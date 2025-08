- SMI vorbörslich: -2,22 Prozent auf 11'628,15 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -1,23 Prozent auf 43'588 Punkte (Freitag) - Nasdaq Comp (Donnerstag): -2,24 Prozent auf 20'650 Punkte (Freitag) - Nikkei 225 (Montag): -1,35 Prozent auf 40'248 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis/Rroche: Trump fordert in Brief Preissenkungen, andernfalls Strafe Trump setzt Frist von 60 Tagen für die Preis-Massnahmen - Roche präsentiert an Fachkongress neue Daten zu Augenmittel Susvimo vor - UBS legt weitere Credit-Suisse-Altlast in den USA bei zahlt 300 Mio bei Einigung mit DOJ zu US-Hypotheken aus 2017 - SIG: Bisheriger CEO Samuel Sigrist tritt per sofort zurück ernennt Ann-Kristin Erkens zur Interim-CEO - Cicor schliesst Übernahme von MADES ab Weniger als 1 Prozent des Umsatzes von US-Strafzöllen betroffen - Airesis: SER genehmigt Befreiung von bestimmten Veröffentlichungspflichten - EEII-VR genehmigt Reverse Takeover von Jubin Frères S.A. - Meyer Burger beantragt weitere Fristverlängerung für Geschäftsbericht 2024 - SKAN schliesst Übernahme von Metronik ab - Youngtimers: Suche nach neuem Wirtschaftsprüfer und VR geht weiter - Ypsomed schliesst Verkauf des Geschäftsbereichs Diabetes Care ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,882 Prozent - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von 3,236 Prozent - Newron: Gruppe um Nicolas Maissen meldet Anteil von 3,316 Prozent - R&S: Blackrock meldet Anteil von 3,503 Prozent; Janus Henderson Group plc 4,946 Prozent - Swatch: Brandes Investment Partners, L.P. meldet Anteil von 5,031 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Keine Termine Dienstag: - Adecco: Ergebnis Q2 (Conf. Call 09.30 Uhr) - Oerlikon: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.30 Uhr) Mittwoch: - Ascom: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - U-blox: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Amrize: Ergebnis Q2 (US-nachbörslich; Webcast 7.8. 15.00 Uhr) - GV: Youngtimers WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Juli 2025 (08.30 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) Juli (09.30 Uhr) - BFS: Logiernächte Juni 2025 (Dienstag) - KOF Beschäftigungsindikator Q3 (Dienstag) Ausland: - ZO: Sentix Investorvertrauen 8/25 (10.30 Uhr) - US: Auftragseingang Industrie 6/25 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 6/25 (endgültig; 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.08.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Ci Com: (genehmigt, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Ci Com - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9333 - USD/CHF: 0,8061 - Conf-Future: +25 BP auf 162,50 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,378 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,80 Prozent auf 11'836 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,95 Prozent auf 1'969 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,79 Prozent auf 16'525 Punkte - Dax (Freitag): -2,66 Prozent auf 23'426 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -2,91 Prozent auf 7546 Punkte

awp-robot/sw/uhf