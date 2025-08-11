STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche starten, wobei der Leitindex SMI die Marke von 11'900 Punkten überschreiten sollte. Rückenwind geben vor allem positive US-Vorgaben. Abgesehen davon schwebt über allem unverändert die Zollthematik.

- SMI vorbörslich: +0,59 Prozent auf 11'936,56 Punkte (08.02 Uhr)
- Dow Jones (Freitag): +0,47 Prozent auf 44'176 Punkte
- Nasdaq Comp (Freitag): +0,98 Prozent auf 21'450 Punkte
- Nikkei 225 (Montag): Wegen Feiertag geschlossen

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Novartis: Ianalumab Phase III Studie erfolgreich bei Sjögren's Krankheit
            vorbörsliche Indikation +1,0 Prozent

- Aryzta H1: Umsatz 1086 Mio EUR (AWP-Konsens: 1081 Mio)
             Org. Wachstum 2,8 Prozent (AWP-Konsens: 2,1 Prozent)
             EBITDA 150,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 150,1 Mio)
             EBITDA-Marge 13,9 Prozent (AWP-Konsens: 13,9 Prozent)
             Reinergebnis 49,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 50,0 Mio)
             Nettoverschuldung auf EBITDA 2,8x gesenkt
             hält an Jahreszielen fest
          vorbörsliche Indikation +1,5 Prozent

- BLKB: Radicant-CEO Anton Stadelmann verlässt Bankn spätestens Ende Februar 26
- Idorsia beim Rückkaufangebot für Wandelanleihen fast am Ziel
- Newron sieht Wirksamkeit von Evenamide bei Schizophrenie untermauert
- Vontobel: Moody's senkt Rating auf A3 von A2, Ausblick 'stabil'
- 

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- Glencore übernimmt Batterie-Recycler Li-Cycle
- 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
  Schweiz:
- 

  Ausland:
- 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,967 Prozent
- Ascom: Fundpartner Solutions meldet Anteil von 5,061 Prozent
- Basilea: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- Interroll: Swisscanto meldet Anteil von 3,165 Prozent
- Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 4,95 Prozent
- Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- U-blox: LLB Swiss Investment meldet Anteil von 5,011 Prozent

PRESSE MONTAG
- US-Finanzminister Bessent erwartet Abschluss der Handelsgespräche 
         bis Ende Oktober, auch mit der Schweiz (Nikkei)
- 

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
        
  Montag 
- Aryzta: Conf. Call H1 (08.30 Uhr)

  Dienstag
- Bell: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr)
- Tecan: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.30 Uhr)
- Komax: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr)
- Polypeptide: Ergebnis H1 (Conf. Call)

  Mittwoch
- Straumann: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr)
- BEKB: Ergebnis H1
- Feintool: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr)
- IVF Hartmann: Ergebnis H1
- SGKB: Ergebnis H1 (MK 09.00 Uhr)
- Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2025 (nachbörslich)

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
 Schweiz:
-
 
 Ausland:
- IT: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig, 10.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 15.08.2025

- SMI bis 19.09. mit 21 Titeln
- SLI bis 19.09. mit 31 Titeln

  Übernahmeangebote: 
- Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025)

  Dekotierungen: 
- Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt)
- Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) 
 
  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- 
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Meyer Burger

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant)

EX-DIVIDENDE DATEN:

per 12.08:
- Ems-Chemie (17,25 Fr.)

DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9411
- USD/CHF: 0,8062
- Conf-Future: +43 BP auf 163,80 Prozent (Freitag)
- SNB: Kassazinssatz 0,26 Prozent (Freitag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Freitag): +0,15 Prozent auf 11'867 Punkte
- SLI (Freitag): -0,06 Prozent auf 1'982 Punkte
- SPI (Freitag): -0,03 Prozent auf 16'566 Punkte
- Dax (Freitag): -0,12 Prozent auf 24'163 Punkte
- CAC 40 (Freitag): +1,41 Prozent auf 7'743 Punkte

