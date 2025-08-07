STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt wird laut vorbörslichen etwas fester erwartet. Dabei sei unklar, ob dies einer technischen Gegenreaktion auf die jüngsten Verluste oder der Hoffnung geschuldet ist, dass die Schweiz zu einem späteren Zeitpunkt doch noch einen besseren «Deal» im Zollstreit mit den USA aushandeln könne. Je länger die ab heute Morgen geltenden Strafzölle von 39 Prozent nämlich gelten würden, um so grösser dürfte der Druck auf die Schweizer Wirtschaft und damit auf den Aktienmarkt werden, meinte ein Händler.
- SMI vorbörslich: +0,28 Prozent auf 11'788,10 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,18 Prozent auf 44'193 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,21 Prozent auf 21'169 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,61 Prozent auf 41'044 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Amrize Q2: Umsatz 3,22 Mrd USD (VJ 3,24 Mrd) Adj. EBITDA 947 Mio USD (VJ 1003 Mio) Reinergebnis 428 Mio USD (VJ 473 Mio) 2025: Umsatz zwischen 11,4 und 11,8 Mrd USD erwartet Adj. EBITDA zwischen 2,9 und 3,1 Mrd USD erwartet Netto-Verschuldungsgrad von unter 1,5x erwartet vorbörsliche Indikation -2,8 Prozent - Sandoz H1: Umsatz 5232 Mio USD (AWP-Konsens: 5188 Mio) Nettoumsatz Generika 3736 Mio USD (AWP-Konsens: 3737 Mio) Nettoumsatz Biosimilars 1496 Mio USD (AWP-Konsens: 1451 Mio) Kern-EBITDA-Marge 20,0 Prozent (AWP-Konsens: 18,9 Prozent) Kern-Reinergebnis 635 Mio USD (AWP-Konsens: 568 Mio) Kern-EBITDA 1046 Mio USD (AWP-Konsens: 983 Mio) CEO: Biosimilars machten im Q2 erstmals 30 Prozent des Nettoumsatzes aus Erwarte vor allem in Nordamerika stärkere Umsatzentwicklung im H2 Sehe Zölle derzeit eher als Ausdruck für unfaire US-Preise Zölle in aktueller Planung beeinflussen Guidance nicht CFO: Gehen davon aus, Zölle finanziell händlen zu können US-Geschäft macht bei uns nicht ganz 20 Prozent Umsatz aus 2025: Ausblick bestätigt vorbörsliche Indikation +1,3 Prozent - Swisscom H1: Umsatz 7446 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7497 Mio) Vergleichbarer Umsatz um 2,3 Prozent gesunken EBITDAaL 2474 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2487 Mio) Reinergebnis 625 Mio Fr. (VJ 836 Mio) Einsparungen kompensieren Umsatzrückgang in Schweiz zur Hälfte Integration von Vodafone Italia schreitet wie geplant voran 2025: Ziele bestätigt Umsatz von 15,0 bis 15,2 Milliarden Franken erwartet EBITDAaL von rund 5,0 Milliarden Franken erwartet Dividende von 26 Franken pro Aktie (VJ 22 Fr.) erwartet Investitionen von 3,1-3,2 Mrd Fr., rund 1,7 Mrd in CH erwartet bestätigt Integrationskosten und Synergien für Vodafone It für 2025 vorbörsliche Indikation -0,3 Prozent - Zurich H1: P&C Versicherungsumsatz 23'014 Mio USD (VJ 21'446 Mio) Betriebsergebnis 4227 Mio USD (AWP-Konsens: 4143 Mio) Reinergebnis 3065 Mio USD (AWP-Konsens: 3162 Mio) Eigenkapital 24'725 Mio USD (AWP-Konsens: 23'837 Mio) SST Ratio 255 Prozent (AWP-Konsens: 252 Prozent) P&C Combined ratio 92,4 Prozent (AWP-Konsens: 93,4 Prozent) Naturkatastrophen belasten Combined Ratio mit 1,8 Prozent (VJ 2,4 Prozent) CEO: Sind von US-Zöllen nicht direkt betroffen CFO: Sollten Zölle zu Inflation führen, müssten wir Preise anpassen 2025: Umsatzplus Nichtleben im mittleren einst. Prozentbereich erw. Betriebsgewinn Lebensversicherung weiterhin auf VJ-Niveau erw. vorbörsliche Indikation +2,0 Prozent - Schindler erhält Auftrag für die Metro Bogotá in Kolumbien - Kühne+Nagel und ABB verlängern Zusammenarbeit in Chile - CFT H1: Umsatz 632,1 Mio Fr. (VJ 577 Mio) - Cosmo: Nicht von den US-Zöllen