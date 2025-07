- SMI vorbörslich: +0,70 Prozent auf 12'039,20 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,47 Prozent auf 44'902 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,24 Prozent auf 21'108 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -0,90 Prozent auf 41'081 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche treibt Alzheimer-Kandidaten dank vielversprechender Daten voran GS vorbörsliche Indikation +1,5 Prozent - Naturenergie H1: Betriebsertrag 810,2 Mio Euro (VJ 868,6 Mio) EBIT 91,4 Mio EUR (VJ 102,7 Mio) Reingewinn 70,3 Mio Euro (VJ 77,7 Mio) 2025: Operativer EBIT weiterhin bei rund 160 Mio Euro erwartet - Pierer Mobility H1: Umsatz 425 Mio EUR (VJ 1007 Mio) EBIT 931 Mio EUR (VJ -195 Mio) Reinergebnis 740 Mio EUR (VJ -172 Mio) Restrukturierungsgewinn in Höhe von 1187 Mio Euro Nettoverschuldung auf 756 Mio Euro mehr als halbiert - EEII H1: Reinergebnis -0,33 Mio Fr. (VJ -0,18 Mio) - Stadler: KVB bestellen 132 Hochflur-Stadtbahnen für 700 Mio EUR - Wisekey-Tochter Wisesat.Space geht Partnerschaft mit EnduroSat ein - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - SIX H1: Betriebsertrag 823 Mio Fr. (VJ 790,9 Mio) Reingewinn 42,2 Mio Fr. (VJ 116,4 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - U-blox: LLB Swiss Investment meldet Anteil von 5,02 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - EEII: aoGV zu Kapitalerhöhung Dienstag: - Sika: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - SIG: Ergebnis Q2 (Webcast 09.00 Uhr) - Forbo: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr) - Lem: Ergebnis Q1 - R&S: Umsatz H1 - Logitech: Ergebnis Q1 (nachbörslich US, Conf. Call 22.30 Uhr) GV: Gavazzi Mittwoch: - UBS: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00/MK 10.45 Uhr) - Autoneum: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - Bucher: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - Idorsia: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Inficon: Ergebnis Q2 (Web Conf. 09.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q2 (Mittwoch) - KOF Konjunkturbarometer Juli (Mittwoch) - UBS-CFA Index Juli (Mittwoch) Ausland: - US: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 7/25 (16.30 Uhr) - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.08.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9348 - USD/CHF: 0,7963 - Conf-Future: +11 BP auf 161,60 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,439 Prozent (Freitag) - BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,75 Prozent auf 11'956 Punkte - SLI (Freitag): -0,59 Prozent auf 1'994 Punkte - SPI (Freitag): -0,68 Prozent auf 16'712 Punkte - Dax (Freitag): -0,32 Prozent auf 24'218 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,20 Prozent auf 7'835 Punkte

