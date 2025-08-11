- SMI vorbörslich: +0,59 Prozent auf 11'936,56 Punkte (08.02 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,47 Prozent auf 44'176 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,98 Prozent auf 21'450 Punkte - Nikkei 225 (Montag): Wegen Feiertag geschlossen UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Ianalumab Phase III Studie erfolgreich bei Sjögren's Krankheit vorbörsliche Indikation +1,0 Prozent - Aryzta H1: Umsatz 1086 Mio EUR (AWP-Konsens: 1081 Mio) Org. Wachstum 2,8 Prozent (AWP-Konsens: 2,1 Prozent) EBITDA 150,5 Mio EUR (AWP-Konsens: 150,1 Mio) EBITDA-Marge 13,9 Prozent (AWP-Konsens: 13,9 Prozent) Reinergebnis 49,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 50,0 Mio) Nettoverschuldung auf EBITDA 2,8x gesenkt hält an Jahreszielen fest vorbörsliche Indikation +1,5 Prozent - BLKB: Radicant-CEO Anton Stadelmann verlässt Bankn spätestens Ende Februar 26 - Idorsia beim Rückkaufangebot für Wandelanleihen fast am Ziel - Newron sieht Wirksamkeit von Evenamide bei Schizophrenie untermauert - Vontobel: Moody's senkt Rating auf A3 von A2, Ausblick 'stabil' - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Glencore übernimmt Batterie-Recycler Li-Cycle - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,967 Prozent - Ascom: Fundpartner Solutions meldet Anteil von 5,061 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Interroll: Swisscanto meldet Anteil von 3,165 Prozent - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 4,95 Prozent - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - U-blox: LLB Swiss Investment meldet Anteil von 5,011 Prozent PRESSE MONTAG - US-Finanzminister Bessent erwartet Abschluss der Handelsgespräche bis Ende Oktober, auch mit der Schweiz (Nikkei) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag - Aryzta: Conf. Call H1 (08.30 Uhr) Dienstag - Bell: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr) - Tecan: Ergebnis H1 (Conf. Call 08.30 Uhr) - Komax: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Polypeptide: Ergebnis H1 (Conf. Call) Mittwoch - Straumann: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - BEKB: Ergebnis H1 - Feintool: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - IVF Hartmann: Ergebnis H1 - SGKB: Ergebnis H1 (MK 09.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2025 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - IT: Verbraucherpreise 7/25 (endgültig, 10.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.08.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per 12.08: - Ems-Chemie (17,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9411 - USD/CHF: 0,8062 - Conf-Future: +43 BP auf 163,80 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,26 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,15 Prozent auf 11'867 Punkte - SLI (Freitag): -0,06 Prozent auf 1'982 Punkte - SPI (Freitag): -0,03 Prozent auf 16'566 Punkte - Dax (Freitag): -0,12 Prozent auf 24'163 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,41 Prozent auf 7'743 Punkte

awp-robot/sw/