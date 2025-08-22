STIMMUNG - Am Schweizer Aktienmarkt dürfte es zum Wochenschluss zunächst eher ruhig zu und her gehen. Vor dem mit Spannung erwarteten Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell heute Nachmittag am Notenbankertreffen in Jackson Hole dürften sich die Anleger zurückhalten, heisst es am Markt. Zudem sind auch die Vorgaben aus dem Ausland wenig richtungsweisend und das sonstige Nachrichtenaufkommen ist überschaubar. - SMI vorbörslich: -0,09 Prozent auf 12'230,43 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): -0,34 Prozent auf 44'786 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,34 Prozent auf 21'100 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,06 Prozent auf 42'584 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Allreal H1: EBIT vor NB 95,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 94,4 Mio) Reinergebnis 116,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 81,6 Mio) Ergebnis vor NB 62,6 Mio Fr. (AWP-Konsens: 60,4 Mio) Mietertrag 103,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 109,4 Mio) Neubewertung 70,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 23,5 Mio) 2025: Weiterhin operatives Ergebnis auf Vorjahres-Höhe erwartet - LUKB H1: Reinergebnis 150,7 Mio Fr. (VJ 144,7 Mio) Geschäftserfolg 170,9 Mio Fr. (VJ 156,3 Mio) AuM 40,1 Mrd Fr. (2024: 39,5 Mrd) Geschäftsertrag 347,4 Mio Fr. (VJ 319,7 Mio) Nettoneugeld 464 Mio Fr. (VJ 300 Mio) 2025: Erwarten Konzerngewinn am oberen Ende der Spanne 265-285 Mio Fr. - HT5: ao Generalversammlung für Kapitalherabsetzung und -Erhöhung - Mobilezone beendet bereits früher ausgesetztes Aktienrückkaufprogramm - Mobimo schliesst EMWE-Kauf ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - KKW Gösgen-Ausfall verdüstert Gewinnaussichten von Axpo und Alpiq - Clientis H1: Reinergebnis 31,4 Mio Fr. (VJ 32 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: BIP Q2 -0,2 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE 0,0) - 2. SCHÄTZUNG BIP Q2 -0,3 Prozent GG VORQUARTAL (PROGNOSE -0,1) - 2. SCHÄTZUNG WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 4,868 Prozent - Clariant: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,008 Prozent - Dormakaba: Familie Mankel Industriebeteiligungs Gmbh meldet Anteil von 27,67 Prozent - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von 3,094 Prozent - Implenia: UBS Fund Management meldet Anteil von 5,041 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,2 Prozent - SGKB: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,007 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - U-blox: Blackrock meldet Anteil von 3,581 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Allreal: Conf. Call Ergebnis H1 (09.15 Uhr) - LUKB: MK Ergebnis H1 (11.00 Uhr) Montag: - Warteck Invest: Ergebnis H1 - Metall Zug: Ergebnis H1 - Epic: Ergebnis H1 - Highlight Event: Ergebnis H1 - Molecular Partners: Ergebnis H1 (nachbörslich US) Dienstag: - TX Group: Ergebnis H1 - Vetropack: Ergebnis H1 - VP Bank: Ergebnis H1 - Arbonia: Ergebnis H1 - Flughafen Zürich: Ergebnis H1 - Intershop: Ergebnis H1 - Kudelski: Ergebnis H1 - Valartis: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - Ausland: - USA: Rede Fed-Chef Jerome Powell bei Symposium in Jackson Hole (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per 25.08: - Klingelnberg (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9386 - USD/CHF: 0,8100 - Swiss Bond Index: -31 BP auf 138,56 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,328 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): -0,28 Prozent auf 12'242 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,43 Prozent auf 2'015 Punkte - SPI (Donnerstag): -0,25 Prozent auf 16'993 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,07 Prozent auf 24'293 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): -0,51 Prozent auf 7'938 Punkte

