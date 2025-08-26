- SMI vorbörslich: -0,28 Prozent auf 12'172,42 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): -0,77 Prozent auf 45'282 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): -0,22 Prozent auf 21'449 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,91 Prozent auf 42'419 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis geht Forschungskooperation mit BioArctic ein - Roche legt Grundstein für neue Anlage in North Carolina - Arbonia H1: Umsatz 307,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 314,6 Mio) Org. Wachstum -1,5 Prozent (AWP-Konsens: 1,5 Prozent) EBITDA adj. 26,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 25,7 Mio) EBITDA-Marge adj. 8,5 Prozent (VJ: 7,9 Prozent) Reinergebnis fort. Bereiche -2,4 Mio Fr. (VJ 23,0 Mio) Stromausfall in Spanien und Marketingkosten für Messe belasteten Erwarten bis 2029 weiterhin Umsatz von 820-850 Millionen Franken erste Anzeichen einer Stabilisierung im europäischen Wohnungsbau Im Renovierungsbereich zeichnet sich ein positiver Trend ab rechnen mit einer besseren Auslastung der Kapazitäten Mittelfristig bleibt Umfeld herausfordernd, aber Trends sind positiv 2025: Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent erwartet Adj. EBITDA von ca. 60 Mio Fr. erwartet rechnen mit Verbesserung der operativen Ertragskraft - Flughafen Zürich H1: Umsatz 640,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 641 Mio) EBITDA 358,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 347 Mio) Reinergebnis 161,3 Mio Fr. (AWP-Konsens: 152 Mio) 2025: Weiterhin Passagieraufkommen von rund 32 Mio erwartet Aviation-Erträge im Einklang mit Verkehrswachstum erw. Non-Aviation-Erträge insgesamt leicht höher erwartet Kommerzerträge du?rften sinken Für Mieterträge leichter Anstieg erwartet EBITDA leicht über VJ erwartet (bisher stabil) Stabiler Reingewinn erwartet (bisher leicht sinkend) vorbörsliche Indikation +1,5 Prozent - Intershop H1: Liegenschaftsertrag y39,5 Mio Fr. (VJ 36,8 Mio) Neubewertungen 202,2 Mio Fr. (VJ 22,4 Mio) Leerstandsquote 7,9 Prozent (2024: 8,1 Prozent) EBIT 236,2 Mio Fr. (VJ 53,8 Mio) Reinergebnis 175,9 Mio Fr. (VJ 52,7 Mio) 2025: Bestätigt Jahresziel für Liegenschaftsertrag um mind. +8 Prozent erwarten Rückgang des Leerstands auf vergl. Basis erwarten Verkaufserfolg von mind. 15 Mio Franken - Kudelski H1: Umsatz 174,5 Mio USD (VJ 192,0 Mio) EBITDA -19,1 Mio USD (VJ -11,7 Mio) Reinergebnis -32,9 Mio USD (VJ -37,0 Mio) H2: Erwarten stärkere Umsatzentwicklung als im H1 Operative Kosten dürften dank Restrukturierung sinken 2025: Für Core Digital Security positiven EBITDA erwartet Bei Cybersecurity wegen Investitionen negative Ergebnisse erw. - Molecular Partners H1: Flüssige Mittel 114 Mio Fr. (2024: 149,4 Mio) Reinergebnis -37,2 Mio Fr. (VJ -26,4 Mio) Finanzielle Reichweite reicht bis ins Jahr 2028 2025: Gesamtbetriebskosten von 55-65 Millionen Fr. erw. - TX Group H1: Umsatz 426,6 Mio Fr. (VJ 461 Mio) EBIT 7,0 Mio Fr. (VJ 23,5 Mio) EBIT adj. 38,5 Mio Fr. (VJ 56,5 Mio) Reinergebnis 4,2 Mio Fr. (VJ 24,5 Mio) kündigt Aktienrückkaufprogramm an will mittleren einstelligen Prozentsatz der Aktien zurückkaufen Vorbereitungen für möglichen IPO der SMG verlaufen planmässig - Valartis H1: Reinergebnis 8,60 Mio