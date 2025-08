- SMI vorbörslich: +0,23 Prozent auf 11'846,23 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +1,34 Prozent auf 44'174 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +1,95 Prozent auf 21'054 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,69 Prozent auf 40'568 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco Q2: Umsatz 5775 Mio EUR (AWP-Konsens: 5695 Mio) EBITA adj. 141 Mio EUR (AWP-Konsens: 142 Mio) EBITA-Marge adj. 2,5 Prozent (AWP-Konsens: 2,5 Prozent) Bruttogewinn-Marge 18,9 Prozent (AWP-Konsens: 19,2 Prozent) Org. Wachstum adj. +0 Prozent (AWP-Konsens: -0,7 Prozent) Reinergebnis 58 Mio EUR (VJ 58 Mio) Haben weitere Marktanteile gewonnen Klare Verbesserungen in wichtigen Märkten Frankreich und USA Q3: Volumentrend setzt positives Momentum fort Bruttomarge dürfte sich sequenziell weiter verbessern 2025: Profitabilität dürfte sich im H2 weiter verbessern CFO: Umsätze dürften sich im Q3 gegenüber Q2 verbessern CEO: US-Zollpolitik hat kaum direkten Einfluss auf unser Geschäft Hohe US-Zölle keine Unterstützung für Schweizer Arbeitsmarkt Unser Umsatzanteil für die Schweiz ist mit rund 2 Prozent gering CFO: Akkodis in Deutschland bis Ende Jahr zurück zu Profitabilität Rechnen 2025 weiterhin mit EBITA-Marge im Bereich von 3-6 Prozent Sehen weiteres Sparpotenzial und Chancen für Volumenwachstum vorbörsliche Indikation +0,7 Prozent - Alcon vereinbart Übernahme von STAAR Surgical Erweitert mit Übernahme Linsen-Portfolio Akquisition soll im zweiten Jahr positive Effekte haben STAAR mit Eigenkapitalwert von rund 1,5 Mrd USD bewertet Transaktion sollte in etwa 6-12 Monaten abgeschlossen sein VR von Alcon und STAAR haben Transaktion jeweils einstimmig genehmigt Finanzierung durch Ausgabe kurz-/langfristiger Kreditfazilitäten vorbörsliche Indikation +1,2 Prozent - Oerlikon Q2: Umsatz 395 Mio Fr. (AWP-Konsens: 398 Mio) Auftragseingang 405 Mio Fr. (AWP-Konsens: 396 Mio) Bestellungsbestand 826 Mio Fr. (VJ 853 Mio) H1: Reinergebnis fortg. Geschäft -46 Mio Fr. (VJ +21 Mio) Operatives EBITDA 131 Mio Fr. (VJ 153 Mio) Operative EBITDA-Marge 16,7 Prozent (VJ 18,3 Prozent) Zusätzliche strukturelle Kostensenkungsmassnahmen eingeleitet Abschluss der Veräusserung von Barmag verläuft planmässig 2025: Ausblick gesenkt Umsatz leicht tiefer bis stabil erwartet EBITDA-Marge zwischen 17,0 und 17,5 Prozent erw. (bisher rund 18,5 Prozent) vorbörsliche Indikation -0,7 Prozent - Ci Com: Dekotierung erfolgt per 6. November 2025 - Kuros Biosciences lanciert MagnetOs MIS Delivery System - Wisekey-Tochter Sealsq erhält grünes Licht für Kauf von IC'ALPS SAS - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,957 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 4,658 Prozent; Eigenanteil von 7,7 Prozent/18,7 Prozent - DocMorris: UBS meldet Anteil von 12,669 Prozent - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Lindt&Sprüngli: Norges Bank meldet Anteil von 3,002 Prozent - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - R&S: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Tecan: Israel Englander meldet Anteil von 3,003 Prozent - U-blox: LLB Swiss Investment meldet Anteil von 4,991 Prozent - UBS meldet Eigenanteil von 6,561 Prozent/16,884 Prozent - PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Adecco: Conf. Call Q2 (09.30 Uhr) - Oerlikon: Conf. Call Q2 (10.30 Uhr) Mittwoch: - Ascom: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - U-blox: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Amrize: Ergebnis Q2 (US-nachbörslich; Webcast Donnerstag 15.00 Uhr) - GV: Youngtimers Donnerstag: - Sandoz: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - Swisscom: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Zurich Insurance: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00/13.00 Uhr) - CFT: Umsatz Q2 - Galenica: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - GAM: Ergebnis H1 - Lastminute: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Amrize: Conf Call Q2 (15.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Juni 2025 (08.30 Uhr) - KOF Beschäftigungsindikator Q3 (09.00 Uhr) - SNB: Devisenreserven Juli 2025 (Donnerstag) - Seco: Arbeitsmarktdaten Juli 2025 (Donnerstag) - KOF Konjunkturumfragen (Donnerstag) Ausland: - FR: Industrieproduktion 6/25 (08.45 Uhr) HCOB PMI Dienste 7/25 (2. Veröffentlichung; 09.50 Uhr) - IT: HCOB PMI Dienste 7/25 (09.45 Uhr) - DE: HCOB PMI Dienste 7/25 (2. Veröffentlichung; 09.55 Uhr) - ZO: HCOB PMI Dienste 7/25 (2. Veröffentlichung; 10.00 Uhr) - GB: S&P Global PMI Dienste 7/25 (2. Veröffentlichung; 10.30 Uhr) - US: Handelsbilanz 6/25 (14.30 Uhr) S&P Global PMI Dienste 7/25 (2. Veröffentlichung; 15.45 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.08.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Ci Com (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9352 - USD/CHF: 0,8100 - Conf-Future: +63 BP auf 163,13 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,368 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,15 Prozent auf 11'819 Punkte - SLI (Montag): -0,22 Prozent auf 1'965 Punkte - SPI (Montag): -0,23 Prozent auf 16'487 Punkte - Dax (Montag): +1,42 Prozent auf 23'758 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,80 Prozent auf 7'632 Punkte

awp-robot/sw/uh