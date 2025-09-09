- SMI vorbörslich: -0,09 Prozent auf 12'301,21 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,25 Prozent auf 45'515 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,45 Prozent auf 21'799 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,24 Prozent auf 43'540 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis übernimmt Tourmaline Bio aus den USA Bewertung von Tourmaline etwa 1,4 Mrd USD Erwarten Abschluss der Transaktion im Q4 2025 - Adecco und Microsoft erneuern strategische Partnerschaft - UBS: Nationalrat lehnt Verzögerung bei Banken-Eigenmitteln ab - Sandoz legt Patentstreit mit Regeneron bei - Einführung von Aflibercept in USA Vorbörsliche Indikation +1,4 Prozent - Idorsia meldet positive Vergleichsdaten zur Schlafmittel-Kategorie Dora - Meyer Burger wird dekotiert - Handel bleibt suspendiert - Youngtimers engagiert Forvis Mazars als neue Prüfgesellschaft NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Nationalrat will keine fixe Lohnobergrenze bei Top-Bankern - Spar für 47 Mio. Franken an Schweizer Investorengruppe verkauft PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,995 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von 3,11 Prozent - Forbo: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von 3,113 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,255 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - GV: Logitech Mittwoch: - Baloise: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - MCH: Ergebnis H1 (MK 12.00 Uhr) - Bioversys: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2025 (nachbörslich) - GV: Richemont Donnerstag: - BVZ: Ergebnis H1 - R&S: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - SHL: Ergebnis H1 - BLKB: Veröffentlichung unabhängige Begutachtungsbericht zu Radicant etc. - Villars: Ergebnis H1 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis am Mittwoch SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln SIX-Indexanpassungen per 22.9.: - SMI: Amrize ersetzen Sonova - SLI: Amrize und Galderma ersetzen Adecco und SIG Group - SMIM: Sonova, Swissquote, Accelleron und Sunrise ersetzen AMS-Osram, BKW, Tecan und Galenica Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SMG Swiss Marketplace Group (im September erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant) - Dormakaba: Aktiensplit 1:10; 27. Oktober EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9324 - USD/CHF: 0,7921 - Swiss Bond Index: +17 BP auf 139,23 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,278 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,47 Prozent auf 12'313 Punkte - SLI (Montag): -0,17 Prozent auf 2'024 Punkte - SPI (Montag): -0,32 Prozent auf 17'059 Punkte - Dax (Montag): +0,89 Prozent auf 23'807 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,47 Prozent auf 7'735 Punkte

awp-robot/sw/