- SMI vorbörslich: -0,09 Prozent auf 12'060,68 Punkte (08.03 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,08 Prozent auf 44'912 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,03 Prozent auf 21'630 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,17 Prozent auf 43'641 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Basilea H1: Umsatz 104 Mio Fr. (VJ 76,3 Mio) Betriebsergebnis 24 Mio Fr. (VJ 9,3 Mio) Reinergebnis 15,8 Mio Fr. (VJ 20,7 Mio) Flüssige Mittel 132,7 Mio Fr. (Ende 2024: 124,6 Mio) 2025: Gesamtumsatz neu 225 Mio Fr erw. (bisher 220 Mio) Gewinnprgnose neu ca. 50 Mio Fr. (zuvor 62 Mio) vorbörsliche Indikation +0,9 Prozent - BCGE H1: Reinergebnis 94,0 Mio Fr. (VJ 116 Mio) Betriebsergebnis 110,9 Mio Fr. (VJ 136,6 Mio) Geschäftsertrag 276,5 Mio Fr. (VJ 299,6 Mio) 2025: Erwarten ggü. Vorjahr rückläufiges Ergebnis - DocMorris H1: Umsatz 572,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 578,3 Mio) Rx-Umsatz Deutschl. 109,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 111,7 Mio) Zahl aktiver Kunden auf 10,5 Mio von 10,3 Mio zugenommen EBITDA adj. -28,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: -29,2 Mio) Reinergebnis -61,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: -57,9 Mio) 2025: Adj. EBITDA weiter zwischen -35 Mio und -55 Mio Fr. erwartet Weiter Umsatzwachstum von über 10 Prozent erwartet Mittelfristziele bestätigt vorbörsliche Indikation -1,9 Prozent - Huber+Suhner H1: Umsatz 445,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 438,4 Mio) Auftragseingang 516,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 454,4 Mio) EBIT 45,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 42,4 Mio) EBIT-Marge 10,1 Prozent (AWP-Konsens: 9,7 Prozent) Reinergebnis 36,6 Mio Fr. (VJ 34,8 Mio) 2025: Bisherige Prognosen bestätigt Weiter Umsatz etwa auf Vorjahreshöhe angestrebt Weiter operative Marge innerhalb Zielband 9-12 Prozent angestrebt H2: Anhaltend solide Umsatzentwicklung erwartet vorbörsliche Indikation +5,1 Prozent - Medartis H1: Umsatz reported 123 Mio Fr. (VJ 111,5 Mio) Core-Reingewinn -0,4 Mio Fr. (VJ +7,3 Mio) Core-EBITDA-Marge 17,8 Prozent (VJ 17,8 Prozent) Core EBITDA 21,7 Mio Fr. (VJ 19,1 Mio) Core-Umsatz 122,1 Mio Fr. (VJ 107,6 Mio) 2025: Kern-EBITDA-Marge weiter im hohen zehnprozentigen Bereich erw. Kern-Umsatzguidance erhöht auf +14-16 Prozent (zuvor 13-15 Prozent) - Phoenix Mecano H1: Umsatz 380,3 Mio EUR (VJ 386,2 Mio) Auftragseingang 375,6 Mio EUR (VJ 388,3 Mio) Reinergebnis 14,4 Mio EUR (VJ 18,2 Mio) EBIT 21,3 Mio EUR (VJ 26,2 Mio) Q2: Temporärer Stillstand in globalen Lieferketten bei DOT CCO Ines Kljucar geht Ende August Mathias Wolpiansky seit Anfang Mai Leiter Enclosure Systems Zhang-ming Yang neuer DOT-CEO seit Anfang Juli 2025: Betriebsergebnis bis zu 20 Prozent unter Vorjahr H2: Erwarten keine weitere konjunkturelle Verschlechterung - PSP H1: Reinergebnis vor NB 106,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 112,9 Mio) EBITDA vor NB 148,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 150,6 Mio) Liegenschaftsertrag 173,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 174,5 Mio) Reingewinn 194,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 162,1 