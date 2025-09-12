STIMMUNG - Der Schweizer Aktienmarkt wird am Freitag kaum verändert erwartet. Am Vorabend hatten die US-Börsen nach erneut schwachen Daten vom Arbeitsmarkt und einer Inflation im Rahmen der Erwartungen auf Rekordhochs geschlossen. Denn nun gilt eine Zinssenkung durch die Notenbank Fed am kommenden Mittwoch als nahezu sicher. Viel Bewegung nach Börsenschluss in Europa gab es an der Wall Street allerdings nicht mehr. Der heutige Kalender ist derweil eher dünn gefüllt. Lediglich das Konsumentenvertrauen der Uni Michigan könnte am Nachmittag noch für etwas Bewegung sorgen. - SMI vorbörslich: -0,03 Prozent auf 12'288,93 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Donnerstag): +1,36 Prozent auf 46'108 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,72 Prozent auf 22'043 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,98 Prozent auf 44'810 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Partners Group investiert in brasilianisches Softwareunternehmen Omie - Zurich Insurance bezahlt Anleihe im Umfang von 300 Mio US-Dollar zurück - Helvetia/Baloise erhalten von Weko grünes Licht für Fusion (HEADLINE) planen Transaktion am 5. Dezember 2025 zu vollziehen neue Aktien voraussichtlich ab 8. Dezember 2025 gehandelt - Villars H1: Umsatz 30,1 Mio Fr. (VJ 32,1 Mio) Reinergebnis 1,32 Mio Fr. (VJ 1,47 Mio) 2025: Umsatzrückgang und Gewinn über Vorjahr erwartet - Nagravision und MediaTek gehen strategische Partnerschaft ein - Meier Tobler beendet zweite Tranche des Rückkaufangebots zum Festpreis - UEK stellt Nichtbestehen von Angebotspflicht für SMG-Ankeraktionäre fest NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: - DE: VERBRAUCHERPREISE HVPI AUGUST +0,1 Prozent GG VM (PROG +0,1) VERBRAUCHERPREISE HVPI AUGUST +2,1 Prozent GG VJ (PROG +2,1) VERBRAUCHERPREISE AUGUST +0,1 Prozent GG VM (PROG +0,1) VERBRAUCHERPREISE AUGUST +2,2 Prozent GG VJ (PROG +2,2) - GB: INDUSTRIEPRODUKTION JULI -0,9 Prozent GG VORMONAT (PROGNOSE 0,0) INDUSTRIEPRODUKTION JULI +0,1 Prozent GG VORJAHR (PROGNOSE +1,1) BIP JULI 0,0 Prozent GG VM (PROG 0,0) WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 4,369 Prozent - Allreal: Blackrock meldet Anteil von 4,726 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von 3,022 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Julius Bär: UBS Fund Management meldet Anteil von 9,9 Prozent - R&S: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent PRESSE FREITAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - HT5: ao GV (Kapitalherabsetzung/-erhöhung, 10.30 Uhr) Montag: - Curatis: Ergebnis H1 Dienstag: - Newron: Ergebnis H1 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex August 2025 (Montag) Erste Schätzung Logiernächte August 2025 (Montag) Ausland: - FR: Verbraucherpreise 8/25 (endgültig) (08.45 Uhr) - RU: Zentralbank Zinsentscheid (12.30 Uhr) BIP Q2/25 (1. Veröffentlichung) (18.00 Uhr) - US: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 9/25 (vorläufig) (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln SIX-Indexanpassungen per 22.9.: - SMI: Amrize ersetzen Sonova - SLI: Amrize und Galderma ersetzen Adecco und SIG Group - SMIM: Sonova, Swissquote, Accelleron und Sunrise ersetzen AMS-Osram, BKW, Tecan und Galenica Übernahmeangebote: - Fusion Baloise und Helvetia (geplant Q4 2025) - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SMG Swiss Marketplace Group (am oder um den 19. September erwartet) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant) - SHL (Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD geplant) - Dormakaba: Aktiensplit 1:10; 27. Oktober EX-DIVIDENDE DATEN: - DEVISEN/ZINSEN (08.10 Uhr) - EUR/CHF: 0,9341 - USD/CHF: 0,7965 - Swiss Bond Index: +08 BP auf 139,28 Prozent (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz 0,253 Prozent (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI (Donnerstag): +0,62 Prozent auf 12'293 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,65 Prozent auf 2'021 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,58 Prozent auf 17'048 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,30 Prozent auf 23'704 Punkte - CAC 40 (Donnerstag): +0,96 Prozent auf 7'824 Punkte
awp-robot/sw/ra
(AWP)