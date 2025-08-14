STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag wenig verändert starten. Die Vorgaben aus den USA sind leicht freundlich. Aber der Schwung hat nach Handelsschluss in Europa noch nachgelassen. Zudem dürften die Anleger vor dem Treffen von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin am Freitag in Alaska einen Gang zurückschalten. Bis dahin könnten zudem Unternehmensergebnisse und auch die am Nachmittag aus den USA erwarteten Produzentenpreise und Arbeitslosendaten noch gewisse Akzente setzen. - SMI vorbörslich: +0,16 Prozent auf 11'997,50 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +1,04 Prozent auf 44'922 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,14 Prozent auf 21'713 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): -1,37 Prozent auf 42'683 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Re H1: Reinergebnis 2,6 Mrd USD (VJ 2,1 Mrd) Combined Ratio P&C 81,1 Prozent (VJ 84,3 Prozent) Combined Ratio Corso 88,2 Prozent (VJ 88,7 Prozent) Vertragserneuerung im Juni und Juli mit Preiserhöhung von 2,3 Prozent Rendite auf Kapitalanlagen ROI 4,1 Prozent (VJ 4,0 Prozent) Grossschäden aus Naturkatastrophen in P&C Re bei 556 Mio USD Q2: Reinergebnis 1,3 Mrd USD (AWP-Konsens: 1204 Mio) Rückzug aus iptiQ verläuft planmässig Disziplinierte Vertragserneuerungen von P&C Re im Juni SST-Quote per Anfang Juli auf 264 Prozent geschätzt 2025: Halten an Jahreszielen fest CFO: Budget für Naturkatastrophen im Q2 nicht aufgebraucht vorbörsliche Indikation +1,3 Prozent - Amrize-Manager kaufen in Schwächephase in grossem Stil Aktien zu - Basilea liziert orales Antibiotikum Etzadroxil ein zusätzliche F&E Ausgaben von 15 Mio Fr. in 2025 erwartet Legen mit H1-Zahlen am 19.08. aktualisierte Guidance vor - BKB H1: Geschäftserfolg Stammhaus 109,65 Mio Fr. (VJ 109,7 Mio) Reinergebnis 85,64 Mio Fr. (VJ 80,3 Mio) Geschäftserfolg Konzern 139,1 Mio Fr. (VJ 132,5 Mio) H2: Weiterhin herausforderndes Umfeld erwartet Neue Strategie «2026+» wird Ende August 2025 präsentiert - Flughafen Zürich: Passagierzahl Juli 3,26 Mio (+4,8 Prozent gg VJ) Umsatz Kommerz Juli 62,4 Mio Fr. (+0,4 Prozent gg VJ) - Kuros H1: Flüssige Mittel 18,4 Mio USD (Q1: 19,5 Mio) EBITDA 5,1 Mio USD (VJ 0,8 Mio) Reinergebnis -2,0 Mio Fr. (VJ -0,2 Mio) Produktumsatz 63,5 Mio Fr. (VJ 35,7 Mio) 2025: Weiterhin Umsatzwachstum von mind. 60 Prozent erwartet - Montana Aerospace H1: Umsatz 820,6 Mio Euro (VJ 719,5 Mio) EBITDA adj. 102,0 Mio Euro (VJ 79,3 Mio) Reinergebnis 6,4 Mio EUR (VJ -17,4 Mio) 2025: Gut positioniert, um von Marktdynamik zu profitieren Ausblick bestätigt Nettoumsatz von 1,6 Mrd EUR erwartet weiter EBITDA von mehr als 200 Mio EUR erwartet 2026: Weiter Umsatz rd. 2 Mrd, EBITDA über 250 Mio EUR erw. - Nebag H1: Reinergebnis +0,26 Mio Fr. (VJ -1,81 Mio) Erwarten im H2 weiterhin volatile Finanzmärkte - Relief H1: Flüssige Mittel 12,5 Mio Fr. (2024: 15,1 Mio) EBITDA -3,7 Mio Fr. (VJ -2,5 Mio) H1: Ergebnis -4,5 Mio Fr. (VJ -4,6 Mio) 2025: Fokus auf klinsiche Programme - Schlatter H1: Umsatz 52,0 Mio Fr. (VJ 61,8 Mio) EBIT 0,3 Mio Fr. (VJ 1,3 Mio) Auftragseingang 54,1 Mio Fr. (VJ 