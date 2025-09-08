STIMMUNG - Für den Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich laut vorbörslichen Indikationen ein positiver Wochenstart ab. Allerdings dürften sich die Anleger vor den am Donnerstag anstehenden US-Inflationsdaten zurückhalten. Ebenfalls für Vorsicht am Markt spricht, dass der französische Premier François Bayrou um 15 Uhr die Vertrauensfrage stellt. Sollte er die Abstimmung verlieren, könnte dies die Märkte ebenfalls beeinflussen, wird befürchtet. - SMI vorbörslich: +0,19 Prozent auf 12'393,62 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,48 Prozent auf 45'401 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): -0,03 Prozent auf 21'700 Punkte - Nikkei 225 (Montag): +1,39 Prozent auf 43'615 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Alcon präsentiert neue Daten an ESCRS-Kongress - Sonova fällt aus dem SMI - Galderma neu im SLI - Nestlé hat Seres Therapeutics Übernahmeofferte vorgelegt (IP) - Investmentfonds verklagt Novartis auf 291 Millionen Dollar (Le Temps) - Aevis H1: Umsatz 621,3 Mio. (VJ 527,6 Mio.) EBITDAR 103-105 Mio und EBITDA 56-57 Mio Fr. erwartet Konsolidiertes Nettoergebnis dürfte positiv ausfallen - Medacta H1: EBITDA adj. 98,8 Mio EUR (AWP-Konsens: 93,1 Mio) Reinergebnis 60 Mio EUR (AWP-Konsens: 44,1 Mio) EBITDA-Marge adj. 28,7 Prozent (AWP-Konsens: 27,3 Prozent) 2025: Ausblick bestätigt Weiterhin nicht von US-Zöllen betroffen, beobachten Entwicklung - Alpine Select H1: Gewinn von 1,2 Mio Fr. (VJ 3,6 Mio) NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - CN: YTD TRADE SURPLUS +CNY56.42 TRLN: CUSTOMS YTD EXPORTS +6.9 Prozent Y/Y IN YUAN TERM: CUSTOMS AUG TRADE SURPLUS +$102.33 BLN VS MEDIAN +$99.3 BLN AUG IMPORTS +1.3 Prozent Y/Y VS MEDIAN +3.5 Prozent Y/Y: CUSTOMS AUG EXPORTS +4.4 Prozent Y/Y VS MEDIAN +5.4 Prozent Y/Y: CUSTOMS - DE: IMPORTE JULI -0,1 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE -1,0) EXPORTE JULI -0,6 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +0,1) HANDELSBILANZSALDO JULI +14,7 MRD EURO (PROGNOSE +15,5) GESAMTPRODUKTION JULI +1,5 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE -0,3) GESAMTPRODUKTION JULI +1,3 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE +1,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,037 Prozent - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,082 Prozent - SGS: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - U-blox: Sand Grove Capital Management meldet Anteil von 3,116 Prozent PRESSE MONTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - Medacta: Conf. Call zu Ergebnis H1 (14.00 Uhr) - Swiss Re: Branchentreffen «Rendez-Vous de Septembre» Dienstag: - Logitech: GV (09.00 Uhr), Lausanne Mittwoch: - Baloise: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - MCH: Ergebnis H1 (MK 12.00 Uhr) - Bioversys: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2025 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag, Ergebnis am Mittwoch) Ausland: - ZO: Sentix-Investorvertrauen 9/25 (10.30 Uhr) - US: Konsumentenkredite 7/25 (21.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SMG Swiss Marketplace Group (im September erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant) - Dormakaba: Aktiensplit 1:10; 27. Oktober SIX-Indexanpassungen per 22.9.: - SMI: Amrize ersetzen Sonova - SLI: Amrize und Galderma ersetzen Adecco und SIG Group - SMIM: Sonova, Swissquote, Accelleron und Sunrise ersetzen AMS-Osram, BKW, Tecan und Galenica EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.11 Uhr) - EUR/CHF: 0,9341 - USD/CHF: 0,7970 - Swiss Bond Index: +0,08 BP auf 139,06 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,29 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,10 Prozent auf 12'371 Punkte - SLI (Freitag): +0,01 Prozent auf 2'027 Punkte - SPI (Freitag): -0,04 Prozent auf 17'113 Punkte - Dax (Freitag): -0,73 Prozent auf 23'597 Punkte - CAC 40 (Freitag): -0,58 Prozent auf 7'675 Punkte