Mio) Neubewertung ergab Aufwertung um 113,4 Mio Fr. Leerstandsquote 4 Prozent (2024: 3,2 Prozent) 2025: Leerstand Ende 2025 unverändert bei 3,5 Prozent erwartet Weiter EBITDA von 300 Mio Fr. vor NB erwartet vorbörsliche Indikation -0,9 Prozent - Skan H1: Umsatz 134,57 Mio Fr. (VJ 163,7 Mio) Auftragseingang 213,0 Mio Fr. (VJ 177,2 Mio) Auftragsbestand 386,4 Mio Fr. (Ende 2024: 318,3 Mio) EBITDA 0,9 Mio Fr. (VJ 21,5 Mio) EBITDA-Marge 0,7 Prozent (VJ 13,1 Prozent) Reinergebnis -8,3 Mio Fr. (VJ 14,7 Mio) Projektverschiebungen von Impfstofflinien bremsen Umsatz und EBITDA Volle Auftragsbücher kompensieren temporäre Lücken im H2 Evaluieren geeignete Optionen für einen US-Standort bestätigt Guidance für 2025 - Idorsia: Angebot für Rückkauf Wandelanleihen zu 91,90 Prozent bzw. 94,53 Prozent angenommen - Kuros: Zwei Management-Verkäufe über 7,07 Mio Fr. (249'917 Aktien) - Peach Property: Moody'y prüft mögliche Heraufstufung - Santhera: Vereinbarung mit Uniphar über Vertrieb von Agamree in 5 GCC-Ländern - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Kardex: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3 Prozent - Youngtimers: Clive Ng meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag - Basilea: Conf. Call H1 (16.00 Uhr) - BCGE: Conf. Call H1 (10.30 Uhr) - DocMorris: Conf. Call H1 (11.00 Uhr) - Huber+Suhner: Webcast H1 (10.00 Uhr) - Medartis: Webcast H1 (10.30 Uhr) - Phoenix Mecano: Webcast H1 (10.00 Uhr) - PSP Swiss Property: Conf. Call (09.00 Uhr) - Skan: Conf. Call H1 (14.00 Uhr) - Alcon: Ergebnis Q2 (US nachbörslich, Conf. Call 20.8. 14.00 Uhr) Mittwoch - Alcon: Conf. Call Q2 (14.00 Uhr) - Geberit: Ergebnis Q2 (Conf. Call 9.00 Uhr) - Elma: Ergebnis H1 - Emmi: Ergebnis H1 (MK 09.30 Uhr) - Gurit: Ergebnis H1 - Implenia: Ergebnis H1 (MK 12.00 Uhr) - Novavest: Ergebnis H1 (MK 11.00 Uhr) - LLB: Ergebnis H1 (Webcast 10.30 Uhr) - Sensirion: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Zug Estates: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Hypi Lenzburg: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Leonteq: aoGV (Vergütungen etc. 15.00 Uhr, virtuell) Donnerstag - Asmallworld: Ergebnis H1 - BCV: Ergebnis H1 (MK 10.30 Uhr) - Orior: Ergebnis H1 (Conf. Call 07.30 Uhr) - Siegfried: Ergebnis H1 (Webcast 10.00 Uhr) - BKW: Ergebnis H1 (MK 09.30 Uhr, Zürich) - SPS: Ergebnis H1 (MK 10.00 Uhr, Zürich) - Sunrise: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - GV: Klingelnberg (12.00 Uhr, Zürich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Arbeitskräfteerhebung Q2 (08.30 Uhr) - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte Juli 2025 (Donnerstag) Ausland: - ZO: EZB Leistungsbilanz 6/25 (10.00 Uhr) - US: Baubeginne- und genehmigungen 7/25 (vorläufig, 14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9410 - USD/CHF: 0,8073 - Conf-Future: +2BP auf 163,47 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,298 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,02 Prozent auf 12'072 Punkte - SLI (Montag): -0,08 Prozent auf 1'999 Punkte - SPI (Montag): +0,01 Prozent auf 16'771 Punkte - Dax (Montag): -0,18 Prozent auf 24'315 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,17 Prozent auf 7'884 Punkte

awp-robot/sw/