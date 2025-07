- SMI vorbörslich: +0,29 Prozent auf 11'993,59 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,46 Prozent auf 44'633 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,38 Prozent auf 21'098 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -0,09 Prozent auf 40'640 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - UBS Q2: Geschäftsertrag 12'112 Mio USD (AWP-Konsens: 12'017 Mio) Geschäftsaufwand 9756 Mio USD (VJ 10'340 Mio) Vorsteuergewinn 2193 Mio USD (AWP-Konsens: 1987 Mio) Konzerngewinn 2395 Mio USD (AWP-Konsens: 2228 Mio) Vorsteuergewinn bereinigt 2683 Mio USD (VJ 2060 Mio) Vorsteuerergebnis GWM 1204 Mio USD (VJ 871 Mio) Vorsteuerergebnis P&CB 695 Mio USD (VJ 773 Mio USD) Vorsteuerergebnis IB 557 Mio USD (VJ 477 Mio) Vorsteuerergebnis Asset Management 153 Mio USD (VJ 130 Mio) Vorsteuerergebnis Group Items -167 Mio USD (VJ -377 Mio) Vorsteuerergebnis NCL -250 Mio USD (Q1: -405 Mio) Verwaltete Vermögen 6618 Mrd USD (Ende März: 6153 Mrd) Netto-Neugeldzufluss GWM 23 Mrd USD Rendite (RoCET1) 13,5 Prozent; bereinigt 15,3 Prozent Harte Kernkapitalquote (CET) 14,4 Prozent (VQ 14,3 Prozent) Leverage Ratio (CET) 4,4 Prozent (VQ 4,4 Prozent) Cost/Income-Ratio 80,5 Prozent, bereinigt 75,4 Prozent Erzielte Bruttoeinsparungen aktuell 9,1 Mrd USD (70 Prozent von Ziel 13 Mrd) Reduktion risikogewichtete Aktiven um 1,5 Mrd USD auf 32,7 Mrd USD Personalbestand FTE Ende Juni 105'132 (Ende März: 106'789) Aktienrückkäufe in Höhe von 0,5 Mrd USD abgeschlossen Weitere Aktienrückkäufe von bis zu 2,0 Mrd USD im H2 geplant Nach wie vor Erhöhung Dividende 2025 im zweist. Prozentbereich geplant «Ausgezeichnete Fortschritte» bei Kontoüberführungen in der Schweiz Schweiz-Migration läuft, ein Drittel der Kunden überführt Überführungen in der Schweiz sollten Ende Q1 2026 abgeschlossen werden Zuversichtlich, finanzielle Ziele für 2025 und 2026 zu erreichen Im Q3 wieder gewohntere saisonale Muster bei Handel/Transaktionen erw. Im Q3 integrationsbedingte Aufwendungen von 1,1 Mrd USD erwartet vorbörsliche Indikation +1,7 - Logitech Q1: Umsatz 1'147,7 Mio USD (AWP-Konsens: 1116 Mio) Bruttomarge non-GAAP 42,1 Prozent (AWP-Konsens: 41,4 Prozent) EBIT 162,09 Mio USD (AWP-Konsens: 141,1 Mio) Reinergebnis 146,02 Mio USD (AWP-Konsens: 129,4 Mio) Reingewinn non-GAAP 188,17 Mio USD (AWP-Konsens: 157,0 Mio) EBIT non-GAAP 201,76 Mio USD (AWP-Konsens: 166,5 Mio) In allen Regionen gut unterwegs - besonders in Asia Pacific Q2: Umsatz von 1145-1190 Mio USD erwartet EBIT non-GAAP von 180-200 Mio USD erwartet CEO: Reduzieren Export aus China von 40 Prozent (April) auf 10 Prozent (Ende Jahr) Robustes Geschäft; zwei Drittel der Verkäufe ausserhalb der USA Globale Zollpolitik bleibt trotz Deals weiter unklar vorbörsliche Indikation +4,2 Prozent - Sandoz möchte sich Just-Evotec Biologics für 300 Mio USD schnappen - Autoneum H1: Umsatz 1171,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1195 Mio) EBIT adj. 61,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 64,4 Mio) EBIT-Marge adj. 5,3 Prozent (AWP-Konsens: 5,4 Prozent) Reinergebnis 40,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 38,0 Mio) 2025: Bisherige Prognosen bestätigt Umsatz von 2,3 - 2,5 Mrd Fr. erwartet, inkl. Jiangsu Huanyu Weiter EBIT-Marge von 5 - 6 Prozent erwartet Gemäss Marktprognosen global stabile Autoproduktion Autoproduktion leicht rückläufig in Europa, Nordamerika Autoproduktion leicht steigend in Asien und Rest der Welt Globale Autoproduktion im H2 leicht über H1 vorbörsliche Indikation -2,9 Prozent - Bucher H1: Umsatz 1537,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1561 Mio) EBIT 178 Mio Fr. (AWP-Konsens: 181 Mio) Auftragseingang 1290 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1278 Mio) Reinergebnis 143 Mio Fr. (VJ 145 Mio) 2025: Bisherige Prognose reduziert Leicht tieferer Umsatz auf vergleichb. Basis erw. (alt: stabil) Betriebsgewinnmarge leicht unter VJ erw. (ohne Sondereffekt) vorbörsliche Indikation -1,9 Prozent - Idorsia H1: Verkäufe von Quviviq hauptsächlich von Europa getrieben Q2: Reinergebnis -11 Mio Fr. (VJ -109 Mio) Flüssige