- SMI vorbörslich: +0,28 Prozent auf 11'891,20 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,14 Prozent auf 44'112 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,65 Prozent auf 20'917 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,62 Prozent auf 40'801 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Ascom H1: Umsatz 140,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 141,7 Mio) Auftragseingang 156,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 159,7 Mio) EBITDA 12,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10,2 Mio) EBITDA-Marge 8,6 Prozent (AWP-Konsens: 7,1 Prozent) Reinergebnis 2,2 Mio Fr. (VJ 2,9 Mio) Kostenoptimierungsprogramm wurde weiter umgesetzt Marktunsicherheit und Wechselkursprobleme in den USA und Kanada 2025: Ausblick bestätigt (tiefes einstelliges Wachstum, Marge von 9-10 Prozent) - U-blox H1: Umsatz 123,4 Mio Fr. (VJ revidiert: 93,8 Mio) Cash-EBIT-Marge +2,4 Prozent (VJ revidiert: -27,7 Prozent) Nettoverlust -46,3 Mio Fr (VJ revidiert -25,8 Mio) Q2: Umsatz 63,2 Mio Fr. (VJ revidiert: 52,0 Mio) Cash-EBIT-Marge +3,6 Prozent (VJ revidiert: -23,2 Mio) Q3: Umsatz 60-70 Mio Fr. und adj. Cash-EBIT-Marge 0 bis +10 Prozent erwartet Vorsichtige Bestellungen bei Kunden wegen geopol. Unsicherheiten 2025: Bestätigt zweistelliges Wachstum in Locate und Short Range Vorbörsliche Indikation -4,7 Prozent - Bellevue verstärkt Vertrieb in Deutschland - Galenica kündigt internen Wechsel im Generalsekretariat an - Leclanché-Aktionäre bewilligen Umwandlung von Schulden in Eigenkapital NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - BR Keller-Sutter trifft US-Aussemnister Rubio am Mittwoch 10.15 Uhr Ortszeit - Glencore H1: Umsatz 117,4 Mrd USD (VJ 117,1 Mrd) Reinergebnis -0,66 Mrd USD (VJ -0,23 Mrd) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - DE: Auftragseingang Industrie Juni +0,8 Prozent gg VJ (Prog +2,1) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Calida: Veraison SICAV in Liquidation meldet Anteil von <3 Prozent - Lindt&Sprüngli: Norges Bank meldet Anteil von <3 Prozent - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,004 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,021 Prozent PRESSE MITTWOCH - NSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Ascom: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - U-blox: Conf. Call H1 (14.00 Uhr) - Amrize: Ergebnis Q2 (US-nachbörslich; Webcast Donnerstag 15.00 Uhr) - GV: Youngtimers Donnerstag: - Sandoz: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - Swisscom: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Zurich Insurance: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00/13.00 Uhr) - CFT: Umsatz Q2 - Galenica: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - GAM: Ergebnis H1 - Lastminute: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Amrize: Conf Call Q2 (15.00 Uhr) Freitag: - HT5: Ergebnis H1 - Mobimo: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven Juli 2025 (Donnerstag) - Seco: Arbeitsmarktdaten Juli 2025 (Donnerstag) - KOF Konjunkturumfragen (Donnerstag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Juli 2025 (Freitag) Ausland: - ZO: Einzelhandelsumsatz 6/25 (11.00 Uhr) - US: MBA Hypothekenanträge (Woche, 13.00 Uhr) EIA-Ölbericht (Woche, 16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.08.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9344 - USD/CHF: 0,8067 - Conf-Future: kein Handel (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,307 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +0,34 Prozent auf 11'858 Punkte - SLI (Dienstag): +0,16 Prozent auf 1'968 Punkte - SPI (Dienstag): +0,27 Prozent auf 16'532 Punkte - Dax (Dienstag): +0,37 Prozent auf 23'846 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,99 Prozent auf 7'621 Punkte

awp-robot/sw/