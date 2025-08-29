STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt wird wenig verändert erwartet. Die Vorgaben aus den USA seien zwar positiv, aber angesichts der hohen Zinssenkungserwartungen an die US-Notenbank Fed dürften sich die Anleger vor den am Nachmittag anstehenden PC-Preisdaten aus den USA zurückhalten, heisst es am Markt. Marktbewegende News aus dem Schweizer Unternehmenssektor oder aus dem Konjunkturbereich gibt es aktuelle keine.
- SMI vorbörslich: +0,09 Prozent auf 12'230,41 Punkte (08.01 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,16 Prozent auf 45'637 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,53 Prozent auf 21'705 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): -0,29 Prozent auf 42'704 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Amrize informiert über Mini-Tender-Angebot - CFT H1: Reinergebnis 70,2 Mio Fr. (VJ 60 Mio) Betriebsergebnis 88,2 Mio Fr. (VJ 67,4 Mio) Starke Entwicklung dank hoher Markvolatilität 2025: Wachsendes Momentum hat sich zu Beginn H2 fortgesetzt Wollen organischen Wachstumskurs fortsetzen - Edisun Power H1: Umsatz 7,2 Mio Fr. (VJ 7,8 Mio) EBITDA 4,6 Mio Fr. (VJ 5,3 Mio) EBITDA-Marge 63,6 Prozent (VJ 67,5 Prozent) Reinergebnis -3,0 Mio Fr. (VJ -1,3 Mio) Verkaufsprozess für Fuencarral stösst auf Interesse Tiefere Solarstromproduktion war Hauptgrund für Umsatzrückgang 2025: Keine Prognose - hängt von Verhandlungen für Fuencarral ab Neue Fünfjahresanleihe mit Zinssatz von 3,5 Prozent im September - Plazza H1: Liegenschaftsertrag 19,72 Mio Fr. (VJ 15,0 Mio) Ergebnis vor NB 12,21 Mio Fr. (VJ 9,1 Mio) EBIT vor NB 15,83 Mio Fr. (VJ 11,3 Mio) Reinergebnis 25,32 Mio Fr. (VJ 20,5 Mio) 2025: Unv. Betriebsergebnis vor Abschreib. und NB von 10-15 Prozent über VJ Erste Reduktion der Leerstände zu erwarten - Carlo Gavazzi gibt schrittweise Reduzierung der Produktion in Malta bekannt - Santhera schliesst Vertriebsvereinbarung für Agamree in Indien - Swissquote unterstützt ETH-Forschung zur Cybersicherheit mit 2,5 Mio Fr. - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - ZKB H1: Geschäftsertrag 1,60 Mrd Fr. (VJ 1,56 Mrd) Geschäftserfolg 698 Mio Fr. (VJ 679 Mio) Reinergebnis 668 Mio Fr. (VJ 601 Mio) AuM 534,4 Mrd Fr. (2024: 520,8 Mrd) PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: FIL Limited meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 6,62 Prozent/3,572 Prozent - HBM: Saba Capital Management, L.P. meldet Anteil von 5,028 Prozent - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Idorsia: Mehrere Beteiligungsveränderungen - Kardex: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 5,001 Prozent - Polypeptide: Premier Fund Managers Ltd. - Eastgate Court mit Anteil von 4,997 Prozent - Temenos: Blackrock meldet Anteil von 3,968 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - CFT: Conf. Call Ergebnis H1 (10.30 Uhr) - Highlight Event: Ergebnis H1 (nachbörslich) Montag: - Burkhalter: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.00 Uhr) Dienstag: - Partners Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Addex: Ergebnis H1 - Adval Tech: Ergebnis H1 - Dormakaba: Ergebnis 2024/25 (Webcast 9.00 Uhr) - Romande Energie: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Parahotellerie im Q2 2025 (08.30 Uhr) - BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Montag) - BFS: Detailhandelsumsätze Juli 2025 (Montag) - BFS: Dienstleistungsumsätze Juni 2025 (Montag) - Einkaufsmanager-Index (PMI) August (Montag) Ausland: - DEU: Konsumentenpreise 8/25 (vorläufig, 14.00 Uhr) - US: Private Einkommen und Ausgaben 7/25 (14.30 Uhr) Realeinkommen 7/25 (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel 7/25 (vorläufig, 14.30 Uhr) MNI PMI Chicago 8/25 (15.45 Uhr) Uni Michigan Verbrauchervertrauen 8/25 (endgültig, 16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SMG Swiss Marketplace Group (bald erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9358 - USD/CHF: 0,8023 - Swiss Bond Index: -16 BP auf 138,74 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,292 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,10 Prozent auf 12'219 Punkte - SLI (Donnerstag): -0,01 Prozent auf 2'014 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,08 Prozent auf 16'958 Punkte - Dax (Donnerstag): -0,03 Prozent auf 24'040 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,68 Prozent auf 7'763 Punkte
awp-robot/sw/uh
(AWP)