STIMMUNG

- Der Schweizer Aktienmarkt steuert am Montag auf eine etwas festere Eröffnung zu. Impulse aus dem USA sind von den Börsen zumindest zunächst nicht zu erwarten - denn dort startet der Handel feiertagsbedingt erst am Dienstag in den September. Die «US-Themen» bleiben übergeordnet aber dominant. Zu nennen sind aktuell die Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook durch Donald Trump und die erratische Zollpolitik des US-Präsidenten.

- SMI vorbörslich: +0,21 Prozent auf 12'213,21 Punkte (08.00 Uhr)
- Dow Jones (Freitag): -0,20 Prozent auf 45'545 Punkte
- Nasdaq Comp (Freitag): -1,15 Prozent auf 21'456 Punkte
- Nikkei 225 (Montag): -1,43 Prozent auf 42'110 Punkte (08.00 Uhr)

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Novartis mit positiven Daten für Leqvio (Inclisiran) in Studie nach Zulassung 
- Partners Group: Tarak Mehta wird Co-Head Private Equity Goods & Products 
- Roche zieht mit Blutdrucksenker Zilebesiran weiter in Phase III
- Swatch-Chef schliesst «Going Private» aus (Interview FAS)
- UBS: Ex-CS-Manager einigen sich auf Vergleichszahlung von 115 Mio Dollar

- VAT: Halbleiterchef Finn Felsberg verlässt das Unternehmen
       CEO Urs Gantner leitet Halbleiterbereich ab sofort interimistisch
       
- Aevis H1: SMN mit Umsatzwachstum von über 20 Prozent im ersten Halbjahr 2025

- Burkhalter H1: Umsatz 586,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 583,2 Mio)
                 EBIT 29,52 Mio Fr. (AWP-Konsens: 31,2 Mio)
                 Reinergebnis 23,97 Mio Fr. (VJ 23,3 Mio)
           2025: Moderat höherer Gewinn pro Aktie erwartet

- Ems-Chemie H1: Nettogewinn 253 Mio Fr. (VJ 252 Mio)
         Alexander Hergert wird per 1. März 2026 neuer Finanzchef

  GF ernennt Anna Engvall zum neuen Head Investor Relations/Chief Risk Officer
- Gurit erhält mehrjährigen Vertrag im Unterwassersektor

- Highlight E&E H1: Konzernergebnis -35,7 Mio Fr. (VJ -19,2 Mio)
                    Betriebsergebnis -31,0 Mio Fr. (VJ -9,9 Mio
                    Umsatz 156,5 Mio Fr. (VJ 182,9 Mio)
                H2: Wesentliche Verbesserung der Resultate erwartet

- Implenia gewinnt in Deutschland neue Hochbau-Aufträge - Volumen >200 Mio EUR
- Stadler: Konsortium mit Stadler angelt sich Mega-Auftrag für Berliner S-Bahn

- Skan: Jonas Greutert übernimmt per 1. Januar 2026 von CEO Thomas Huber
        Thomas Huber wird weiterhin Mitglied im VR bleiben

- Ypsomed erhält FDA-Freigabe für SmartPilot
           vorbörsliche Indikation +2,8 Prozent
    - 

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS
- 

PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN
  Schweiz: 
- BWO: Hypo-Referenzzinssatz für Mietverhältnisse sinkt auf 1,25 Prozent

  Ausland:
- 

WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,426 Prozent
- Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,087 Prozent
- BB Biotech: Saba Capital Management, L.P. meldet Anteil von 5,004 Prozent
- Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von 3,023 Prozent
- Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,192 Prozent
- Julius Bär: UBS Fund Management meldet Anteil von 10,003 Prozent
- Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 4,991 Prozent
- Medmix: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,069 Prozent
- R&S: Blackrock meldet Anteil von 3,611 Prozent
- Swissquote meldet Eigenanteil von <3 Prozent

PRESSE MONTAG
-

ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN

  Montag:
- Burkhalter: Conf. Call H1 (09.00 Uhr)

  Dienstag:
- Partners Group: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr)
- Addex: Ergebnis H1
- Adval Tech: Ergebnis H1
- Dormakaba: Ergebnis 2024/25 (Webcast 9.00 Uhr)
- Romande Energie: Ergebnis H1
  
  Mittwoch:
- Swiss Life: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr)
- Fundamenta: Ergebnis H1 (MK 10.00 Uhr)
- Helvetia: Ergebnis H1 (MK 9.00 Uhr)

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
  Schweiz:
- BFS: Detailhandelsumsätze Juli 2025 (08.30 Uhr)
- BFS: Dienstleistungsumsätze Juni 2025 (08.30 Uhr)
- Einkaufsmanager-Index (PMI) August (09.30 Uhr)
 
  Ausland:
- EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe (10.00 Uhr)
       Arbeitslosenquote (11.00 Uhr)
       

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025

- SMI bis 19.09. mit 21 Titeln
- SLI bis 19.09. mit 31 Titeln

  Übernahmeangebote: 
- Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025)
- U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25)

  Dekotierungen: 
- Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.)
- Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.)
- Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) 
 
  IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): 
- SMG Swiss Marketplace Group (bald erwartet)
  
  Suspendierungen (bis auf weiteres): 
- Meyer Burger

  Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: 
- 

EX-DIVIDENDE DATEN:
-

DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr)
- EUR/CHF: 0,9369
- USD/CHF: 0,7991
- Swiss Bond Index: -5 BP auf 138,69 Prozent (Freitag) 
- SNB: Kassazinssatz 0,317 Prozent (Freitag)

BÖRSENINDIZES
- SMI (Freitag): -0,26 Prozent auf 12'188 Punkte
- SLI (Freitag): -0,40 Prozent auf 2'006 Punkte
- SPI (Freitag): -0,29 Prozent auf 16'908 Punkte
- Dax (Freitag): -0,57 Prozent auf 23'902 Punkte
- CAC 40 (Freitag): -0,52 Prozent auf 7'704 Punkte

awp-robot/sw/uh

(AWP)