragseingang langlebige Güter Juni 2025; vorläufig (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.08.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.14 Uhr) - EUR/CHF: 0,7957 - USD/CHF: 0,9347 - Conf-Future: -43 BP auf 161,49 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,436 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,26 Prozent auf 12'046 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,17 Prozent auf 2'006 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,03 Prozent auf 16'826 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,23 Prozent auf 24'296 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,95 Prozent auf 7'818 Punkte

awp-robot/sw/ra