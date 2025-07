- SMI vorbörslich: +0,17 Prozent auf 11'952,07 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,38 Prozent auf 44'461 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,15 Prozent auf 21'130 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,05 Prozent auf 41'080 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Holcim H1: EBIT-Marge adj. 18,3 Prozent (AWP-Konsens: 17,9 Prozent) Umsatz 7871 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7881 Mio) EBIT adj. 1440 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1414 Mio) Reinergebnis 908 Mio Fr. (VJ 672 Mio) Org. Wachstum +1,4 Prozent 11 wertsteigernde Transaktionen gemacht Q2: Umsatz 4175 Mio Fr. (VJ 4338 Mio) EBIT adj. 955 Mio Fr. (VJ 944 Mio) EBIT-Marge adj. 22,9 Prozent (VJ 21,8 Prozent) Org. Wachstum +1,5 Prozent eErw. Free Cashflow vor Leasingverhältnissen von rund CHF 2 Mrd. erw. >20 Prozent Zuwachs bei den recy.Bau- und Abbruchmaterialien erw. 6 bis 10 Prozent Wachstum des Recurring EBIT in LW erw. Recurring EBIT-Marge von mehr als 18 Prozent in LW präzisiert Prognose: neu 3 bis 5 Prozent Umsatzwachstum in LW vorbörsliche Indikation +1,2 Prozent - AMS Osram Q2: Reinergebnis adj. 18 Mio EUR (VJ -1 Mio) Q3: Ausblick bestätigt vorbörsliche Indikation -1,9 Prozent - Avolta H1: Kern-EBITDA 612 Mio Fr. (AWP-Konsens: 609 Mio) Equity FCF 216 Mio Fr. (AWP-Konsens: 202 Mio) Kern-Reinergebnis 226 Mio Fr. (VJ 182 Mio) Kern-EBITDA-Marge 9,3 Prozent (AWP-Konsens: 9,1 Prozent) Umsatz 6613 Mio Fr. (AWP-Konsens: 6673 Mio) Org. Wachstum 5,7 Prozent (AWP-Konsens: 5,1 Prozent) Wachstum durch mehr Passagiere und mehr Ausgaben pro Person Starke Leistung in EU, Nahen Osten, Afrika, APAC und Lateinamerika USA blieb wegen schwächeren Passagierverkehrs auf Vorjahresniveau Treueprogramm Club Avolta um 30 Prozent gewachsen, über 13 Mio Mitglieder Bis 2027 weiter organisches Umsatzwachstum von 5-7 Prozent p.a. erwartet Bis 2027 weiter +20-40 BP p.a. bei Core-EBITDA-Marge erwartet CEO: Zuletzt in allen Regionen ein stabileres Umfeld beobachtet vorbörsliche Indikation +1,2 Prozent - Clariant H1: Reinergebnis 44 Mio Fr. (AWP-Konsens: 84 Mio) Q2: EBITDA 139 Mio Fr. (AWP-Konsens: 131 Mio) EBITDA-Marge 14,4 Prozent (AWP-Konsens: 13,4 Prozent) EBITDA adj. 169 Mio Fr. (AWP-Konsens: 164 Mio) Umsatz 968 Mio Fr. (AWP-Konsens: 991 Mio) EBITDA-Marge adj. 17,5 Prozent (AWP-Konsens: 16,7 Prozent) Weiter EBITDA-Marge von 19 - 21 Prozent bis spätestens 2027 erwartet CEO: Margenverbesserung beweist Effizienz unseres Kostenmanagements Auf Kurs für 80 Mio CHF Einsparungen bis 2027 Einsparungen H1 bei 12 Mio CHF Stimmung bei Kunden von konjunkturellem Umfel, Zöllen belastet Zuversichtlich, Zollmehrkosten an Kunden weiterzugeben Insgesamt sind Auswirkungen durch Zölle bewältigbar CFO: Marge wird im H2 steigen da praktisch keine Zusatzkosten mehr 2025: Umsatzausblick gesenkt Neu Umsatzwachstum in LW von 1-3 Prozent erw. (bisher 3-5 Prozent) Weiter EBITDA-Marge ohne Sondereffekte von 17 - 18 Prozent erwartet Weiter EBITDA-Marge von 15,0 - 15,5 Prozent erwartet bestätigt Mittelfristziele macht weniger Umsatz und kappt Umsatzprognose (HEADLINE) - Comet H1: EBITDA 20,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 33,2 Mio) Umsatz 227,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 229,8 Mio) EBITDA-Marge 9,1 Prozent (AWP-Konsens: 14,5 Prozent) Reinergebnis 7,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 16,6 Mio) 2025: Prognose gesenkt, Nettoumsatz von 460 bis 500 Mio Fr. erwartet EBITDA-Marge in Bandbreite von 10,0 bis 14,0 Prozent erwartet H2: Langsameres Umsatzwachstum im Vergleich zum H1 erwartet vorbörsliche Indikation -6,9 Prozent - GKB H1: Geschäftserfolg 118,8 Mio Fr. (VJ 132,8 Mio) Reinergebnis 116,1 Mio Fr. (VJ 133,6 Mio) Wertberichtigungen im Zinsengeschäft belasten Bankrätin Ines Pöschel scheidet Ende März 2026 aus 2025: Ausblick bestätigt - Interroll H1: EBIT 27,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 35,4 Mio) Auftragseingang 284,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 287,9 Mio) Umsatz 247,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 251,9 Mio) EBIT-Marge 11,1 