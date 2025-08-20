STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt deuten die vorbörslichen Indikationen zur Wochenmitte eine tiefere Eröffnung an. Damit würde der Leitindex SMI nach seinem starken Vortag zunächst konsolidieren. Auch die Vorgaben der Märkte in Übersee sprechen für einen zurückhaltenden Start. - SMI vorbörslich: -0,47 Prozent auf 12'155,23 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,02 Prozent auf 44'922 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -1,46 Prozent auf 21'315 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,59 Prozent auf 42'855 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon Q2: Umsatz 2577 Mio USD (AWP-Konsens: 2634 Mio) Kern-Betriebsmarge 19,1 Prozent (AWP-Konsens: 18,7 Prozent) Betriebsmarge 9,6 Prozent (VJ 12,8 Prozent) Ergebnis je Aktie 0,35 USD (VJ 0,45 USD) Reinergebnis 176 Mio USD (VJ 223 Mio) Kern-EPS 0,76 Mio USD (AWP-Konsens: 0,71 Mio) Nachfrage nach neu lancierten Produkten ist ermutigend 2025: Umsatzziel reduziert - 10,3-10,4 Mrd USD (bisher: 10,4-10,5 Mrd) Margenziel reduziert - 19,5-20,5 Prozent (bisher 20-21 Prozent) Zölle belasten mit rund 100 Mio USD vorbörsliche Indikation -6,7 Prozent - Geberit H1: Umsatz 1665 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1678 Mio) Wachstum in LW 3,9 Prozent (AWP-Konsens: 4,3 Prozent) EBITDA 514 Mio Fr. (AWP-Konsens: 523 Mio) EBITDA-Marge 30,9 Prozent (AWP-Konsens: 31,1 Prozent) Reinergebnis 339 Mio Fr. (AWP-Konsens: 345 Mio) Einmalkosten von 17 Mio EUR schmälerten EBITDA-Marge um 60 BP Auswirkungen der US-Zölle nicht materiell Nachfrage in der Bauindustrie hat sich insgesamt stabilisiert 2025: Umsatzplus in LW von rund 4 Prozent erwartet EBITDA-Marge von rund 29 Prozent erwartet vorbörsliche Indikation -2,2 Prozent - Elma H1: EBIT 5,69 Mio Fr. (VJ 6,0 Mio) Umsatz 92,27 Mio Fr. (VJ 91,8 Mio) Reinergebnis 4,45 Mio Fr. (VJ 4,5 Mio) Auftragseingang 85,2 Mio Fr. (VJ 91,6 Mio) 2025: Bauprojekte für Hauptsitz, neue Fabrik schreiten planmässig voran Mit solidem Auftragsbestand in H2 gestartet - Emmi H1: Umsatz 2272 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2208 Mio) Org. Wachstum 4,4 Prozent (AWP-Konsens: 2,3 Prozent) EBIT 145,4 Mio Fr. (AWP-Konsens: 145,0 Mio) EBIT-Marge 6,4 Prozent (AWP-Konsens: 6,5 Prozent) Reinergebnis 97,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 101,6 Mio) 2025: Erhöhung organ. Umsatzprognose 2,0 Prozent - 3,0 Prozent (bisher: 1,5 Prozent - 2,5 Prozent) Ertrags- und Mittelfristprognosen bestätigt vorbörsliche Indikation +1,3 Prozent - Gurit H1: Umsatz 164,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 174,5 Mio) EBIT adj. 9,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 7,9 Mio) EBIT-Marge adj. 5,7 Prozent (AWP-Konsens: 4,6 Prozent) Reinergebnis -68,3 Mio Fr. (VJ 0 Mio) EBIT -58,4 Mio Fr. (VJ 9,9 Mio) EBIT-Marge -35,4 Prozent (VJ +4,6 Prozent) 2025: Erwarten rund 300 Mio Fr. Umsatz adj. EBIT-Marge auf Vorjahresniveau (+6,9 Prozent) erwartet Erwarten mittelfristig weiterhin op. Gewinnmarge von 10 Prozent Mittelfristig mittleres einstelliges Wachstum im Windgeschäft erw. Mittelfristig hohes einstelliges Wachstum im Nicht-Windgeschäft erw. - Implenia H1: Umsatz 1856 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1738 Mio) EBIT 56,97 Mio Fr. (AWP-Konsens: 55,6 Mio) EBIT-Marge 3,1 Prozent (AWP-Konsens: 3,2 Prozent) Reinergebnis 33,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 