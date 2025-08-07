- SMI vorbörslich: +0,28 Prozent auf 11'788,10 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,18 Prozent auf 44'193 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,21 Prozent auf 21'169 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,61 Prozent auf 41'044 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Amrize Q2: Umsatz 3,22 Mrd USD (VJ 3,24 Mrd) Adj. EBITDA 947 Mio USD (VJ 1003 Mio) Reinergebnis 428 Mio USD (VJ 473 Mio) 2025: Umsatz zwischen 11,4 und 11,8 Mrd USD erwartet Adj. EBITDA zwischen 2,9 und 3,1 Mrd USD erwartet Netto-Verschuldungsgrad von unter 1,5x erwartet vorbörsliche Indikation -2,8 Prozent - Sandoz H1: Umsatz 5232 Mio USD (AWP-Konsens: 5188 Mio) Nettoumsatz Generika 3736 Mio USD (AWP-Konsens: 3737 Mio) Nettoumsatz Biosimilars 1496 Mio USD (AWP-Konsens: 1451 Mio) Kern-EBITDA-Marge 20,0 Prozent (AWP-Konsens: 18,9 Prozent) Kern-Reinergebnis 635 Mio USD (AWP-Konsens: 568 Mio) Kern-EBITDA 1046 Mio USD (AWP-Konsens: 983 Mio) CEO: Biosimilars machten im Q2 erstmals 30 Prozent des Nettoumsatzes aus Erwarte vor allem in Nordamerika stärkere Umsatzentwicklung im H2 Sehe Zölle derzeit eher als Ausdruck für unfaire US-Preise Zölle in aktueller Planung beeinflussen Guidance nicht CFO: Gehen davon aus, Zölle finanziell händlen zu können US-Geschäft macht bei uns nicht ganz 20 Prozent Umsatz aus 2025: Ausblick bestätigt vorbörsliche Indikation +1,3 Prozent - Swisscom H1: Umsatz 7446 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7497 Mio) Vergleichbarer Umsatz um 2,3 Prozent gesunken EBITDAaL 2474 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2487 Mio) Reinergebnis 625 Mio Fr. (VJ 836 Mio) Einsparungen kompensieren Umsatzrückgang in Schweiz zur Hälfte Integration von Vodafone Italia schreitet wie geplant voran 2025: Ziele bestätigt Umsatz von 15,0 bis 15,2 Milliarden Franken erwartet EBITDAaL von rund 5,0 Milliarden Franken erwartet Dividende von 26 Franken pro Aktie (VJ 22 Fr.) erwartet Investitionen von 3,1-3,2 Mrd Fr., rund 1,7 Mrd in CH erwartet bestätigt Integrationskosten und Synergien für Vodafone It für 2025 vorbörsliche Indikation -0,3 Prozent - Zurich H1: P&C Versicherungsumsatz 23'014 Mio USD (VJ 21'446 Mio) Betriebsergebnis 4227 Mio USD (AWP-Konsens: 4143 Mio) Reinergebnis 3065 Mio USD (AWP-Konsens: 3162 Mio) Eigenkapital 24'725 Mio USD (AWP-Konsens: 23'837 Mio) SST Ratio 255 Prozent (AWP-Konsens: 252 Prozent) P&C Combined ratio 92,4 Prozent (AWP-Konsens: 93,4 Prozent) Naturkatastrophen belasten Combined Ratio mit 1,8 Prozent (VJ 2,4 Prozent) CEO: Sind von US-Zöllen nicht direkt betroffen CFO: Sollten Zölle zu Inflation führen, müssten wir Preise anpassen 2025: Umsatzplus Nichtleben im mittleren einst. Prozentbereich erw. Betriebsgewinn Lebensversicherung weiterhin auf VJ-Niveau erw. vorbörsliche Indikation +2,0 Prozent - Schindler erhält Auftrag für die Metro Bogotá in Kolumbien - Kühne+Nagel und ABB verlängern Zusammenarbeit in Chile - CFT H1: Umsatz 632,1 Mio Fr. (VJ 577 Mio) - Cosmo: Nicht von den US-Zöllen betroffen - Keine Exporte aus Schweiz nach USA zeigt sich zuversichtlichb für weiteres Wachstsum - Galenica H1: Umsatz 1995 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1992 Mio) Umsatz Logistics & IT 1650 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1635 