betroffen - Keine Exporte aus Schweiz nach USA zeigt sich zuversichtlichb für weiteres Wachstsum - Galenica H1: Umsatz 1995 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1992 Mio) Umsatz Logistics & IT 1650 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1635 Mio) Umsatz Products & Care 867 Mio Fr. (AWP-Konsens: 872 Mio) EBIT adj. 110 Mio Fr. (AWP-Konsens: 109 Mio) Reinergebnis 91 Mio Fr. (AWP-Konsens: 86 Mio) hohe Nachfrage nach rezeptpflichtigen Medikamenten wie GLP-1 2025: Ausblick bestätigt Neu wegen Sondereffekt von +5,4 Mio EBIT4-Wachstum 7-9 Prozent erw. Labor-Team-Zukauf fliesst noch nicht in Ausblick ein - GAM H1: Reinergebnis -40,7 Mio Fr. (VJ -39,1 Mio) Operatives Vorsteuerergebnis -34,1 Mio Fr. (VJ -33,2 Mio) AuM 12,7 Mrd Fr. (2024: 16,3 Mrd) Nettomittelabflüsse von 3,0 Mrd Fr. (VJ -1,8 Mrd) Haben Organisation vereinfacht und umstrukturiert Kreditfazilität von Rock über 100 Mio Fr bis Dez. 2027 verlängert Von Kreditfazilität bisher 16,5 Mio Fr. in Anspruch genommen - Lastminute H1: Umsatz 182,8 Mio EUR (VJ 164,6 Mio) EBITDA adj. 28,9 Mio EUR (VJ 23,0 Mio) Reinergebnis 7,8 Mio EUR (VJ 10,0 Mio) 2025: Ausblick bestätigt Weiter «tiefes zweistelliges» Wachstum bei Umsatz erwartet Weiter «tiefes zweistelliges» Wachstum bei adj. EBITDA erw. - Youngtimers-Aktionäre stimmt allen Anträgen zu - Sitzwechsel nach Zürich NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,905 Prozent - Calida: VP Fund Solutions meldet Anteil von 4,426 Prozent - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von 3,049 Prozent - Emmi: Capital meldet Anteil von <3 Prozent - Galderma: Mehrere Beteiligungsveränderungen - HT5: Alexandre Maurice meldet Anteil von 20,132 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,035 Prozent - R&S: Blackrock meldet Anteil von 3,44 Prozent - SIG: Laurens Last hat seinen Anteil von 10 Prozent auf <3 Prozent abgebaut - SIG: Laurens Last meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - Novartis soll an US-Biotechfirma Avidity interessiert sein (Reuters) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Sandoz: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - Swisscom: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Zurich Insurance: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00/13.00 Uhr) - Galenica: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Lastminute: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Amrize: Conf Call Q2 (15.00 Uhr) Freitag: - HT5: Ergebnis H1 - Mobimo: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) Montag - Aryzta: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - SNB: Devisenreserven Juli 2025 (Donnerstag) - Seco: Arbeitsmarktdaten Juli 2025 (Donnerstag) - KOF Konjunkturumfragen (Donnerstag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex Juli 2025 (Freitag) Ausland: - FR: Handelsbilanz 6/25 (08.45 Uhr) Leistungsbilanz 6/25 (08.45 Uhr) - GB: BoE Zinsentscheid (13.00 Uhr) - US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 6/25 (endgültig) (16.00 Uhr) Konsumentenkredite 6/25 (21.00 Uhr) CHN Handelsbilanz SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.08.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.05 Uhr) - EUR/CHF: 0,9396 - USD/CHF: 0,8049 - Conf-Future: -22 BP auf 162,91 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,304 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): -0,87 Prozent auf 11'755 Punkte - SLI (Mittwoch): -0,44 Prozent auf 1'959 Punkte - SPI (Mittwoch): -0,75 Prozent auf 16'408 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,33 Prozent auf 23'924 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,04 Prozent auf 7'635 Punkte
