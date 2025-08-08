- SMI vorbörslich: -0,16 Prozent auf 11'830,45 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,51 Prozent auf 43'969 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,35 Prozent auf 21'243 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,82 Prozent auf 41'807 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - So reagieren Schweizer Unternehmen auf den US-Zollschock - Cosmo und Takeda verlängern ihre strategische Produktionsvereinbarung - DocMorris könnte von E-Rezept-Ausfällen betroffen sein - Apotheker warnen - Temenos fliegen aus dem MSCI Global, Belimo kommen dazu - HT5 H1: Haben zwar Beteiligungen, Geschäftsgang weist aber keine Erträge auf Kosten des Nachlassverfahrens durch Liquidationsrückstellung gedeckt Per Ende Juni noch flüssige Mittel von 14,1 Mio Fr Im H2 werden sich VR und GL mit Wandlung der Hybridanleihe befassen ausserordentliche GV für Hybridanleihe ist im Septembers 2025 geplant Intensivieren Suche nach passendem Fusionspartner 2025: Bilanz soll im vierten Quartal saniert sein - Mobimo H1: Mieterfolg 62,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 61,9 Mio) EBIT vor NB 73 Mio Fr. (AWP-Konsens: 63,5 Mio) Ergebnis vor NB 51,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 45,7 Mio) Neubewertung 71,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 22,8 Mio) Leerstandsquote 3,8 Prozent (2024: 3,6 Prozent) erwirbt Portfolio der EMWE Immobilien - 3 Mio. Fr. jährl. Mietertr. 2025: Sind zuversichtlich für 2. Halbjahr NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,194 Prozent - Bioversys: Glaxo Ltd meldet Anteil von 4,353 Prozent; Gruppe AMR Action Fund/GSK <3 Prozent - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 5,026 Prozent - R&S: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent; Swisscanto 4,957 Prozent - SIG: Clean B.V. meldet Anteil von 10,002 Prozent - VZ Holding: Matthias Reinhart meldet Anteil von 61,162 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Mobimo: Conf. Call zu Ergebnis H1 (10.00 Uhr) Montag - Aryzta: Ergebnis H1 Dienstag - Bell: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr, Basel) - Tecan: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.30 Uhr) - Komax: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Polypeptide: Ergebnis H1 - On Holding AG: Ergebnis Q2 (Webcast 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: Konsumentenstimmungsindex Juli 2025 (09:00 Uhr) Ausland: - SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.08.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.12 Uhr) - EUR/CHF: 0,9402 - USD/CHF: 0,8072 - Conf-Future: +46 BP auf 163,37 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,269 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,80 Prozent auf 11'850 Punkte - SLI (Donnerstag): +1,23 Prozent auf 1'983 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,99 Prozent auf 16'571 Punkte - Dax (Donnerstag): +1,12 Prozent auf 24'193 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,16 Prozent auf 7'709 Punkte