Prozent (AWP-Konsens: 12,7 Prozent) Reinergebnis 21,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 27,7 Mio) - Kardex H1: EBIT 48,9 Mio EUR (AWP-Konsens: 46,1 Mio) Reinergebnis 36,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 34,9 Mio) Umsatz 415,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 396,7 Mio) Auftragseingang 454,3 Mio EUR (AWP-Konsens: 411,7 Mio) Umsatz Remstar 283,0 Mio EUR (AWP-Konsens: 275,4 Mio) Umsatz Mlog/AS 133,0 Mio EUR (AWP-Konsens: 124,7 Mio) 2025: Stärkeres zweites Semester erwartet Zuversichtlich, Finanzziele zu erreichen Megatrends wie 'Automation' dürften Wachstum treiben - Medacta H1: Umsatz Hüfte 137 Mio EUR (AWP-Konsens: 133,2 Mio) Umsatz 344,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 330,8 Mio) Umsatz Knie 143 Mio EUR (AWP-Konsens: 134,1 Mio) Umsatz Wirbelsäule 28,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 27,4 Mio) Umsatz Extremitäten 35,7 Mio EUR (AWP-Konsens: 36,1 Mio) mittelfrist. Wachstum neu 10-14 Prozent erw. (vorher: tief 2-stellig) mittelfrist. adj. EBITDA-Marge 28 Prozent erw. (vorher: 2024er Level) 2025: Umsatzausblick erhöht Ausbkick für adj. EBITDA-Marge ebefalls angehoben Umsatzplus neu +16-18 Prozent (vorher 13-15 Prozent) erwartet adj EBITDA-Marge von 28 Prozent (vorher 27 Prozent) erwartet - Novavest H1: EBIT 21,5 Mio erwartet (pro-forma VJ 11,7 Mio) Gewinn inkl. NB 16,0 Mio Fr. erwartet (pro forma VJ 6,4 Mio) Mietertrag 21,2 Mio Fr. (pro-forma VJ 20,9 Mio) erwartet deutlich gesteigertes Halbjahresergebnis 2025 - Curatis: FDA stimmt Treffen über Studien-Design zu NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Swiss H1: Umsatz 2,7 Mrd Fr. (VJ 2,7 Mrd) Op. Ergebnis 195,1 Mio Fr. (VJ 264,2 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - Schweiz - SNB H1: Reinergebnis -15,3 Mrd Fr. (Q1: 6,68 Mrd) Q2: Reinergebnis -21,98 Mrd Fr. (Q1: 6,68 Mrd) - Ausland - DE: Einfuhrpreise Juni -1,4 Prozent gg Vorjahr (Prognose -1,6) Einfuhrpreise Juni 0,0 Prozent gg Vormonat (Prognose -0,2) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Basilea: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Implenia: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,005 Prozent - Lindt&Sprüngli: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Molecular Partners: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,022 Prozent - SPS: Blackrock meldet Anteil von 10,101 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Holcim: Conf. Calls zu Ergebnis H1 (09.00/10.00 Uhr) - AMS Osram: Conf. Calls zu Ergebnis Q2 (09.45/11.00 Uhr) - Clariant: Webcast zu Ergebnis H1 (13.00 Uhr) - Comet: Conf. Call zu Ergebnis H1 (10.30 Uhr) - Kardex: Webcast zu Ergebnis H1 (14.00 Uhr) - Medacta: Conf. Call zu Umsatz H1 (15.00 Uhr) - Avolta: Webcast zu Ergebnis H1 (14.30 Uhr) - GKB: MK zu Ergebnis H1 (11.00 Uhr, Zürich) - Interroll: Conf. Call zu Ergebnis H1 (9.00 Uhr) Freitag: - Nationalfeiertag: Schweizer Börse geschlossen Montag: - Keine Termine Dienstag: - Adecco: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Oerlikon: Ergebnis Q2 (Conf. Call) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze Juni 2005 (08.30 Uhr) Dienstleistungsumsätze Mai 2025 (08.30 Uhr) - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juli 2025 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juli (Montag) - BFS: Logiernächte Juni 2025 (Dienstag) - KOF Beschäftigungsindikator Q3 (Dienstag) Ausland: - DE: Arbeitslosenzahlen 7/25 (09.55 Uhr) Verbraucherpreise 7/25 (vorläufig; 14.00 Uhr) - US: Private Einkommen und Ausgaben 6/25 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr) PMI MNI Chicago 7/25 (15.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.08.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9294 - USD/CHF: 0,8120 - Conf-Future: -14 BP auf 162,25 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,378 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,23 Prozent auf 11'932 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,22 Prozent auf 1'988 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,18 Prozent auf 16'657 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,19 Prozent auf 24'262 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,78 Prozent auf 7'862 Punkte

