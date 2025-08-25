- SMI vorbörslich: -0,16 Prozent auf 12'244,90 Punkte (08.05 Uhr) - Dow Jones (Freitag): +1,89 Prozent auf 45'632 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +1,88 Prozent auf 21'497 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +0,40 Prozent auf 42'805 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Epic H1: Mietertrag 33,41 Mio Fr. (VJ 32,6 Mio) EBITDA vor NB 26,85 Mio Fr. (VJ 26,1 Mio) Reinergebnis 30,02 Mio Fr. (VJ 22,9 Mio) Leerstand 3,8 Prozent (Ende 2024: 4,2 Prozent) Portfoliowert 1,66 Mrd CHF (Ende 2024: 1,61 Mrd) 2025: Prognosen bestätigt - Plus der Mietzinseinnahmen von 2-3 Prozent erwartet - Feintool erreicht Einigung mit Arbeitnehmervertretung in Deutschland bestätigt Einsparungen durch Restrukturierung 15 Mio Fr. im Jahr bestätigt Kosten für Restrukturierung von insgesamt 47 Mio Fr. - Highlight E&E plant Kapitalerhöhung im Umfang von bis zu 300 Mio Fr. Kapitalerhöhung soll Einstieg von CSL Mindest ermöglichen CSL Mindest soll danach zw. 62 und 67 Prozent der Anteile halten Bezugsrechtsangebot zum Ausgabebetrag von 12.00 Fr. je Aktie Grösste Aktionäre unterstützen Kapitalerhöhung - Ao GV geplant - Metall Zug H1: Umsatz 94,2 Mio Fr. (VJ rest. 181,2 Mio) EBIT -12,6 Mio Fr. (VJ rest. 58,5 Mio) Reinergebnis -10,3 Mio Fr. (VJ rest. 56,6 Mio) zollbedingte Unsicherheiten dämpften Investitionsklima VR ist mit dem aktuellen Ergebnis nicht zufrieden verhaltener Jahresstart im Geschäftsbereich Medical Devices Investitionsklima weltweit bleibt bei Medical Devices verhalten Hälfte des US-Umsatzes von Haag-Streit von Zöllen betroffen Thomas Lenzen wird ab 1. September CEO der Haag-Streit Gruppe Steigende Auftragseingänge bei allen operativen Gesellschaften H2: Dynamischere Entwicklung bei Medical Devices erwartet Erwarten Stabilisierung von Umsatz und Betriebsergebnis - Warteck Invest H1: EBIT vor NB 17,5 Mio Fr. (VJ 17,3 Mio) Reinergebnis 19,8 Mio Fr. (VJ 8 Mio) Leerstandsquote 2,4 Prozent (Ende 2024: 2,6 Prozent) Marktwert Portfolio 1,05 Mrd Fr. (Ende 2024: 1,04 Mrd) 2025: Transaktionsmarkt bleibt herausfordernd Voraussetzungen für gutes Geschäftsjahr gegeben - Mikron: Philip Kraus wird per Anfang 2026 Leiter der Division Automation - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,412 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 6,506 Prozent/3,368 Prozent - Galderma: Wellington Management LLP meldet Anteil von <3 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,028 Prozent - Siegfried: Blackrock meldet Anteil von 3,035 Prozent PRESSE MONTAG - Presse: HSBC Private trennt sich von reichen Kunden im Nahen Osten (FT) - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag - Epic: Conf. Call H1 (09.00 Uhr) - Highlight Event: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Molecular Partners: Ergebnis H1 (nachbörslich US) Dienstag - Arbonia: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - Intershop: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Kudelski: Ergebnis H1 (Conf. Call 16.00 Uhr) - TX Group: Ergebnis H1 (MK/Webcast 14.00 Uhr) - Vetropack: Ergebnis H1 - VP Bank: Ergebnis H1 (Webcast 09.30 Uhr) - Valartis: Ergebnis H1 Mittwoch - Accelleron: Ergebnis H1 (Conf Call 9.30 Uhr) - Investis: Ergebnis H1 (Webcast 9.00 Uhr) - Plazza: Ergebnis H1 - Peach Property: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - SF Urban: Ergebnis H1 - Stadler Rail: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Vaudoise: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Beschäftigungsbarometer Q2 (08.30 Uhr) Zweite Schätzung Logiernächte Juli 2025 (14.00 Uhr) - UBS-CFA Index August (Mittwoch) Ausland: - DE: Ifo-Geschäftsklima 8/25 (10.00 Uhr) - US: CFNA-Index 7/25 (14.30 Uhr) Neubauverkäufe 7/25 (16.00 Uhr) Dallas Fed Verarbeitende Industrie 8/25 (16.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SMG Swiss Marketplace Group (bald erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - Klingelnberg (0,50 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9403 - USD/CHF: 0,8030 - Swiss Bond Index: +6 BP auf 138,62 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,359 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): +0,19 Prozent auf 12'265 Punkte - SLI (Freitag): +0,56 Prozent auf 2'026 Punkte - SPI (Freitag): +0,28 Prozent auf 17'040 Punkte - Dax (Freitag): +0,29 Prozent auf 24'363 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,04 Prozent auf 7'970 Punkte

awp-robot/sw/uh