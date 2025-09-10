- SMI vorbörslich: +0,23 Prozent auf 12'309,65 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,43 Prozent auf 45'711 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,37 Prozent auf 21'879 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,79 Prozent auf 43'801 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel erweitert Partnerschaft mit Lego in Vietnam - Logitech-GV wählt Guy Gecht zum neuen Verwaltungsratspräsidenten - Schindler: Grosses Aktienpaket wechselt innerhalb der Besitzerfamilien - Baloise H1: Reinergebnis 275,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 247 Mio) EBIT 358,5 Mio Fr. (VJ 271,9 Mio) EBIT Nicht-Leben 228,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 162 Mio) EBIT Leben 143,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 149 Mio) EBIT AM und Banking 49,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 44 Mio) Geschäftsvolumen 5237 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5367 Mio) Combined Ratio Nicht-Leben 90,6 Prozent (AWP-Konsens: 92,4 Prozent) Bergsturz in Blatten verursachte Schaden von brutto 46,5 Mio Fr. Sind mit Umsetzung der Refokussierungsstrategie auf Kurs 2025: Rechnen mit starker Barmittelgenerierung Vorbereitung zur Fusion mit Helvetia verläuft planmässig Erwarten Vollzug der Fusion gegen Ende 2025 Werden mit Blick auf Fusion keine Neunmonatszahlen veröffentlichen Vorbörsliche Indikation +3,2 Prozent - Bioversys H1: Reingewinn -11,0 Mio Fr. (VJ -10,4 Mio) Cash-Bestand per Ende Juni 92,1 Mio Fr. (Ende 2024 26,6 Mio) 2025: Erwarten Betriebsverlust von 29 Mio Fr; Cashbestand 78 Mio Sind bis 2028 finanziert - MCH H1: Umsatz 222,4 Mio Fr. (VJ 236,6 Mio) EBITDA 18,9 Mio Fr. (VJ 15,3 Mio) Reinergebnis 5,3 Mio Fr. (VJ 3,8 Mio) 2025: Umsatzsteigerung im H2 erwartet - Galenica schliesst Übernahme von Labor Team ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Repower mit Gewinnrückgang im ersten Halbjahr PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,168 Prozent - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,059 Prozent - Also: J Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von <3 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Skan: Swisscanto meldet Anteil von 5,1 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Baloise: Conf. Call H1 (09.30 Uhr) - Bioversys: Conf. Call H1 (14.00 Uhr) - MCH: MK H1 (12.00 Uhr, Basel) - Richemont: GV (10.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2025 (nachbörslich) Donnerstag: - R&S: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - BVZ: Ergebnis H1 - SHL: Ergebnis H1 - Villars: Ergebnis H1 - BLKB: Veröffentlichung Begutachtungsbericht zu Radicant etc. (MK 9.30 Uhr) Freitag: - HT5: ao GV (Kapitalherabsetzung/-erhöhung, 10.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.00 Uhr) Ausland: - US: Erzeugerpreise August 2025 (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel Juli 2025; endgültig (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln SIX-Indexanpassungen per 22.9.: - SMI: Amrize ersetzen Sonova - SLI: Amrize und Galderma ersetzen Adecco und SIG Group - SMIM: Sonova, Swissquote, Accelleron und Sunrise ersetzen AMS-Osram, BKW, Tecan und Galenica Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SMG Swiss Marketplace Group (im September erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant) - Dormakaba: Aktiensplit 1:10; 27. Oktober EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9332 - USD/CHF: 0,7967 - Swiss Bond Index: +3 BP auf 139,26 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,266 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,26 Prozent auf 12'281 Punkte - SLI (Dienstag): -0,24 Prozent auf 2'019 Punkte - SPI (Dienstag): -0,20 Prozent auf 17'025 Punkte - Dax (Dienstag): -0,37 Prozent auf 23'718 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,97 Prozent auf 7'749 Punkte

