- SMI vorbörslich: -0,37 Prozent auf 12'131,32 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): Feiertag (geschlossen) - Nasdaq Comp (Montag): Feiertag (geschlossen) - Nikkei 225 (Dienstag): +0,15 Prozent auf 42'253 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Nestlé ersetzt CEO Freixe per sofort durch Philipp Navratil (Nespresso-Chef) Freixe muss wegen Affäre mit direkt unterstellter Mitarbeiterin gehen Diese Beziehung verstiess gegen die internen Unternehmensrichtlinien VRP: «Wir ändern unseren strategischen Kurs nicht» vorbörsliche Indikation -1,9 Prozent - Partners Group H1: Geschäftsertrag 1168 Mio Fr. (AWP-Konsens: 1135 Mio) Management Fees 854 Mio Fr. (AWP-Konsens: 866 Mio) Reingewinn 578 Mio Fr. (AWP-Konsens: 581 Mio) Performance Fees 314 Mio Fr. (AWP-Konsens: 270 Mio) EBITDA 733 Mio Fr. (AWP-Konsens: 721 Mio) Performance Fees werden bereits 2025 25-40 Prozent ausmachen 2025: Weiterhin neue Kapitalzusagen von 22-27 Mrd USD erwartet vorbörsliche Indikation +2,1 Prozent - Givaudan schliesst Übernahme von brasilianischer Vollmens Fragrances ab - Adval Tech H1: EBIT -2,2 Mio Fr. (VJ -1,7 Mio) Reinergebnis -4,7 Mio Fr. (VJ -3,3 Mio) Gesamtleistung 79,5 Mio Fr. (VJ 90,3 Mio) Stehen in Verhandlungen zur Akquisition von Grossprojekten Cyber-Angriff verursachte Kosten im hohen sechsstelligen Bereich 2025: Verbesserung der Profitabilität im H2 erwartet - Castle Private Equity H1: Reingewinn von 71'000 USD (VJ -6,7 Mio) - DKSH erweitert Geschäftsfeld Körperpflege durch Übernahme von Aston Chemicals Aston Chemicals macht Nettoumsatz von rund 20 Mio Fr., 38 Mitarbeiter - Dormakaba 2024/25: Umsatz 2870,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 2885 Mio) Org. Wachstum 4,1 Prozent (AWP-Konsens: 4,3 Prozent) EBITDA adj. 445,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 445 Mio) EBITDA-Marge adj. 15,5 Prozent (AWP-Konsens: 15,4 Prozent) Reinergebnis 188,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 169,8 Mio) Dividende von 9,20 Fr. je Aktie (VJ 8,00 Fr.) David Fuller zum Chief Innovation Officer ernannt Aktiensplit im Verhältnis 1:10 vorgeschlagen 2025/26: Organisches Umsatzwachstum von 3-5 Prozent angestrebt Adj. operative Cashflow-Marge von 11,5-12,5 Prozent erwartet Adj. EBITDA-Marge über 16 Prozent (bisher: 16-18 Prozent) - Swiss Marketplace Group SMG kündigt Börsengang an SIX an Zeitpunkt IPO hängt insbesondere von den Marktbedingungen ab Aktien für IPO kommen von Mobiliar und Ringier Free Float von mindestens 20 Prozent wird garantiert TX Group wird im Rahmen des geplanten SMG-Börsengangs keine Aktien veräussern - Hypi Lenzburg: GL-Mitglied Manuela Spillmann verlässt Bank im November 2025 - LLB unterzeichnet Vermittlungsvereinbarung mit Rothschild für Middle East - Montana Aerospace: Management-Verkauf über 61,1 Mio Fr. (2'645'000 Aktien) - Romande Energie H1: Umsatz 386 Mio Fr. (AWP-Konsens: 417,2 Mio) EBIT 22 Mio Fr. (AWP-Konsens: 10,0 Mio) Reinergebnis 40 Mio Fr. (VJ 66,4 Mio) 2025: Weiter adj. op. Gewinn im Rahmen des VJ erwartet Zuversichtlich, trotz Unsicherheiten Ziele zu erreichen NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Raiffeisen-VRP Thomas Müller kündigt Rücktritt per nächste GV an - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN Schweiz: - Ausland: - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Comet: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - DocMorris: JPMorgan meldet Anteil von 6,987 Prozent/3,607 Prozent - Highlight Event: CSL meldet Anteil von 192,9 Prozent - Montana Aerospace vermeldet Insiderverkauf von über 60 Millionen Franken PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - Partners Group: Conf. Call Ergebnis H1 (10.00 Uhr) - Dormakaba: Webcast Ergebnis 2024/25 (9.00 Uhr) Mittwoch: - Swiss Life: Ergebnis H1 (Webcast 09.00 Uhr) - Fundamenta: Ergebnis H1 (MK 10.00 Uhr) - Helvetia: Ergebnis H1 (MK 9.00 Uhr) Donnerstag: - Keine Termine vorgesehen WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise August 2025 (Donnerstag) - Seco: Arbeitsmarktdaten August 2025 (Donnerstag) Ausland: - ZO: Verbraucherpreise 8/25 (vorläufig) (11.00 Uhr) - US: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (2. Veröffentl.) (15,45 Uhr) ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/25 (16.00 Uhr) Bauinvestitionen 7/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SMG Swiss Marketplace Group (bald erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9379 - USD/CHF: 0,8016 - Swiss Bond Index: -10 BP auf 138,59 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,33 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,09 Prozent auf 12'177 Punkte - SLI (Montag): -0,10 Prozent auf 2'004 Punkte - SPI (Montag): -0,11 Prozent auf 16'889 Punkte - Dax (Montag): +0,57 Prozent auf 24'037 Punkte - CAC 40 (Montag): -0,70 Prozent auf 7'708 Punkte

