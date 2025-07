- SMI vorbörslich: +0,04 Prozent auf 11'919,66 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,14 Prozent auf 44'838 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,33 Prozent auf 21'179 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,92 Prozent auf 40'623 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - SIG Group H1: Umsatz 1579 Mio EUR (AWP-Konsens: 1593 Mio) EBITDA adj. 372,0 Mio EUR (AWP-Konsens: 375,3 Mio) EBITDA-Marge adj. 23,6 Prozent (AWP-Konsens: 23,6 Prozent) Reinergebnis adj. 136,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 125,0 Mio) 2025: Umsatzwachstum 1 in der unteren Hälfte der 3-5 Prozent-Range erw. EBITDA-Marge am unteren Ende von 24,5-25,5 Prozent erwartet H2: rechnen weiterhin mit schrittweisen Verbesserung des Wachstums vorbörsliche Indikation +1,7 Prozent - Sika H1: Umsatz 5676 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5705 Mio) EBITDA 1070 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1086 Mio) EBITDA-Marge 18,9 Prozent (AWP-Konsens: 19,0 Prozent) Reinergebnis 554 Mio Fr. (AWP-Konsens: 586 Mio) 2025: Leichtes Umsatzwachstum in LW erwartet (zuvor +3 bis +6 Prozent) Weiter EBITDA-Marge von 19,5 bis 19,8 Prozent erwartet Strategische Mittelfristziele 2028 bestätigt vorbörsliche Indikation -4,3 Prozent - Aevis H1: MRH Switzerland bestätigt Wachstumsdynamik/verbesserte Rentabilität MRH mit Umsatz von 103,9 Mio Fr., EBITDAR 26,5-27,5 Mio Fr. - AMS Osram verkauft Unterhaltungs- & Industrielampengesch. für 114 Mio. EUR Ca. 500 betroffene Mitarbeiter wechseln zu japanischer Ushio Verkauf im Rahmen von Entschuldungsplan über gut 500 Mio EUR vorbörsliche Indikation +4,1 Prozent - Forbo H1: Umsatz 546,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 574,7 Mio) EBIT 42,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 62,5 Mio) EBIT-Marge 7,8 Prozent (AWP-Konsens: 10,9 Prozent) Reinergebnis 33,4 Mio Fr. (VJ 48,4 Mio) 2025: Leichter Rückgang des Nettoumsatzes (in Lokalwährungen) erwartet Leicht verbesserter Gewinn gegenüber H1 erwartet Im Gesamtjahr wohl deutlicher Gewinnrückgang im Vergleich zu 2024 Suche nach neuem CEO ist weit fortgeschritten CFO-Position wird interimistisch besetzt werden vorbörsliche Indikation -8,1 Prozent - Lem Q1: Umsatz 75,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 72,8 Mio) Reinergebnis 1,99 Mio Fr. (AWP-Konsens: 3,2 Mio) Auftragseingang 89,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 75,4 Mio) EBIT 4,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6,3 Mio) EBIT-Marge 5,5 Prozent (AWP-Konsens: 8,4 Prozent) 2025/26: Weiterhin kein konkreter Ausblick Trotz positiver Buchungstrends keine Trend-Veränderungen Unsicherheiten wegen US-Zollpolitik und Wechselkursen bleiben - R&S H1: Umsatz 206,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 199,7 Mio) Auftragsbestand 305,7 Mio Fr. (Ende 2024: 278 Mio) Auftragseingang 244,8 Mio Fr. (VJ 141 Mio) Langsamerer Start von neuer Fabrik in Bochnia/Polen als erwartet 2025: Anhaltend positiver Ausblick für zweite Jahreshälfte - Basilea startet zulassungsrelevante Studie mit Hoffnungsträger Fosmanogepix - BEKB holt Yuh-Chef Markus Schwab in die Geschäftsleitung - Clariant schliesst Allianz mit Shanghai Electric für Energie-Projekte in China - EEII-Aktionäre genehmigen Kapitalerhöhung von maximal 1,6 Millionen Franken - Implenia gewinnt Hochbau-Aufträge mit Auftragsvolumen von über 400 Mio. Fr. - Relief Therapeutics unterzeichnet Vereinbarung mit NeuroX Group zur Fusion - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,815 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,066 Prozent - Perrot Duval: Petrimax meldet Anteil von <3 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,018 Prozent - SIG: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Tecan: Pictet Asset Mangement meldet Anteil von 5,012 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - SIG: Ergebnis Q2 (Webcast 09.00 Uhr) - Sika: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Forbo: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr) - Logitech: Ergebnis Q1 (nachbörslich US, Conf. Call 22.30 Uhr) GV: Gavazzi Mittwoch: - UBS: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.00/MK 10.45 Uhr) - Autoneum: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - Bucher: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - Idorsia: Ergebnis Q2 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Inficon: Ergebnis Q2 (Web Conf. 09.30 Uhr) Donnerstag: - Holcim: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00/10.00 Uhr) - AMS Osram: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.45/11.00 Uhr) - Avolta: Ergebnis H1 (Webcast 14.30 Uhr) - Clariant: Ergebnis H1 (Webcast 13.00 Uhr) - Comet: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - GKB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - Interroll: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Kardex: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - Medacta: Umsatz H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q2 (Mittwoch) - KOF Konjunkturbarometer Juli (Mittwoch) - UBS-CFA Index Juli (Mittwoch) - SNB: Ergebnis H1 (Donnerstag) - BFS: Detailhandelsumsätze Juni 2005 (Donnerstag) Dienstleistungsumsätze Mai 2025 (Donnerstag) Ausland: - US: Vorausbericht Handelsbilanz 6/25 (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 6/25 (vorläufig; 14.30 Uhr) FHFA Hauspreisindex 5/25 (15.00 Uhr) Verbrauchervertrauen (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.08.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9313 - USD/CHF: 0,8040 - Conf-Future: +90 BP auf 162,50 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,425 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,34 Prozent auf 11'915 Punkte - SLI (Montag): -0,38 Prozent auf 1'987 Punkte - SPI (Montag): -0,37 Prozent auf 16'650 Punkte - Dax (Montag): -1,02 Prozent auf 23'970 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,22 Prozent auf 7'801 Punkte