Fr. (VJ 8,59 Mio) Geschäftsertrag 7,09 Mio Fr. (VJ 7,14 Mio) - Vetropack H1: Umsatz 412,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 425,7 Mio) adj. EBIT 22,6 Mio Fr. (VJ: 37,8 Mio) adj. EBIT-Marge 5,5 Prozent (AWP-Konsens: 7,3 Prozent) Reinergebnis 9,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 18,4 Mio) Stabile Entwicklung bei Umsatz und Profitabilität erwartet 2025: Rechnen mit höherem Konzerngewinn im Vergleich zum Vorjahr - VP Bank H1: Geschäftsertrag 175,4 Mio Fr. (VJ 162,6 Mio) Reinergebnis 28,8 Mio Fr. (VJ 11,5 Mio) Nettoneugeld 2,1 Mrd Fr. (2024: 0,5 Mrd) AuM 51,9 Mrd Fr. (2024: 50,8 Mrd) Cost/Income Ratio 81,5 Prozent (VJ 91,5 Prozent) H2 wird weniger stark als H1, aber stärkeres Ergebnis als H2 2024 - Bell Food Group ernennt Sven Friedli zum neuen CFO - Temenos hat Aktienrückkaufprogramms 2025 abgeschlossen - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Weko genehmigt Übernahme von Hotelplan durch DERTOUR - Migros Bank H1: Geschäftserfolg 162 Mio Fr. (VJ 187 Mio) Gewinn 133 Mio Fr. (153 Mio) Geschäftsertrag 400 Mio Fr. (VJ 402 Mio) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 6,705 Prozent/3,551 Prozent - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Implenia: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - PSP Swiss Property: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - Sika: Capital meldet Anteil von <3 Prozent - U-blox: SEO Management meldet <3 Prozent; Advent International/u-blox 9,926 Prozent - Youngtimers: Chi Kong CHENG meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag - Arbonia: Webcast H1 (09.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Conf. Call H1 (11.00 Uhr) - Intershop: Conf. Call H1 (10.00 Uhr) - Kudelski: Conf. Call H1 (16.00 Uhr) - TX Group: MK/Webcast H1 (14.00 Uhr) - VP Bank: Webcast H1 (09.30 Uhr) Mittwoch - Accelleron: Ergebnis H1 (Conf Call 9.30 Uhr) - Investis: Ergebnis H1 (Webcast 9.00 Uhr) - Plazza: Ergebnis H1 - Peach Property: Ergebnis H1 (Conf. Call 11.00 Uhr) - SF Urban: Ergebnis H1 - Stadler Rail: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Vaudoise: Ergebnis H1 - Givaudan: Summer Investor Conference (Webcast 09.30 Uhr) Donnerstag: - Cham SP: Ergebnis H1 (MK 10.00 Uhr) - Jungfraubahn: Ergebnis H1 (Conf. Call 9.15 Uhr) - Pierer Mobility: Ergebnis H1 (Conf. Call 15.00 Uhr) - SoftwareONE: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) - Varia US: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - UBS-CFA Index August (Mittwoch) - KOF Konjunkturbarometer August (Donnerstag) -Seco: BIP Q2 2025 (Detaillierte Schätzung) (Donnerstag) Ausland: - US: Auftragseingang langlebige Güter 7/25 (vorläufig) (14.30 Uhr) FHFA Hauspreisindex 6/25 (15.00 Uhr) Richmond Fed Herstellerindex 8/25 (16.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 8/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SMG Swiss Marketplace Group (bald erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9373 - USD/CHF: 0,8061 - Swiss Bond Index: -13 BP auf 138,49 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,355 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,48 Prozent auf 12'206 Punkte - SLI (Montag): -0,37 Prozent auf 2'018 Punkte - SPI (Montag): -0,43 Prozent auf 16'967 Punkte - Dax (Montag): -0,37 Prozent auf 24'273 Punkte - CAC 40 (Montag): -1,20 Prozent auf 7'843 Punkte

