- SMI vorbörslich: +0,21 Prozent auf 12'213,21 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,20 Prozent auf 45'545 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -1,15 Prozent auf 21'456 Punkte - Nikkei 225 (Montag): -1,43 Prozent auf 42'110 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis mit positiven Daten für Leqvio (Inclisiran) in Studie nach Zulassung - Partners Group: Tarak Mehta wird Co-Head Private Equity Goods & Products - Roche zieht mit Blutdrucksenker Zilebesiran weiter in Phase III - Swatch-Chef schliesst «Going Private» aus (Interview FAS) - UBS: Ex-CS-Manager einigen sich auf Vergleichszahlung von 115 Mio Dollar - VAT: Halbleiterchef Finn Felsberg verlässt das Unternehmen CEO Urs Gantner leitet Halbleiterbereich ab sofort interimistisch - Aevis H1: SMN mit Umsatzwachstum von über 20 Prozent im ersten Halbjahr 2025 - Burkhalter H1: Umsatz 586,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 583,2 Mio) EBIT 29,52 Mio Fr. (AWP-Konsens: 31,2 Mio) Reinergebnis 23,97 Mio Fr. (VJ 23,3 Mio) 2025: Moderat höherer Gewinn pro Aktie erwartet - Ems-Chemie H1: Nettogewinn 253 Mio Fr. (VJ 252 Mio) Alexander Hergert wird per 1. März 2026 neuer Finanzchef GF ernennt Anna Engvall zum neuen Head Investor Relations/Chief Risk Officer - Gurit erhält mehrjährigen Vertrag im Unterwassersektor - Highlight E&E H1: Konzernergebnis -35,7 Mio Fr. (VJ -19,2 Mio) Betriebsergebnis -31,0 Mio Fr. (VJ -9,9 Mio Umsatz 156,5 Mio Fr. (VJ 182,9 Mio) H2: Wesentliche Verbesserung der Resultate erwartet - Implenia gewinnt in Deutschland neue Hochbau-Aufträge - Volumen >200 Mio EUR - Stadler: Konsortium mit Stadler angelt sich Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn - Skan: Jonas Greutert übernimmt per 1. Januar 2026 von CEO Thomas Huber Thomas Huber wird weiterhin Mitglied im VR bleiben - Ypsomed erhält FDA-Freigabe für SmartPilot vorbörsliche Indikation +2,8 Prozent - NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - BWO: Hypo-Referenzzinssatz für Mietverhältnisse sinkt auf 1,25 Prozent Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,426 Prozent - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,087 Prozent - BB Biotech: Saba Capital Management, L.P. meldet Anteil von 5,004 Prozent - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von 3,023 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,192 Prozent - Julius Bär: UBS Fund Management meldet Anteil von 10,003 Prozent - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 4,991 Prozent - Medmix: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,069 Prozent - R&S: Blackrock meldet Anteil von 3,611 Prozent - Swissquote meldet Eigenanteil von <3 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Burkhalter: Conf. Call H1 (09.00 Uhr) Dienstag: - Partners Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - Addex: Ergebnis H1 - Adval Tech: Ergebnis H1 - Dormakaba: Ergebnis 2024/25 (Webcast 9.00 Uhr) - Romande Energie: Ergebnis H1 Mittwoch: - Swiss Life: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - Fundamenta: Ergebnis H1 (MK 10.00 Uhr) - Helvetia: Ergebnis H1 (MK 9.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Detailhandelsumsätze Juli 2025 (08.30 Uhr) - BFS: Dienstleistungsumsätze Juni 2025 (08.30 Uhr) - Einkaufsmanager-Index (PMI) August (09.30 Uhr) Ausland: - EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe (10.00 Uhr) Arbeitslosenquote (11.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SMG Swiss Marketplace Group (bald erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9369 - USD/CHF: 0,7991 - Swiss Bond Index: -5 BP auf 138,69 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,317 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,26 Prozent auf 12'188 Punkte - SLI (Freitag): -0,40 Prozent auf 2'006 Punkte - SPI (Freitag): -0,29 Prozent auf 16'908 Punkte - Dax (Freitag): -0,57 Prozent auf 23'902 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,52 Prozent auf 7'704 Punkte

awp-robot/sw/uh