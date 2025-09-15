- SMI vorbörslich: +0,12 Prozent auf 12'207,94 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,59 Prozent auf 45'834 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,44 Prozent auf 22'141 Punkte - Nikkei 225 (Montag): Börse geschlossen wegen Feiertag UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Curatis H1: Umsatz 5,2 Mio Fr. (+14 Prozent like for like) Flüssige Mittel 2,0 Mio Fr. (VJ 3,5 Mio) Wollen weiterehin 2026 Break-even erreichen - HT5: Aktionäre stimmen Massnahmen für finanzielle Restrukturierung zu Beschlüsse sind Grundläge für einen möglichen «Reverse Takeover» - Burckhardt Compression kauft kleine Servicefirma in den USA - Perrot Duval: Angestrebter Kontrollwechsel gescheitert NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,038 Prozent - Cham SP: Caceis meldet Anteil von <3 Prozent - Comet: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - Givaudan: Haldor Foundation meldet Anteil von 5 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,221 Prozent - R&S: Blackrock meldet Anteil von 3,731 Prozent PRESSE WOCHENENDE - SGS-CEO über Wachstumschancen und gescheiterte Bureau-Veritas-Übernahme (SaS) - Swatch-CEO: Keine Börsenabkehr, Preiserhöhungen in USA, China bremst (NZZaS) - Keller-Sutter verteidigt UBS-Regulierung (SaS) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - Newron: Ergebnis H1 - GV: SHL: aoGV (Managementvergütungen) Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex August 2025 (08.30 Uhr) Erste Schätzung Logiernächte August 2025 (14.00 Uhr) Ausland: - ZO: Handelsbilanz 7/25 (11.00 Uhr) - US: Empire State Manufacturing Survey (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln SIX-Indexanpassungen per 22.9.: - SMI: Amrize ersetzen Sonova - SLI: Amrize und Galderma ersetzen Adecco und SIG Group - SMIM: Sonova, Swissquote, Accelleron und Sunrise ersetzen AMS-Osram, BKW, Tecan und Galenica Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SMG Swiss Marketplace Group (am 19.9.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant) - SHL (Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD geplant) - Dormakaba: Aktiensplit 1:10; 27. Oktober EX-DIVIDENDE DATEN: per 17.09: - Richemont (3,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9343 - USD/CHF: 0,7971 - Swiss Bond Index: -15 BP auf 139,13 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,23 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,80 Prozent auf 12'194 Punkte - SLI (Freitag): -0,44 Prozent auf 2'012 Punkte - SPI (Freitag): -0,61 Prozent auf 16'945 Punkte - Dax (Freitag): -0,02 Prozent auf 23'698 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,82 Prozent auf 7'825 Punkte

awp-robot/sw/