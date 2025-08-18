- SMI vorbörslich: +0,23 Prozent auf 12'102,29 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,08 Prozent auf 44'946 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,40 Prozent auf 21'623 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,90 Prozent auf 43'769 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Neue Daten untermauern Stärke des Herz-Kreislauf-Portfolios - Cicor: gewinnt bedeutenden Auftrag eines europäischen A&D-Anbieters Erstauftrag hat Volumen im mittleren einstelligen Fr.-Millionenbereich Folgeauftrag wird erwartet für Bedarf ab 2027 und folgende Jahre - Hiag H1: Liegenschaftsertrag 39,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 38,4 Mio) Neubewertungen +26,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: +25,0 Mio) Reinergebnis 44,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 40,9 Mio) 2025: Positiver Ausblick für zweites Semester - U-Blox: Advent kündigt öffentliches Kaufangebot an Advent bietet 135 Fr. je Aktie in bar Prämie des Advent-Angebots bei 32 Prozent im Vgl. zum Kurs letzte 60 Tage Grösster Aktionär SEO Master Fund wird Beteilig. von rund 9 Prozent andienen Angebotsfrist voraussichtlich vom 11.9. bis 9.10.2025 Vollzug der Transaktion wird in den nächsten 6 Monaten erwartet Nach Abschluss der Transaktion sollen U-blox-Aktien dekotiert werden U-Blox-VR empfiehlt Annahme des Advent-Angebots U-Blox vorbörsliche Indikation -1,75 Prozent - Youngtimers schliesst Übernahme von Richmond Funds Management ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 6,492 Prozent/2,566 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,043 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Hiag: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - U-blox: Webcast zu Übernahmeangebot Advent (13.00 Uhr) Dienstag - Basilea: Ergebnis H1 (Conf. Call 16.00 Uhr) - BCGE: Ergebnis H1 (Conf. Call) - DocMorris: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Huber+Suhner: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Medartis: Ergebnis H1 (Webcast 10.30 Uhr) - Phoenix Mecano: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Skan: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q2 (US nachbörslich, Conf. Call 20.8. 14.00 Uhr) - Mittwoch - Alcon: Conf. Call Q2 (14.00 Uhr) - Geberit: Ergebnis Q2 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Elma: Ergebnis H1 - Emmi: Ergebnis H1 (MK 09.30 Uhr) - Gurit: Ergebnis H1 - Implenia: Ergebnis H1 (MK 12.00 Uhr) - Novavest: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - LLB: Ergebnis H1 (Webcast 10.30 Uhr) - Sensirion: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Zug Estates: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Hypi Lenzburg: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Leonteq: aoGV (Vergütungen etc. 15.00 Uhr, virtuell) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Industrieproduktion Q2 (08.30 Uhr) Erste Schätzung Logiernächte Juli 2025 (14.00 Uhr) Arbeitskräfteerhebung Q2 (Dienstag) - Ausland: - EU: Handelsbilanz 6/25 (11.00 Uhr) - US: NAHB Wohnungsmarkt-Index 8/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9436 - USD/CHF: 0,8061 - Conf-Future: -73 BP auf 163,45 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,307 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,61 Prozent auf 12'074 Punkte - SLI (Freitag): +0,43 Prozent auf 2'001 Punkte - SPI (Freitag): +0,42 Prozent auf 16'769 Punkte - Dax (Freitag): -0,07 Prozent auf 24'359 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,52 Prozent auf 7'923 Punkte

awp-robot/sw/