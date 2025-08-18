STIMMUNG
- Der Aufwärtstrend am Schweizer Aktienmarkt dürfte gemäss vorbörslichen Indikationen weitergehen. Genährt wird dieser laut Händlern weiterhin von der Hoffnung auf ein Ende des Ukrainekriegs sowie auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank. Zwar hat das Treffen von US-Präsident Donald Trump mit Kreml-Chef Wladimir Putin keine Ergebnisse gebracht. Aber nun wollen sich Trump und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und europäische Partner in Washington treffen. Zudem beginnt am Donnerstag das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, auf dem Fed-Chef Jerome Powell die Märkte auf eine Zinssenkung im September vorbereiten könnte.
- SMI vorbörslich: +0,23 Prozent auf 12'102,29 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +0,08 Prozent auf 44'946 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,40 Prozent auf 21'623 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,90 Prozent auf 43'769 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis: Neue Daten untermauern Stärke des Herz-Kreislauf-Portfolios - Cicor: gewinnt bedeutenden Auftrag eines europäischen A&D-Anbieters Erstauftrag hat Volumen im mittleren einstelligen Fr.-Millionenbereich Folgeauftrag wird erwartet für Bedarf ab 2027 und folgende Jahre - Hiag H1: Liegenschaftsertrag 39,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 38,4 Mio) Neubewertungen +26,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: +25,0 Mio) Reinergebnis 44,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 40,9 Mio) 2025: Positiver Ausblick für zweites Semester - U-Blox: Advent kündigt öffentliches Kaufangebot an Advent bietet 135 Fr. je Aktie in bar Prämie des Advent-Angebots bei 32 Prozent im Vgl. zum Kurs letzte 60 Tage Grösster Aktionär SEO Master Fund wird Beteilig. von rund 9 Prozent andienen Angebotsfrist voraussichtlich vom 11.9. bis 9.10.2025 Vollzug der Transaktion wird in den nächsten 6 Monaten erwartet Nach Abschluss der Transaktion sollen U-blox-Aktien dekotiert werden U-Blox-VR empfiehlt Annahme des Advent-Angebots U-Blox vorbörsliche Indikation -1,75 Prozent - Youngtimers schliesst Übernahme von Richmond Funds Management ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 6,492 Prozent/2,566 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,043 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Hiag: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - U-blox: Webcast zu Übernahmeangebot Advent (13.00 Uhr) Dienstag - Basilea: Ergebnis H1 (Conf. Call 16.00 Uhr) - BCGE: Ergebnis H1 (Conf. Call) - DocMorris: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Huber+Suhner: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - Medartis: Ergebnis H1 (Webcast 10.30 Uhr) - Phoenix Mecano: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - PSP Swiss Property: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Skan: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q2 (US nachbörslich, Conf. Call 20.8. 14.00 Uhr) - Mittwoch - Alcon: Conf. Call Q2 (14.00 Uhr) - Geberit: Ergebnis Q2 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Elma: Ergebnis H1 - Emmi: Ergebnis H1 (MK 09.30 Uhr) - Gurit: Ergebnis H1 - Implenia: Ergebnis H1 (MK 12.00 Uhr) - Novavest: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - LLB: Ergebnis H1 (Webcast 10.30 Uhr) - Sensirion: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Zug Estates: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Hypi Lenzburg: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Leonteq: aoGV (Vergütungen etc. 15.00 Uhr, virtuell) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Industrieproduktion Q2 (08.30 Uhr) Erste Schätzung Logiernächte Juli 2025 (14.00 Uhr) Arbeitskräfteerhebung Q2 (Dienstag) - Ausland: - EU: Handelsbilanz 6/25 (11.00 Uhr) - US: NAHB Wohnungsmarkt-Index 8/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - BCGE (Aktiensplit 1:10, geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9436 - USD/CHF: 0,8061 - Conf-Future: -73 BP auf 163,45 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,307 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,61 Prozent auf 12'074 Punkte - SLI (Freitag): +0,43 Prozent auf 2'001 Punkte - SPI (Freitag): +0,42 Prozent auf 16'769 Punkte - Dax (Freitag): -0,07 Prozent auf 24'359 Punkte - CAC 40 (Freitag): +1,52 Prozent auf 7'923 Punkte
awp-robot/sw/
(AWP)