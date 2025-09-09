STIMMUNG
Auch am Dienstag dürfte es am Schweizer Aktienmarkt bergab gehen. Die Vorgaben aus den USA seien zwar dank anhaltender Zinssenkungshoffnungen positiv, heisst es am Markt. Aber hierzulande dürften sich die Anleger vor den am Donnerstag erwarteten US-Inflationsdaten vorsichtig verhalten. Dies auch nach dem Sturz der französischen Regierung. Denn bis eine neue Regierung gebildet sei, könnte es etwas dauern. Und dies sorge zusätzlich für Unsicherheit.
- SMI vorbörslich: -0,09 Prozent auf 12'301,21 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,25 Prozent auf 45'515 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,45 Prozent auf 21'799 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): -0,24 Prozent auf 43'540 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis übernimmt Tourmaline Bio aus den USA Bewertung von Tourmaline etwa 1,4 Mrd USD Erwarten Abschluss der Transaktion im Q4 2025 - Adecco und Microsoft erneuern strategische Partnerschaft - UBS: Nationalrat lehnt Verzögerung bei Banken-Eigenmitteln ab - Sandoz legt Patentstreit mit Regeneron bei - Einführung von Aflibercept in USA Vorbörsliche Indikation +1,4 Prozent - Idorsia meldet positive Vergleichsdaten zur Schlafmittel-Kategorie Dora - Meyer Burger wird dekotiert - Handel bleibt suspendiert - Youngtimers engagiert Forvis Mazars als neue Prüfgesellschaft NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Nationalrat will keine fixe Lohnobergrenze bei Top-Bankern - Spar für 47 Mio. Franken an Schweizer Investorengruppe verkauft PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,995 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Dormakaba: Blackrock meldet Anteil von 3,11 Prozent - Forbo: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von 3,113 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von 3,255 Prozent PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - GV: Logitech Mittwoch: - Baloise: Ergebnis H1 (Conf. Call 09.30 Uhr) - MCH: Ergebnis H1 (MK 12.00 Uhr) - Bioversys: Ergebnis H1 (Conf. Call 14.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2025 (nachbörslich) - GV: Richemont Donnerstag: - BVZ: Ergebnis H1 - R&S: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - SHL: Ergebnis H1 - BLKB: Veröffentlichung unabhängige Begutachtungsbericht zu Radicant etc. - Villars: Ergebnis H1 (nachbörslich) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis am Mittwoch SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln SIX-Indexanpassungen per 22.9.: - SMI: Amrize ersetzen Sonova - SLI: Amrize und Galderma ersetzen Adecco und SIG Group - SMIM: Sonova, Swissquote, Accelleron und Sunrise ersetzen AMS-Osram, BKW, Tecan und Galenica Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SMG Swiss Marketplace Group (im September erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant) - Dormakaba: Aktiensplit 1:10; 27. Oktober EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9324 - USD/CHF: 0,7921 - Swiss Bond Index: +17 BP auf 139,23 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,278 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,47 Prozent auf 12'313 Punkte - SLI (Montag): -0,17 Prozent auf 2'024 Punkte - SPI (Montag): -0,32 Prozent auf 17'059 Punkte - Dax (Montag): +0,89 Prozent auf 23'807 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,47 Prozent auf 7'735 Punkte