Mio) Umsatz Products & Care 867 Mio Fr. (AWP-Konsens: 872 Mio) EBIT adj. 110 Mio Fr. (AWP-Konsens: 109 Mio) Reinergebnis 91 Mio Fr. (AWP-Konsens: 86 Mio) hohe Nachfrage nach rezeptpflichtigen Medikamenten wie GLP-1 2025: Ausblick bestätigt Neu wegen Sondereffekt von +5,4 Mio EBIT4-Wachstum 7-9 Prozent erw. Labor-Team-Zukauf fliesst noch nicht in Ausblick ein - GAM H1: Reinergebnis -40,7 Mio Fr. (VJ -39,1 Mio) Operatives Vorsteuerergebnis -34,1 Mio Fr. (VJ -33,2 Mio) AuM 12,7 Mrd Fr. (2024: 16,3 Mrd) Nettomittelabflüsse von 3,0 Mrd Fr. (VJ -1,8 Mrd) Haben Organisation vereinfacht und umstrukturiert Kreditfazilität von Rock über 100 Mio Fr bis Dez. 2027 verlängert Von Kreditfazilität bisher 16,5 Mio Fr. in Anspruch genommen - Lastminute H1: Umsatz 182,8 Mio EUR (VJ 164,6 Mio) EBITDA adj. 28,9 Mio EUR (VJ 23,0 Mio) Reinergebnis 7,8 Mio EUR (VJ 10,0 Mio) 2025: Ausblick bestätigt Weiter «tiefes zweistelliges» Wachstum bei Umsatz erwartet Weiter «tiefes zweistelliges» Wachstum bei adj. EBITDA erw. - Youngtimers-Aktionäre stimmt allen Anträgen zu - Sitzwechsel nach Zürich NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,905 Prozent - Calida: VP Fund Solutions meldet Anteil von 4,426 Prozent - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von 3,049 Prozent - Emmi: Capital meldet Anteil von <3 Prozent - Galderma: Mehrere Beteiligungsveränderungen - HT5: Alexandre Maurice meldet Anteil von 20,132 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,035 Prozent - R&S: Blackrock meldet Anteil von 3,44 Prozent - SIG: Laurens Last hat seinen Anteil von 10 Prozent auf <3 Prozent abgebaut - SIG: Laurens Last meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - Novartis soll an US-Biotechfirma Avidity interessiert sein (Reuters) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Sandoz: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - Swisscom: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Zurich Insurance: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00/13.00 Uhr) - Galenica: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Lastminute: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Amrize: Conf Call Q2 (15.00 Uhr) Freitag: - HT5: Ergebnis H1 - Mobimo: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Montag - Aryzta: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven Juli 2025 (Donnerstag) - Seco: Arbeitsmarktdaten Juli 2025 (Donnerstag) - KOF Konjunkturumfragen (Donnerstag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Juli 2025 (Freitag) Ausland: - FR: Handelsbilanz 6/25 (08.45 Uhr) Leistungsbilanz 6/25 (08.45 Uhr) - GB: BoE Zinsentscheid (13.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 6/25 (endgültig) (16.00 Uhr) Konsumentenkredite 6/25 (21.00 Uhr) CHN Handelsbilanz SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.08.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 0,9396 - USD/CHF: 0,8049 - Conf-Future: -22 BP auf 162,91 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,304 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,87 Prozent auf 11'755 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,44 Prozent auf 1'959 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,75 Prozent auf 16'408 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,33 Prozent auf 23'924 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,04 Prozent auf 7'635 Punkte

