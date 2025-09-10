STIMMUNG
Der Schweizer Aktienmarkt bekommt am Mittwoch zum Start Rückenwind aus den USA. An der Wall Street hatten Zinshoffnungen die Indizes angeschoben, die Tech-Börse Nasdaq hatte sogar einen neuen Rekordstand erreicht. Derweil nehmen die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten wieder zu, nachdem Israel die Führungsspitze der islamistischen Hamas in Doha, der Hauptstadt des Golfstaats Katar, angegriffen hat.
- SMI vorbörslich: +0,23 Prozent auf 12'309,65 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Dienstag): +0,43 Prozent auf 45'711 Punkte - Nasdaq Comp (Dienstag): +0,37 Prozent auf 21'879 Punkte - Nikkei 225 (Mittwoch): +0,79 Prozent auf 43'801 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Kühne+Nagel erweitert Partnerschaft mit Lego in Vietnam - Logitech-GV wählt Guy Gecht zum neuen Verwaltungsratspräsidenten - Schindler: Grosses Aktienpaket wechselt innerhalb der Besitzerfamilien - Baloise H1: Reinergebnis 275,9 Mio Fr. (AWP-Konsens: 247 Mio) EBIT 358,5 Mio Fr. (VJ 271,9 Mio) EBIT Nicht-Leben 228,7 Mio Fr. (AWP-Konsens: 162 Mio) EBIT Leben 143,0 Mio Fr. (AWP-Konsens: 149 Mio) EBIT AM und Banking 49,5 Mio Fr. (AWP-Konsens: 44 Mio) Geschäftsvolumen 5237 Mio Fr. (AWP-Konsens: 5367 Mio) Combined Ratio Nicht-Leben 90,6 Prozent (AWP-Konsens: 92,4 Prozent) Bergsturz in Blatten verursachte Schaden von brutto 46,5 Mio Fr. Sind mit Umsetzung der Refokussierungsstrategie auf Kurs 2025: Rechnen mit starker Barmittelgenerierung Vorbereitung zur Fusion mit Helvetia verläuft planmässig Erwarten Vollzug der Fusion gegen Ende 2025 Werden mit Blick auf Fusion keine Neunmonatszahlen veröffentlichen Vorbörsliche Indikation +3,2 Prozent - Bioversys H1: Reingewinn -11,0 Mio Fr. (VJ -10,4 Mio) Cash-Bestand per Ende Juni 92,1 Mio Fr. (Ende 2024 26,6 Mio) 2025: Erwarten Betriebsverlust von 29 Mio Fr; Cashbestand 78 Mio Sind bis 2028 finanziert - MCH H1: Umsatz 222,4 Mio Fr. (VJ 236,6 Mio) EBITDA 18,9 Mio Fr. (VJ 15,3 Mio) Reinergebnis 5,3 Mio Fr. (VJ 3,8 Mio) 2025: Umsatzsteigerung im H2 erwartet - Galenica schliesst Übernahme von Labor Team ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - Repower mit Gewinnrückgang im ersten Halbjahr PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,168 Prozent - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 5,059 Prozent - Also: J Safra Sarasin Investmentfonds meldet Anteil von <3 Prozent - Basilea: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Huber+Suhner: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Kardex: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Skan: Swisscanto meldet Anteil von 5,1 Prozent PRESSE MITTWOCH - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Baloise: Conf. Call H1 (09.30 Uhr) - Bioversys: Conf. Call H1 (14.00 Uhr) - MCH: MK H1 (12.00 Uhr, Basel) - Richemont: GV (10.00 Uhr) - Flughafen Zürich: Verkehrszahlen August 2025 (nachbörslich) Donnerstag: - R&S: Ergebnis H1 (Conf. Call 10.00 Uhr) - BVZ: Ergebnis H1 - SHL: Ergebnis H1 - Villars: Ergebnis H1 - BLKB: Veröffentlichung Begutachtungsbericht zu Radicant etc. (MK 9.30 Uhr) Freitag: - HT5: ao GV (Kapitalherabsetzung/-erhöhung, 10.30 Uhr) WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.00 Uhr) Ausland: - US: Erzeugerpreise August 2025 (14.30 Uhr) Lagerbestände Grosshandel Juli 2025; endgültig (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln SIX-Indexanpassungen per 22.9.: - SMI: Amrize ersetzen Sonova - SLI: Amrize und Galderma ersetzen Adecco und SIG Group - SMIM: Sonova, Swissquote, Accelleron und Sunrise ersetzen AMS-Osram, BKW, Tecan und Galenica Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SMG Swiss Marketplace Group (im September erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant) - Dormakaba: Aktiensplit 1:10; 27. Oktober EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9332 - USD/CHF: 0,7967 - Swiss Bond Index: +3 BP auf 139,26 Prozent (Dienstag) - SNB: Kassazinssatz 0,266 Prozent (Dienstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Dienstag): -0,26 Prozent auf 12'281 Punkte - SLI (Dienstag): -0,24 Prozent auf 2'019 Punkte - SPI (Dienstag): -0,20 Prozent auf 17'025 Punkte - Dax (Dienstag): -0,37 Prozent auf 23'718 Punkte - CAC 40 (Dienstag): +0,97 Prozent auf 7'749 Punkte
awp-robot/sw/rw
(AWP)