57,4 Mio) Reinergebnis -0,8 Mio Fr. (VJ 1,6 Mio) Segment Schweissen ist direkt von US-Zöllen betroffen US-Zölle können Ergebnis + US-Geschäft klar negativ beeinflussen 2025: Auslastung für Geschäftsjahr ist gesichert Streben für Gesamtjahr weiterhin Gewinn an - Umsatz tiefer - Swissquote H1: Vorsteuerergebnis 185,16 Mio Fr. (AWP-Konsens: 185,1 Mio) Umsatz 358,16 Mio Fr. (AWP-Konsens: 344,4 Mio) Reinergebnis 158,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 161,6 Mio) AuM 80,36 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 80,4 Mrd) Nettoneugeld 5,18 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 4,5 Mrd) 2025: Guidance angehoben Neu Nettoertrag von 700 Mio Fr. erwartet (alt: 675 Mio) Neu Vorsteuergewinn von 365 Mio Fr. erwartet (alt: 355 Mio) - TKB H1: Reinergebnis 80,9 Mio Fr. (VJ 81,5 Mio) Geschäftserfolg 113,1 Mio Fr. (VJ 107,2 Mio) Geschäftsertrag 216,2 Mio Fr. (VJ 207,9 Mio) 2025: Geschäftserfolg nun im Rahmen des Vorjahres erwartet - Bucher ernennt Daniel Schippan per 2026 zum Divisionsleiter Emhart Glass - HT5: 4,74 Prozent der ausstehenden Hybridanleihe angedient - Peach Property schliesst mit Neufinanzierung Bilanztransformation ab - Sulzer AG nimmt mit Doppel-Tranche 330 Mio Franken auf NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - GB: INDUSTRIEPRODUKTION JUNI +0,7 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,3) INDUSTRIEPRODUKTION JUNI +0,2 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -0,2) BIP Q2 +0,3 Prozent GG VQ (PROGNOSE +0,1) - 1. SCHÄTZUNG WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 4,863 Prozent - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Interroll: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von 3,012 Prozent - SoftwareONE: Folketrygdfondet meldet Anteil von <3 Prozent - Swissquote: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,935 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Swiss Re: Conf Call Ergebnis H1 (10.30/14.00 Uhr) - Kuros: Conf Call Ergebnis H1 (15.00 Uhr) - Swissquote: Conf Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - TKB: MK Ergebnis H1 (11.00 Uhr) Freitag: - GLKB: Ergebnis H1 - Mobilezone: Ergebnis H1 - VZ Holding: Ergebnis H1 Montag: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Juli 2025 (08.30 Uhr) - Seco: BIP Q2 2025 - Erste Schätzung (Freitag) Ausland: - FR Verbraucherpreise 7/25 (endgültig) (08.45 Uhr) - EU BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) (11.00 Uhr) Industrieproduktion 6/25 (11.00 Uhr) Beschäftigung Q2/25 (vorab) (11.00 Uhr) - US Erzeugerpreise 7/25 (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 15.08.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.17 Uhr) - EUR/CHF: 0,9426 - USD/CHF: 0,8054 - Conf-Future: +18 BP auf 164,58 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,258 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,78 Prozent auf 11'979 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,44 Prozent auf 1'993 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,50 Prozent auf 16'678 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,67 Prozent auf 24'186 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +1,38 Prozent auf 7'805 Punkte

awp-robot/sw/ra