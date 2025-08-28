- SMI vorbörslich: +0,09 Prozent auf 12'218,43 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,32 Prozent auf 45'565 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,21 Prozent auf 21'590 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,69 Prozent auf 42'815 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sandoz laciert Rivaroxaban in Deutschland plant weitere Markteinführungen in zusätzlichen Märkten - SGS und Diginex vertiefen ESG-Partnerschaft - Sonova: Management-Käufe über 2,53 Mio Fr. (11'000 Aktien) - Ascom geht Partnerschaft mit AvaSure für KI-gestützte Pflege ein - BKB will Strategie 2026+ Marktposition in nächsten vier Jahren stärken will mit Vision 2040 ausgewogenere, stärker diversifizierte Ertragsbasis - Cham SP H1: Mietertrag 13,1 Mio Fr. EBIT vor Neubewertungen 39,0 Mio Fr. Neubewertungen 125,4 Mio Fr. Konzerngewinn 144,0 Mio Fr. Werden Integration von Ina Invest bis Ende Jahr abschliessen Bau- und Entwicklungsvorhaben sind auf Kurs - Jungfraubahn H1: Geschäftsertrag 149,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 145,8 Mio) Verkehrsertrag 107,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 102,2 Mio) EBITDA 65,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 64,1 Mio) EBITDA-Marge 44,0 Prozent (AWP-Konsens: 44,0 Prozent) Reinergebnis 37,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 35,2 Mio) 2025: Fortsetzung des H1-Trends in Juli und August internationale Ausrichtung + Diversifikation bewähren sich Damit weniger abhängig vom Wetter - Leonteq laciert Hebelprodukte an der BX Swiss - Pierer H1: Periodenergebnis 739 Mio Euro (VJ -172 Mio) 2025: Umsatz deutlich unter Vorjahr erwartet Deutlich positiver EBIT wegen Restrukturierungsgewinns Werden 2026 weniger Motorräder produzieren und verkaufen als 2024 Positives EBITDA für 2026 erwartet - positiver EBIT für 2027 - SoftwareOne H1: Umsatz 487,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 488 Mio) EBITDA adj. 114,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 103 Mio) Umsatz Services 241,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 242 Mio) EBITDA-Marge adj. 23,5 Prozent (AWP-Konsens: 21,1 Prozent) Umsatz Marketplace 246 Mio Fr. (AWP-Konsens: 247 Mio) Reinergebnis adj. 29,6 Mio Fr. (VJ 41,6 Mio) 2025: Inkl. Crayon flaches Konzernumsatzwachstum zu konstanten WK Bereinigte EBITDA-Marge über 20 Prozent auf kombinierter Basis Integration von Crayon schreitet planmässig voran Rückkehr zu Wachstum in H2 - guter Start ins dritte Quartal Prognose 2026 und Miitelfristziele werden Anfang 2026 genannt Synergieeffekte mit 80-100 Mio Fr. bestätigt Vorbörsliche Indikation +3,1 Prozent - Varia US H1: Mietertrag 51 Mio USD (VJ 56,3 Mio) EBITDA 17,8 Mio USD (VJ 30,7 Mio) Reinergebnis -2,8 Mio USD (VJ -13,4 Mio) 2025: Über Dividendenausschüttung wird im Frühjahr 2026 entschieden NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Alpiq H1: Nettoumsatz 3,02 Mrd Fr. (VJ 3,09 Mrd) Reinergebnis 106 Mio Fr. (VJ 533 Mio) - Salt H1: Umsatz 567,4 Mio Fr (VJ 551,3 Mio) EBITDA 293,9 Mio Fr. (VJ 284,6 Mio) - Syngenta Group H1: Umsatz 14,5 Mrd USD (unv.); EBITDA 2,5 Mrd (+24 Prozent) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Idorsia: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Novavest: Caceis meldet Anteil von 14,958 Prozent - Phoenix Mecano: Retraites Populaires meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Cham SP: Conference Call zu Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Jungfraubahn: Conference Call zu Ergebnis H1 (9.15 Uhr) - Pierer Mobility: Conference Call zu Ergebnis H1 (15.00 Uhr) - SoftwareONE: Conference Call zu Ergebnis H1 (9.00 Uhr) Freitag: - CFT: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Edisun Power: Ergebnis H1 - Plazza: Ergebnis H1 - Highlight Event: Ergebnis H1 (nachbörslich) Montag: - Burkhalter: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer August (09.00 Uhr) - Seco: BIP Q2 2025 - detaillierte Schätzung (09.00 Uhr) - BFS: Parahotellerie im Q2 2025 (Freitag) - BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Montag) - BFS: Detailhandelsumsätze Juli 2025 (Montag) - BFS: Dienstleistungsumsätze Juni 2025 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) August (Montag) Ausland: - IT: Verbrauchervertrauen 8/25 (10.00 Uhr) Produzentenvertrauen 8/25 (10.00 Uhr) - EU: Geldmenge M3 7/25 (10.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 8/25 (endgültig) (11.00 Uhr) - US: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) Privater Konsum (2. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) PCE-Kernrate Preisindex Q2/25 (2. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 7/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SMG Swiss Marketplace Group (bald erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9337 - USD/CHF: 0,8019 - Swiss Bond Index: +12 BP auf 138,90 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,289 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,38 Prozent auf 12'207 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,26 Prozent auf 2'014 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,28 Prozent auf 16'943 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,44 Prozent auf 24'046 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,26 Prozent auf 7'744 Punkte

awp-robot/sw/