- Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss etwas fester erwartet. Allzu gross wird das Potenzial aber nicht eingeschätzt. Denn vor dem am Abend in Alaska stattfindenden Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin dürften die Anleger wohl eine etwas vorsichtigere Haltung einnehmen und daher einen Gang zurückschalten, heisst es weiter.

- SMI vorbörslich: +0,32 Prozent auf 12'040,52 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Donnerstag): -0,02 Prozent auf 44'911 Punkte
- Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,01 Prozent auf 21'711 Punkte
- Nikkei 225 (Freitag): +1,62 Prozent auf 43'338 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- GLKB H1: Betriebssertrag 47,3 Mio Fr. (VJ 49,7 Mio)
           Geschäftserfolg 11,3 Mio Fr. (VJ 14,2 Mio)
           Reinergebnis 9,4 Mio Fr. (VJ 12,1 Mio)
           Rückläufiges Zinsergebnis durch SNB-Zinssenkungen geprägt
        
- Mobilezone H1: Umsatz 429,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 474 Mio)
                 EBIT 23,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 23,7 Mio)
                 EBIT-Marge 5,5 Prozent (AWP-Konsens: 5,0 Prozent)
                 Reinergebnis 17,6 Mio Fr. (VJ 20,3 Mio)
           2025: EBIT-Guidance bestätigt
                 höhere EBIT-Marge Schweiz 12,5-13 Prozent erwartet(alt:11-12 Prozent)   
                 EBIT-Marge Deutschland gesenkt auf 2,8-3,3 (alt: 3,0-3,5)
                 erwarten ertragsstärkeres zweites Halbjahr
              
- Santhera: verlängert Highbridge Wandelanleihe bis 30. September 2025
            Wandelanleihe hat Volumen von 7 Mio Franken
            
- Swiss Prime Site kauft moderne Büroliegenschaft in Lausanne
                   Immobilie mit Netto-Mieteinnahmen von 4,75 Mio Fr pro Jahr

- VZ Holding H1: Geschäftsertrag 277,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 274,9 Mio)
                 EBIT 129,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 126,1 Mio)
                 Reinergebnis 112 Mio Fr. (AWP-Konsens: 108,1 Mio)
                 AuM 56,55 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 56,2 Mrd)
                 Nettoneugeld 3,0 Mrd Fr. (AWP-Konsens: 2,8 Mrd)
           2025: Erwarten Wachstum unter dem langjährigen Durchschnitt
  
- Asmallworld führt neue Advantage-Mitgliedschaft ein 
- Anleihe: Tecan holt sich 150 Mio Franken für fünf Jahre 

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- Swisscanto Immobilienfonds steigern die Mieterträge im Halbjahr 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,915 Prozent
- Also: Swisscanto meldet Anteil von 3,285 Prozent
- Basilea: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- Implenia: UBS Fund Management meldet Anteil von 4,993 Prozent
- Kardex: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- Mobilezone: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent
- Youngtimers: Chi Kong CHENG meldet Anteil von 16,664 Prozent

PRESSE FREITAG
- Sandoz will auch unter hohem Zolldruck nicht in den USA produzieren (L'Agefi)
- Früherer CS-Präsident Urs Rohner ist Berater des WJC (Tamedia)

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Freitag:
- Mobilezone: Conf. Call zu Ergebnis H1 (09.15 Uhr)
- VZ Holding: Conf. Call zu Ergebnis H1 (09.15 Uhr)

  Montag:
- keine Termine

  Dienstag
- Hiag: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
 Schweiz:
- Seco: BIP Q2 2025 - Erste Schätzung (09.00 Uhr)

- BFS: Industrieproduktion Q2 (Dienstag)
       Erste Schätzung Logiernächte Juli 2025 (Dienstag)
 
 Ausland:
- US: Einzelhandelsumsatz 7/25 (14.30 Uhr)
      Empire State MfG Bericht 8/25 (14.30 Uhr)
      Im- und Exportpreise 7/25 (14.30 Uhr)
      Industrieproduktion 7/25 (15.15 Uhr)
      Kapazitätsauslastung 7/25 (15.15 Uhr)
      Lagerbestände 6/25 (16.00 Uhr)
      Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/25 (vorab; 16.00 Uhr)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: HEUTE

- SMI bis 19.09. mit 21 Titeln
- SLI bis 19.09. mit 31 Titeln

  Übernahmeangebote: 
- Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025)

  Dekotierungen: 
- Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.)
- Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) 
 
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Meyer Burger

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant)

EX-DIVIDENDE DATEN:

DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9411
- USD/CHF: 0,8265
- Conf-Future: -40 BP auf 164,18 Prozent (Donnerstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,256 Prozent (Donnerstag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Donnerstag): +0,19 Prozent auf 12'002 Punkte
- SLI (Donnerstag): -0,02 Prozent auf 1'992 Punkte
- SPI (Donnerstag): +0,13 Prozent auf 16'699 Punkte
- Dax (Donnerstag): +0,79 Prozent auf 24'378 Punkte
- CAC 40 (Donnerstag): +1,51 Prozent auf 7'870 Punkte

