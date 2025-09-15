STIMMUNG
- Der Schweizer Aktienmarkt könnte am Montag eine Spur fester in die neue Woche starten. Nach der schwachen Vorwoche käme eine gewisse Stabilisierung nicht überraschend, heisst es am Markt. Vor der Zinssitzung der amerikanischen Notenbank am Mittwoch dürften sich die Anleger aber grundsätzlich eher noch zurückhalten.
- SMI vorbörslich: +0,12 Prozent auf 12'207,94 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Freitag): -0,59 Prozent auf 45'834 Punkte - Nasdaq Comp (Freitag): +0,44 Prozent auf 22'141 Punkte - Nikkei 225 (Montag): Börse geschlossen wegen Feiertag UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Curatis H1: Umsatz 5,2 Mio Fr. (+14 Prozent like for like) Flüssige Mittel 2,0 Mio Fr. (VJ 3,5 Mio) Wollen weiterehin 2026 Break-even erreichen - HT5: Aktionäre stimmen Massnahmen für finanzielle Restrukturierung zu Beschlüsse sind Grundläge für einen möglichen «Reverse Takeover» - Burckhardt Compression kauft kleine Servicefirma in den USA - Perrot Duval: Angestrebter Kontrollwechsel gescheitert NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 5,038 Prozent - Cham SP: Caceis meldet Anteil von <3 Prozent - Comet: Swisscanto meldet Anteil von <3 Prozent - Givaudan: Haldor Foundation meldet Anteil von 5 Prozent - Implenia: Blackrock meldet Anteil von <3 Prozent - Intershop: Blackrock meldet Anteil von 3,221 Prozent - R&S: Blackrock meldet Anteil von 3,731 Prozent PRESSE WOCHENENDE - SGS-CEO über Wachstumschancen und gescheiterte Bureau-Veritas-Übernahme (SaS) - Swatch-CEO: Keine Börsenabkehr, Preiserhöhungen in USA, China bremst (NZZaS) - Keller-Sutter verteidigt UBS-Regulierung (SaS) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - keine Termine Dienstag: - Newron: Ergebnis H1 - GV: SHL: aoGV (Managementvergütungen) Mittwoch: - keine Termine WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BFS: Produzenten- und Importpreisindex August 2025 (08.30 Uhr) Erste Schätzung Logiernächte August 2025 (14.00 Uhr) Ausland: - ZO: Handelsbilanz 7/25 (11.00 Uhr) - US: Empire State Manufacturing Survey (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln SIX-Indexanpassungen per 22.9.: - SMI: Amrize ersetzen Sonova - SLI: Amrize und Galderma ersetzen Adecco und SIG Group - SMIM: Sonova, Swissquote, Accelleron und Sunrise ersetzen AMS-Osram, BKW, Tecan und Galenica Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SMG Swiss Marketplace Group (am 19.9.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant) - SHL (Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD geplant) - Dormakaba: Aktiensplit 1:10; 27. Oktober EX-DIVIDENDE DATEN: per 17.09: - Richemont (3,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9343 - USD/CHF: 0,7971 - Swiss Bond Index: -15 BP auf 139,13 Prozent (Freitag) - SNB: Kassazinssatz 0,23 Prozent (Freitag) BÖRSENINDIZES - SMI (Freitag): -0,80 Prozent auf 12'194 Punkte - SLI (Freitag): -0,44 Prozent auf 2'012 Punkte - SPI (Freitag): -0,61 Prozent auf 16'945 Punkte - Dax (Freitag): -0,02 Prozent auf 23'698 Punkte - CAC 40 (Freitag): +0,82 Prozent auf 7'825 Punkte
