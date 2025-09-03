- SMI vorbörslich: +0,31 Prozent auf 12'125,73 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): -0,55 Prozent auf 45'296 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): -0,82 Prozent auf 21'280 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): -1,02 Prozent auf 41'879 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Life H1: Reinergebnis 602 Mio Fr. (AWP-Konsens: 593 Mio) Adj. op. Gewinn 903 Mio Fr. (AWP-Konsens: 855 Mio) SST-Ratio 205 Prozent (AWP-Konsens: 197 Prozent) Fee-Erträge 1271 Mio Fr. (VJ 1261 Mio) Fee-Ergebnis 392 Mio Fr. (AWP-Konsens: 398 Mio) Verwaltete Vermögen TPAM 138 Mrd Fr. Netto-Neugeldzufluss TPAM 13,2 Mrd Fr. (VJ 1,22 Mrd) Prämienvolumen 12'112 Mio Fr. (AWP-Konsens: 12'122 Mio) CEO: Sind erfreulich ins Programm «Swiss Life 2027» gestartet Vorbörsliche Indikation -0,7 Prozent - Kühne+Nagel beruft zwei neue Mitglieder in Geschäftsleitung Eduardo Razuck wird per 1. Oktober 2025 Chef der Kontraktlogistik Søren Schmidt wird per 1. Mai 2026 Chef von Landverkehre - SGS übernimmt australischen Drohnenspezialisten Fulcrum Robotics - Fundamenta H1: Reinergebnis 28,88 Mio Fr. (VJ 12,2 Mio) Neubewertung 20,37 Mio Fr. (VJ 4,5 Mio) Mietertrag 21,0 Mio Fr. (VJ 20,7 Mio) Leerstandsquote 1,3 Prozent (H1: 1,3 Prozent) VR prüft Kapitalerhöhung im vierten Quartal Es können bis zu 6,01 Mio neue Aktien gezeichnet werden Erlös aus KE für Projektpipeline und Akquisitionen nutzen - Helvetia H1: Underlying Earnings 300,8 Mio Fr. (AWP-Konsens: 283 Mio) Reinergebnis 320,1 Mio Fr. (AWP-Konsens: 249 Mio) Geschäftsvolumen 6960,8 Mio Fr. (VJ 6927 Mio) Combined Ratio 93,3 Prozent (AWP-Konsens: 95,1 Prozent) 2025: Auf Kurs bezüglich der Finanzziele Vollzug der Fusion mit Baloise weiterhin im Q4 erwartet Zusammenschluss mit Baloise kann zu neuen Zielen führen Vorbörsliche Indikation +1,7 Prozent - BCJ ernennt Grégory Chapuis per März 2026 zum neuen CEO - U-Blox-Angebot: UEK erklärt Konkurrenzangebots-Klausel für ungültig NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 4,42 Prozent - Addex: Gruppe um Timothy Dyer (21 other shareholders) melden Anteil von 4,373 Prozent - Bachem: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von 3,398 Prozent - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von 3,227 Prozent - Idorsia: Jean-Paul Clozel/Martine Clozel melden Anteil von 26,065 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,272 Prozent - Lindt&Sprüngli: Blackrock meldet Anteil von 5 Prozent - Montana Aerospace: Michael Tojner meldet Anteil von 45,779 Prozent/1,54 Prozent - SGKB: UBS Fund Management meldet Anteil von <3 Prozent - SPS: Blackrock meldet Anteil von 9,994 Prozent - Swissquote meldet Eigenanteil von 2,111 Prozent/3,084 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Swiss Life: Webcast H1 (09.00 Uhr) - Fundamenta: MK H1 (10.00 Uhr) - Helvetia: MK H1 (9.00 Uhr) Donnerstag: - Keine Termine vorgesehen Freitag: - Alpine Select: Ergebnis H1 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise August 2025 (Donnerstag) - Seco: Arbeitsmarktdaten August 2025 (Donnerstag) - BFS: Logiernächte Juli 2025 (Freitag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex August 2025 (Freitag) - SNB: Devisenreserven August 2025 (Freitag) Ausland: - DE: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) (09.55 Uhr) - ZO: HCOB PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) (10.00 Uhr) - GB: S&P GLOBAL PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung) (10.30 Uhr) - ZO: Erzeugerpreise 7/25 (11.00 Uhr) - US: MBA Hypothekenanträge (Woche) (13.00 Uhr) Auftragseingang Industrie 7/25 (16.00 Uhr) Auftragseingang langlebige Güter 7/25 (endgültig) (16.00 Uhr) Fed Beige Book (20.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SMG Swiss Marketplace Group (im September erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9369 - USD/CHF: 0,8056 - Swiss Bond Index: -16 BP auf 138,43 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,337 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,72 Prozent auf 12'088 Punkte - SLI (Dienstag): -1,04 Prozent auf 1'983 Punkte - SPI (Dienstag): -0,90 Prozent auf 16'738 Punkte - Dax (Dienstag): -2,29 Prozent auf 23'487 Punkte - CAC 40 (Dienstag): -0,64 Prozent auf 7'654 Punkte

awp-robot/sw/