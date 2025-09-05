STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt dürfte zum Wochenschluss mit Unterstützung positiver Vorgaben aus den USA und Asien an den Schwung des Vortages anknüpfen und fester starten. Vor dem um 14.30 Uhr mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht dürften die Anleger aber einen Gang hinunterschalten, heisst es am Markt. Die Daten gelten als entscheidend, ob die US-Notenbank diesen Monat die Zinsen senkt. Dies gilt im Markt derzeit als so gut wie sicher. - SMI vorbörslich: +0,26 Prozent auf 12'415,83 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +0,77 Prozent auf 45'621 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,98 Prozent auf 21'708 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,87 Prozent auf 42'951 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche präsentiert neue Daten zu Augenmittel Vabysmo - Temenos-CEO Jean-Pierre Brulard tritt per sofort zurück Finanzchef Takis Spiliopoulos wurde zum Interim-CEO ernannt Guidance für 2025 und mittelfristige Ziele bestätigt VRP: Es ist der richtige Zeitpunkt für einen Führungswechsel Verwaltungsrat hat entschieden, dass Brulard gehen muss Es braucht für kommende Zeit klare Führungsstärke und Stabilität - Curatis sichert sich Vertriebsvertrag mit Phoenix Labs - Idorsia arbeitet mit US-Einrichtungen zur Bluthochdruckforschung zusammen - Mobimo plant 70 Eigentumswohnungen in Meggen - Newron präsentiert Daten zum Schizophrenie-Hoffnungsträger an Fachkongress NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Zürcher Kantonalbank emittiert Bail-in Anleihe (6NC5) über 500 Millionen Euro PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - GB: EINZELHANDELSUMSATZ JULI +0,6 Prozent GG JUNI (PROGNOSE +0,2) EINZELHANDELSUMSATZ JULI +1,1 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE +1,3) - DE: AUFTRAGSEINGANG INDUSTRIE JULI -2,9 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,5) AUFTRAGSEINGANG INDUSTRIE JULI -3,4 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -0,6) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Kardex: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Medartis: Pictet Asset Management meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - Comet-Chef erwartet Aufwärtsbewegung um die Jahreswende (Cash) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Alpine Select: Ergebnis H1 (nachbörslich) - Economiesuisse: Tag der Wirtschaft 2025 Montag: - Medacta: Ergebnis H1 - Swiss Re: Branchentreffen «Rendez-Vous de Septembre» Dienstag: - Logitech: GV (09.00 Uhr), Lausanne WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Logiernächte Juli 2025 (8.30 Uhr) - Seco: Konsumentenstimmungsindex August 2025 (9.00 Uhr) - SNB: Devisenreserven August 2025 (9.00 Uhr) Ausland: - EU: Staatsausgaben Q2/25 (11.00 Uhr) Hautshaltskonsum Q2/25 (11.00 Uhr) BIP Q2/25 (11.00 Uhr - 3. Veröffentlichung) Beschäftigung Q2/25 (11.00 Uhr - endgültig) - US: Arbeitsmarktbericht 8/25 (14.30 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SMG Swiss Marketplace Group (im September erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant) - Dormakaba: Aktiensplit 1:10; 27. Oktober EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.13 Uhr) - EUR/CHF: 0,9386 - USD/CHF: 0,8042 - Swiss Bond Index: +28 BP auf 138,98 Prozent (Donnerstagtag) - SNB: Kassazinssatz 0,279 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +1,50 Prozent auf 12'383 Punkte - SLI (Donnerstag): +1,39 Prozent auf 2'027 Punkte - SPI (Donnerstag): +1,36 Prozent auf 17'120 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,74 Prozent auf 23'770 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,58 Prozent auf 7'699 Punkte