34,4 Mio) Auftragsbestand 7778 Mio Fr. per 30.6. (VJ 7083 Mio) 2025: Streben weiterhin EBIT von rund 140 Mio Fr. an Wollen mittelfristig EBIT-Marge >4,5 Prozent und EK-Quote 25 Prozent erreichen - LLB H1: Nettoneugeld 1393 Mio Fr. (VJ 792 Mio) Geschäftsertrag 312,8 Mio Fr. (VJ 283 Mio) Reinergebnis 91,0 Mio Fr. (VJ 90,2 Mio) AuM 100,8 Mrd Fr. (2024: 97 Mrd) 2025: Weiter Konzernergebnis unter Vorjahr erwartet - Sensirion H1: EBITDA-Marge adj. 19,8 Prozent (AWP-Konsens: 17,1 Prozent) Umsatz 184,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 166,9 Mio) EBITDA adj. 36,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 28,6 Mio) Reinergebnis 10,4 Mio Fr. (VJ -2,6 Mio) 2025: Engt Umsatzprognose auf 320-340 Mio Fr. ein (alt:310-350 Mio) - Zug Estates H1: Liegenschaftsertrag 35,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 35,0 Mio) Neubewertungen 50,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 15,7 Mio) EBIT 78,0 Mio Fr. (VJ 37 Mio) Ergebnis vor NB 19,9 Mio Fr. (VJ 18,1 Mio) Reinergebnis 63,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 32,4 Mio) 2025: Ausblick leicht angepasst Gewinn ohne NB, Sondereffekt neu über VJ-Niveau erwartet - Avolta erhält Lizenz für 20 zusätzliche Läden an Flughafen Atlanta - Bachem: CEO Meier gibt Doppelrolle ab - Van Hees wird neuer COO - HT5 verlängert definitive Nachlassstundung bis 25. Februar 2026 - Idorsia: Blutdrucksenker neu auf US-Empfehlungsliste - Galderma: Management-Verkauf über 11,4 Mio Fr. (85'046 Aktien) - Novavest bestätigt deutlichen Gewinnanstieg im Halbjahr - Leerstände tiefer NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Raiffeisen H1: Reinergebnis 555 Mio Fr. (VJ 642 Mio) Geschäftsertrag 1,90 Mrd Fr. (VJ 1,95 Mrd) Geschäftserfolg 670 Mio Fr. (VJ 776 Mio) 2025: Ergebnis unter Vorjahreshöhe erwartet PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - GB: VERBRAUCHERPREISE JULI +0,1 Prozent GG VM (PROGNOSE 0,0) VERBRAUCHERPREISE JULI +3,8 Prozent GG VJ (PROGNOSE +3,7) - DE: EINFUHRPREISE JULI -0,1 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,1) EINFUHRPREISE JULI -1,5 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -1,4) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch - Alcon: Conf. Call Q2 (14.00 Uhr) - Geberit: Conf. Call Q2 (9.00 Uhr) - Emmi: MK H1 (09.30 Uhr) - Implenia: MK H1 (12.00 Uhr) - Novavest: MK H1 (11.00 Uhr) - LLB: Webcast H1 (10.30 Uhr) - Sensirion: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - Zug Estates: Conf. Call H+ (10.00 Uhr) - Hypi Lenzburg: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Leonteq: aoGV (Vergütungen etc. 15.00 Uhr, virtuell) Donnerstag - Asmallworld: Ergebnis H1 - BCV: Ergebnis H1 - Orior: Ergebnis H1 - Siegfried: Ergebnis H1 - BKW: Ergebnis H1 - SPS: Ergebnis H1 - Sunrise: Ergebnis H1 - GV: Klingelnberg Freitag: - Allreal: Ergebnis H1 - LUKB: Ergebnis Q2 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - US: MBA Hypothekenanträge (13.00 Uhr) EIA Ölbericht (16.30 Uhr) FOMC Sitzungsprotokoll 30.7.25 (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9401 - USD/CHF: 0,8086 - Swiss Bond Index: +4 BP auf 138,80 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,341 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): +1,16 Prozent auf 12'212 Punkte - SLI (Dienstag): +1,15 Prozent auf 2'022 Punkte - SPI (Dienstag): +1,11 Prozent auf 16'958 Punkte - Dax (Dienstag): +0,45 Prozent auf 24'423 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,70 Prozent auf 7'979 Punkte