Mittel 72 Mio Fr. (2024: 106 Mio) Betriebsergebnis -3 Mio Fr. (VJ -95 Mio) Umsatz 72 Mio Fr. (VJ 16 Mio) Partnergespräche für Aprocitentan laufen an 2025: Weiterhin Quviviq-Umsatz von 130 Mio Fr. erwartet Ausblick bestätigt - Inficon H1: Umsatz 325,7 Mio USD (VJ 321,2 Mio) EBIT 57,2 Mio USD (VJ 65,0 Mio) Reinergebnis 43,2 Mio USD (VJ 52,1 Mio) Ergebnis je Aktie 1,77 USD (VJ 2,13 USD) Q2: Umsatz 167,4 Mio USD (AWP-Konsens: 170,2 Mio) EBIT-Marge 15,1 Prozent (AWP-Konsens: 20,4 Prozent) EBIT 25,3 Mio USD (AWP-Konsens: 35,0 Mio) Ergebnis je Aktie 0,75 USD (VJ 1,09 USD) 2025: Ausblick gesenkt Umsatz neu 660 - 690 Mio USD erwartet (zuvor 660-710 Mio) Operative Marge neu bei rund 18 Prozent erwartet (zuvor: rund 20 Prozent) vorbörsliche Indikation -3,9 Prozent - Ascom schliesst Rahmenvertrag mit SEC-COM in Deutschland - BLKB: Regierungsrat bereitet Einsetzung externen Bankratspräsidiums vor Prozess für die definitive Wahl des Bankratspräsidiums eingeleitet - GF: Unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf von GF Casting Solutions Casting Solutions mit 336 Mio USD bewertet - 160 Mio bei Abschluss fällig Erhebliche einmalige, nicht zahlungswirksame Buchverluste erwartet - Huber+Suhner erhält Grossaufträge für POLATIS Optical Circuit Switches - Leclanché passt Eckwerte für Antrag zu Kapitalerhöhung für GV an NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - HSBC: Strafuntersuchung von Schweizer und franz. Justiz gegen HSBC Schweiz PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Idorsia: David E. Shaw meldet Anteil von <3 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Lindt&Sprüngli: Norges Bank meldet Anteil von 3,001 Prozent - Medmix: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - SoftwareONE: Active Ownership Fund SICAV SIF SCS melden Anteil von 5,697 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch - UBS: Conf. Call Q2 (09.00 Uhr) + MK (10.45 Uhr) - Autoneum: Webcast H1 (09.00 Uhr) - Bucher: Webcast H1 (14.00 Uhr) - Idorsia: Conf. Call Q2 (14.00 Uhr) - Inficon: Web Conf. Q2 (09.30 Uhr) Donnerstag: - Holcim: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00/10.00 Uhr) - AMS Osram: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.45/11.00 Uhr) - Clariant: Ergebnis H1 (Webcast 13.00 Uhr) - Comet: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Kardex: Ergebnis H1 (Webcast 14.00 Uhr) - Medacta: Umsatz H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Avolta: Ergebnis H1 (Webcast 14.30 Uhr) - GKB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr, Zürich) - Interroll: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.00 Uhr) Freitag: - Nationalfeiertag: Schweizer Börse geschlossen Montag - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Wohnimmobilienpreisindex im Q2 (08.30 Uhr) - KOF Konjunkturbarometer Juli (9.00 Uhr) - UBS-CFA Index Juli (10.00 Uhr) - SNB: Ergebnis H1 (Donnerstag) - BFS: Detailhandelsumsätze Juni 2005 (Donnerstag) Dienstleistungsumsätze Mai 2025 (Donnerstag) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juli 2025 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juli (Montag) Ausland: - DE: BIP Q2 2025; 1. Veröffentlichung (10.00 Uhr) - EU: Verbrauchervertrauen Juli 2025; endgültig (11.00 Uhr) Wirtschafts- und Industrievertrauen Juli 2025 (11.00 Uhr) BIP Q2 2025; 1. Veröffentlichung) (11.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigungsänderung Juli 2025 (14.15 Uhr) BIP Q2 2025; vorab (14.30 Uhr) Privater Konsum Q2 2025; vorab (14.30 Uhr) PCE-Kernrate Preisindex Q2 2025; vorab (14.30 Uhr) Schwebende Hausverkäufe Juni 2025 (16.00 Uhr) Fed Zinsentscheid (20.00 Uhr; MK 20.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.08.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr) - EUR/CHF: 0,9304 - USD/CHF: 0,8053 - Conf-Future: unv. bei 162,50 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,398 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,37 Prozent auf 11'959 Punkte - SLI (Dienstag): +0,28 Prozent auf 1'992 Punkte - SPI (Dienstag): +0,23 Prozent auf 16'688 Punkte - Dax (Dienstag): +1,03 Prozent auf 24'217 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,29 Prozent auf 7'857 Punkte

