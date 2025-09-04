- SMI vorbörslich: +0,14 Prozent auf 12'216,86 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,05 Prozent auf 45'271 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,02 Prozent auf 21'498 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,50 Prozent auf 42'566 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel gewinnt Auftrag von Sysmex in Deutschland - Roche erhält CE-Kennzeichnung für Contivue - SGS platziert Anleihe über 1 Milliarde Euro für ATS-Übernahme - Forbo holt Hilti-Manager als neuen Konzernchef Johannes Huber tritt CEO-Amt am 1. Januar 2026 an Peter Germann übernimmt interimistisch die CFO-Funktion - Comet tritt Joint3-Konsortium bei - EPH: Erwarten Gewinn von 4-5 Mio EUR im H1 2025 (VJ -13,9 Mio EUR) - HT5: Luzerner Kantonsgericht bewilligt Anpassung der Anleihensbedingungen - Kuros: Verwaltungsrat Albert Arp tritt per sofort zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,923 Prozent - SGKB: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,006 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - Alpine Select: Ergebnis H1 (nachbörslich) Montag - Medacta: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise August 2025 (08.30 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten August 2025 (09.00 Uhr) - BFS: Logiernächte Juli 2025 (Freitag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex August 2025 (Freitag) - SNB: Devisenreserven August 2025 (Freitag) Ausland: - ZO: Einzelhandelsumsatz 7/25 (11.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigungsänderung 8/25 (14.15 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) Handelsbilanz 7/25 (14.30 Uhr) S&P Global PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung, 15.45 Uhr) ISM Services Index 8/25 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche, 17.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SMG Swiss Marketplace Group (im September erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9375 - USD/CHF: 0,8040 - Swiss Bond Index: +27 BP auf 138,70 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,355 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,92 Prozent auf 12'200 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,80 Prozent auf 1'999 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,91 Prozent auf 16'890 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,46 Prozent auf 23'595 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,15 Prozent auf 7'720 Punkte

