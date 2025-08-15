- SMI vorbörslich: +0,32 Prozent auf 12'040,52 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,02 Prozent auf 44'911 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,01 Prozent auf 21'711 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +1,62 Prozent auf 43'338 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - GLKB H1: Betriebssertrag 47,3 Mio Fr. (VJ 49,7 Mio) Geschäftserfolg 11,3 Mio Fr. (VJ 14,2 Mio) Reinergebnis 9,4 Mio Fr. (VJ 12,1 Mio) Rückläufiges Zinsergebnis durch SNB-Zinssenkungen geprägt - Mobilezone H1: Umsatz 429,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 474 Mio) EBIT 23,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 23,7 Mio) EBIT-Marge 5,5 Prozent (AWP-Konsens: 5,0 Prozent) Reinergebnis 17,6 Mio Fr. (VJ 20,3 Mio) 2025: EBIT-Guidance bestätigt höhere EBIT-Marge Schweiz 12,5-13 Prozent erwartet(alt:11-12 Prozent) EBIT-Marge Deutschland gesenkt auf 2,8-3,3 (alt: 3,0-3,5) erwarten ertragsstärkeres zweites Halbjahr - Santhera: verlängert Highbridge Wandelanleihe bis 30. September 2025 Wandelanleihe hat Volumen von 7 Mio Franken - Swiss Prime Site kauft moderne Büroliegenschaft in Lausanne Immobilie mit Netto-Mieteinnahmen von 4,75 Mio Fr pro Jahr - VZ Holding H1: Geschäftsertrag 277,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 274,9 Mio) EBIT 129,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 126,1 Mio) Reinergebnis 112 Mio Fr. (AWP-Konsens: 108,1 Mio) AuM 56,55 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 56,2 Mrd) Nettoneugeld 3,0 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,8 Mrd) 2025: Erwarten Wachstum unter dem langjährigen Durchschnitt - Asmallworld führt neue Advantage-Mitgliedschaft ein - Anleihe: Tecan holt sich 150 Mio Franken für fünf Jahre NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Swisscanto Immobilienfonds steigern die Mieterträge im Halbjahr PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,915 Prozent - Also: Swisscanto meldet Anteil von 3,285 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Implenia: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,993 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Youngtimers: Chi Kong CHENG meldet Anteil von 16,664 Prozent PRESSE FREITAG - Sandoz will auch unter hohem Zolldruck nicht in den USA produzieren (L'Agefi) - Früherer CS-Präsident Urs Rohner ist Berater des WJC (Tamedia) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Mobilezone: Conf. Call zu Ergebnis H1 (09.15 Uhr) - VZ Holding: Conf. Call zu Ergebnis H1 (09.15 Uhr) Montag: - keine Termine Dienstag - Hiag: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Seco: BIP Q2 2025 - Erste Schätzung (09.00 Uhr) - BFS: Industrieproduktion Q2 (Dienstag) Erste Schätzung Logiernächte Juli 2025 (Dienstag) Ausland: - US: Einzelhandelsumsatz 7/25 (14.30 Uhr) Empire State MfG Bericht 8/25 (14.30 Uhr) Im- und Exportpreise 7/25 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 7/25 (15.15 Uhr) Kapazitätsauslastung 7/25 (15.15 Uhr) Lagerbestände 6/25 (16.00 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/25 (vorab; 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9411 - USD/CHF: 0,8265 - Conf-Future: -40 BP auf 164,18 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,256 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,19 Prozent auf 12'002 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,02 Prozent auf 1'992 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,13 Prozent auf 16'699 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,79 Prozent auf 24'378 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +1,51 Prozent auf 7'870 Punkte

awp-robot/sw/