- SMI vorbörslich: +0,11 Prozent auf 11'882,71 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,45 Prozent auf 43'975 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,30 Prozent auf 21'385 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +2,20 Prozent auf 42'740 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis erreicht in Phase-III-Studie mit Ianalumab primäres Ziel bei ITP vorbörsliche Indikation +0,8 Prozent - Sonova erweitert die Infinio-Reihe und steigt in neues Marktsegment ein - Reuters: UBS-Investor will sich von rund 16 Millionen Aktien trennen vorbörsliche Indikation -1,1 Prozent - Bell H1: Umsatz 2403 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2393 Mio) EBIT 66,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 63,0 Mio) Reinergebnis 45,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 44,6 Mio) Eisberg-Gesellschaften in Ungarn, Rumänien und Polen veräussert Massnahmen zur Steigerung der Profitabilität bei Eisberg Österreich Optimistisch für das zweite Halbjahr trotz Herausforderungen Dekonsolid. Eisberg Rumänien&Ungarn per 1.8., für Polen Ende September - Komax H1: Umsatz 280,31 Mio Fr. (AWP-Konsens: 302,2 Mio) Auftragseingang 277,44 Mio Fr. (AWP-Konsens: 297,6 Mio) EBIT 6,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7,7 Mio) EBIT-Marge 2,2 Prozent (AWP-Konsens: 2,5 Prozent) Reinergebnis -3,51 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2,9 Mio) 2025: Weitere strukturelle Anpassungen an Standorten weltweit geplant Umsatz von rund 580 Mio Franken erwartet Leicht positives EBIT vor Restrukturierungskosten erwartet Bis Ende Q1 2026 weiterer Personalrückgang von rund 200 Stellen Kostenbasis soll dank Sparmassnahmen um rund 25 Mio Fr. sinken Durchschnittl. Marktwachstum von rund 6 Prozent erwartet Streben ab 2027 eine zweistellige EBIT-Marge an vorbörsliche Indikation -5,9 Prozent - Polypeptide H1: EBITDA 4,43 Mio EUR (AWP-Konsens: 6,0 Mio) Umsatz 167,1 Mio EUR (AWP-Konsens: 150,6 Mio) Reinergebnis -26,54 Mio EUR (AWP-Konsens: -16,0 Mio) EBITDA-Marge 2,7 Prozent (AWP-Konsens: 4,0 Prozent) Wachstum in LW 23,3 Prozent (AWP-Konsens: 10,2 Prozent) Jahresprognose wird innerhalb der Guidance nach oben angepasst Mittelfristziele bis 2028 bestätigt Produktionsstart in Belgien ist planmässig verlaufen Markt für Peptidtherapeutika ist weiterhin sehr attraktiv Umsatz im zweiten Halbjahr 2025 wird den des H1 übersteigen 2025: Umsatzwachstum von 13-20 Prozent (alt: 10-20 Prozent) EBITDA-Marge im hohen einst./niedrigen 2-stelligen Bereich ernennt Raoul Bernhardt zum Chief Manufacturing Officer hebt Prognose nach erfolgreichem ersten Semester an (HEADLINE) vorbörsliche Indikation +4,1 Prozent - Tecan H1: Umsatz 439,48 Mio Fr. (AWP-Konsens: 434,9 Mio) Umsatz Partnering Business 253,8 Mio Fr. (VJ 279,6 Mio) Umsatz Life Sciences Business 185,7 Mio Fr. (VJ 187,5 Mio) EBITDA 54,91 Mio Fr. (AWP-Konsens: 66,1 Mio) EBITDA-Marge 12,5 Prozent (AWP-Konsens: 15,1 Prozent) EBITDA adj. 65,72 Mio Fr. (AWP-Konsens: 69,5 Mio) EBITDA-Marge adj. 15,0 Prozent (AWP-Konsens: 15,9 Prozent) Reinergebnis 17,92 Mio Fr. (AWP-Konsens: 27,6 Mio) 2025: Ausblick bestätigt Weiter bereinigte EBITDA-Marge von 17,5-18,5 Prozent erwartet Bleiben US-Zölle, dann Auswirkungen auf EBITDA Mittelfristziele bestätigt Mittelfristiges organ. Wachstum im mittleren-hohen 1-stell. Prozent-Bereich Haben bereites Massnahmen wegen Zoll-Auswirkungen eingeleitet Aktienrückkaufprogramm über bis zu 120 Mio Fr. - LLB schliesst Aktienrückkaufprogramm ab - Newron startet Patientenrekrutierung für Evenamide-Phase-III-Studie - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - US-Präsident Donald Trump spricht sich gegen Zölle auf Gold aus - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,203 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,422 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 6,441 Prozent/2,461 Prozent - HT5: Nicolas Maurice meldet Anteil von 4,183 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,014 Prozent - SGS: Aktionärsgruppe Desmarais/Frère meldet Anteil von 14,34 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,183 Prozent - SPS: Blackrock meldet Anteil von 10,053 Prozent - Temenos: Caisse des dépots et consignations (CNP) meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag - Bell: MK H1 (10.30 Uhr) - Tecan: Conf. Call H1 (08.30 Uhr) - Komax: Conf. Call H1 (09.00 Uhr) - Polypeptide: Conf. Call H1 (09.30 Uhr) Mittwoch - Straumann: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - BEKB: Ergebnis H1 - Feintool: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - IVF Hartmann: Ergebnis H1 - SGKB: Ergebnis H1 (MK 09.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Juli 2025 (nachbörslich) Donnerstag: - Swiss Re: Ergebnis Q2 (Conf. Call 10.30/14.00 Uhr) - BKB: Ergebnis H1 - Kuros: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - Montana Aerospace: Ergebnis Q2 - Nebag: Ergebnis H1 - Relief: Ergebnis H1 - Schlatter: Ergebnis H1 - Swissquote: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - TKB: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juli 2025 (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW-Konjunkturerwartungen 8/25 (11.00 Uhr) - US: Konsumentenpreise 7/25 (14.30 Uhr) - US: Federal Budget Balance 7/25 (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.08.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Ems-Chemie (17,25 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9420 - USD/CHF: 0,8108 - Conf-Future: +55 BP auf 164,35 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,268 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): +0,03 Prozent auf 11'870 Punkte - SLI (Montag): -0,13 Prozent auf 1'979 Punkte - SPI (Montag): +0,01 Prozent auf 16'568 Punkte - Dax (Montag): -0,34 Prozent auf 24'081 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,14 Prozent auf 7'699 Punkte

awp-robot/sw/uh