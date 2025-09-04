STIMMUNG
- Am Schweizer Aktienmarkt könnte es am Donnerstag weiter nach oben gehen. Die Hoffnung auf eine Zinssenkung in den USA sorge für eine gute Stimmung, heisst es am Markt. Diese werde durch eine leichte Entspannung am US-Arbeitsmarkt und bei den US-Anleiherenditen unterstützt. Nun warteten die Anleger auf weitere US-Daten. Zwar gibt es auch heute wichtige Daten aus den USA. Besonders im Fokus der Anleger steht allerdings der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag.
- SMI vorbörslich: +0,14 Prozent auf 12'216,86 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Mittwoch): -0,05 Prozent auf 45'271 Punkte - Nasdaq Comp (Mittwoch): +1,02 Prozent auf 21'498 Punkte - Nikkei 225 (Donnerstag): +1,50 Prozent auf 42'566 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel gewinnt Auftrag von Sysmex in Deutschland - Roche erhält CE-Kennzeichnung für Contivue - SGS platziert Anleihe über 1 Milliarde Euro für ATS-Übernahme - Forbo holt Hilti-Manager als neuen Konzernchef Johannes Huber tritt CEO-Amt am 1. Januar 2026 an Peter Germann übernimmt interimistisch die CFO-Funktion - Comet tritt Joint3-Konsortium bei - EPH: Erwarten Gewinn von 4-5 Mio EUR im H1 2025 (VJ -13,9 Mio EUR) - HT5: Luzerner Kantonsgericht bewilligt Anpassung der Anleihensbedingungen - Kuros: Verwaltungsrat Albert Arp tritt per sofort zurück NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,923 Prozent - SGKB: UBS Fund Management meldet Anteil von 3,006 Prozent PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - Keine Termine Freitag: - Alpine Select: Ergebnis H1 (nachbörslich) Montag - Medacta: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Landesindex der Konsumentenpreise August 2025 (08.30 Uhr) - Seco: Arbeitsmarktdaten August 2025 (09.00 Uhr) - BFS: Logiernächte Juli 2025 (Freitag) - Seco: Konsumentenstimmungsindex August 2025 (Freitag) - SNB: Devisenreserven August 2025 (Freitag) Ausland: - ZO: Einzelhandelsumsatz 7/25 (11.00 Uhr) - US: ADP Beschäftigungsänderung 8/25 (14.15 Uhr) Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche, 14.30 Uhr) Handelsbilanz 7/25 (14.30 Uhr) S&P Global PMI Dienste 8/25 (2. Veröffentlichung, 15.45 Uhr) ISM Services Index 8/25 (16.00 Uhr) EIA Ölbericht (Woche, 17.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SMG Swiss Marketplace Group (im September erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant) EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9375 - USD/CHF: 0,8040 - Swiss Bond Index: +27 BP auf 138,70 Prozent (Mittwoch) - SNB: Kassazinssatz 0,355 Prozent (Mittwoch) BÖRSENINDIZES - SMI (Mittwoch): +0,92 Prozent auf 12'200 Punkte - SLI (Mittwoch): +0,80 Prozent auf 1'999 Punkte - SPI (Mittwoch): +0,91 Prozent auf 16'890 Punkte - Dax (Mittwoch): +0,46 Prozent auf 23'595 Punkte - CAC 40 (Mittwoch): +0,15 Prozent auf 7'720 Punkte
