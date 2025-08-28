STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte gemäss vorbörslichen Indikationen am Donnerstag mit leicht positiver Note, wenn auch insgesamt wenig verändert in den Tag starten. Damit würde sich die am Mittwoch gestartete Erholung im SMI nach zwei schwachen Handelstagen davor fortsetzten. Kursbewegende News aus dem Schweizer Unternehmenssektor oder aus dem Konjunkturbereich gibt es aktuelle keine.
- SMI vorbörslich: +0,09 Prozent auf 12'218,43 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): +0,32 Prozent auf 45'565 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,21 Prozent auf 21'590 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +0,69 Prozent auf 42'815 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Sandoz laciert Rivaroxaban in Deutschland plant weitere Markteinführungen in zusätzlichen Märkten - SGS und Diginex vertiefen ESG-Partnerschaft - Sonova: Management-Käufe über 2,53 Mio Fr. (11'000 Aktien) - Ascom geht Partnerschaft mit AvaSure für KI-gestützte Pflege ein - BKB will Strategie 2026+ Marktposition in nächsten vier Jahren stärken will mit Vision 2040 ausgewogenere, stärker diversifizierte Ertragsbasis - Cham SP H1: Mietertrag 13,1 Mio Fr. EBIT vor Neubewertungen 39,0 Mio Fr. Neubewertungen 125,4 Mio Fr. Konzerngewinn 144,0 Mio Fr. Werden Integration von Ina Invest bis Ende Jahr abschliessen Bau- und Entwicklungsvorhaben sind auf Kurs - Jungfraubahn H1: Geschäftsertrag 149,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 145,8 Mio) Verkehrsertrag 107,2 Mio Fr. (AWP-Konsens: 102,2 Mio) EBITDA 65,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 64,1 Mio) EBITDA-Marge 44,0 Prozent (AWP-Konsens: 44,0 Prozent) Reinergebnis 37,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 35,2 Mio) 2025: Fortsetzung des H1-Trends in Juli und August internationale Ausrichtung + Diversifikation bewähren sich Damit weniger abhängig vom Wetter - Leonteq laciert Hebelprodukte an der BX Swiss - Pierer H1: Periodenergebnis 739 Mio Euro (VJ -172 Mio) 2025: Umsatz deutlich unter Vorjahr erwartet Deutlich positiver EBIT wegen Restrukturierungsgewinns Werden 2026 weniger Motorräder produzieren und verkaufen als 2024 Positives EBITDA für 2026 erwartet - positiver EBIT für 2027 - SoftwareOne H1: Umsatz 487,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 488 Mio) EBITDA adj. 114,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 103 Mio) Umsatz Services 241,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 242 Mio) EBITDA-Marge adj. 23,5 Prozent (AWP-Konsens: 21,1 Prozent) Umsatz Marketplace 246 Mio Fr. (AWP-Konsens: 247 Mio) Reinergebnis adj. 29,6 Mio Fr. (VJ 41,6 Mio) 2025: Inkl. Crayon flaches Konzernumsatzwachstum zu konstanten WK Bereinigte EBITDA-Marge über 20 Prozent auf kombinierter Basis Integration von Crayon schreitet planmässig voran Rückkehr zu Wachstum in H2 - guter Start ins dritte Quartal Prognose 2026 und Miitelfristziele werden Anfang 2026 genannt Synergieeffekte mit 80-100 Mio Fr. bestätigt Vorbörsliche Indikation +3,1 Prozent - Varia US H1: Mietertrag 51 Mio USD (VJ 56,3 Mio) EBITDA 17,8 Mio USD (VJ 30,7 Mio) Reinergebnis -2,8 Mio USD (VJ -13,4 Mio) 2025: Über Dividendenausschüttung wird im Frühjahr 2026 entschieden NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Alpiq H1: Nettoumsatz 3,02 Mrd Fr. (VJ 3,09 Mrd) Reinergebnis 106 Mio Fr. (VJ 533 Mio) - Salt H1: Umsatz 567,4 Mio Fr (VJ 551,3 Mio) EBITDA 293,9 Mio Fr. (VJ 284,6 Mio) - Syngenta Group H1: Umsatz 14,5 Mrd USD (unv.); EBITDA 2,5 Mrd (+24 Prozent) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Idorsia: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Novavest: Caceis meldet Anteil von 14,958 Prozent - Phoenix Mecano: Retraites Populaires meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Cham SP: Conference Call zu Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Jungfraubahn: Conference Call zu Ergebnis H1 (9.15 Uhr) - Pierer Mobility: Conference Call zu Ergebnis H1 (15.00 Uhr) - SoftwareONE: Conference Call zu Ergebnis H1 (9.00 Uhr) Freitag: - CFT: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.30 Uhr) - Edisun Power: Ergebnis H1 - Plazza: Ergebnis H1 - Highlight Event: Ergebnis H1 (nachbörslich) Montag: - Burkhalter: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - KOF Konjunkturbarometer August (09.00 Uhr) - Seco: BIP Q2 2025 - detaillierte Schätzung (09.00 Uhr) - BFS: Parahotellerie im Q2 2025 (Freitag) - BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Montag) - BFS: Detailhandelsumsätze Juli 2025 (Montag) - BFS: Dienstleistungsumsätze Juni 2025 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) August (Montag) Ausland: - IT: Verbrauchervertrauen 8/25 (10.00 Uhr) Produzentenvertrauen 8/25 (10.00 Uhr) - EU: Geldmenge M3 7/25 (10.00 Uhr) Verbrauchervertrauen 8/25 (endgültig) (11.00 Uhr) - US: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) Privater Konsum (2. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) PCE-Kernrate Preisindex Q2/25 (2. Veröffentlichung) (14.30 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr) Schwebende Hausverkäufe 7/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SMG Swiss Marketplace Group (bald erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9337 - USD/CHF: 0,8019 - Swiss Bond Index: +12 BP auf 138,90 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,289 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,38 Prozent auf 12'207 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,26 Prozent auf 2'014 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,28 Prozent auf 16'943 Punkte - Dax (Mittwoch): -0,44 Prozent auf 24'046 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): -1,26 Prozent auf 7'744 Punkte
