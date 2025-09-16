STIMMUNG
- An der Schweizer Börse wird am Dienstag ein ruhiger und kaum veränderter Handelsstart erwartet. Vor der Fed-Zinssitzung am Mittwoch herrscht Zurückhaltung am Markt. Mangels marktbewegender Unternehmensnachrichten dürfte sich der Blick der Anleger im heutigen Handelsverlauf auf weitere Konjunkturdaten wie beispielsweise die Industrieproduktion aus der Eurozone und den USA sowie den US-Detailhandelsumsatz richten.
- SMI vorbörslich: +0,11 Prozent auf 12'157,89 Punkte (08.00 Uhr) - Dow Jones (Montag): +0,11 Prozent auf 45'883 Punkte - Nasdaq Comp (Montag): +0,94 Prozent auf 22'349 Punkte - Nikkei 225 (Dienstag): +0,45 Prozent auf 44'969 Punkte (08.00 Uhr) UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swisscom: Weko stellt Folgeuntersuchung ein nach Bundesgerichtsurteil begrüsst folgerichtigen Entscheid der Weko - UBS: Parlament lehnt Verzögerung bei Banken-Eigenmitteln ab - Basilea: 25 Mio USD Entwicklungszuschuss im Rahmen der BARDA-Vereinbarung BARDA-Vereinbarung umfasst Entwicklung von Fosmanogepix und BAL2062 - Newron H1: Reinergebnis -73'000 EUR (VJ -9,6 Mio) Flüssige Mittel 43,2 Mio EUR (2024: 9,8 Mio) Liquide Mittel sichern Betrieb bis Ende 2026 - Peach Property plant vorzeitige Rückzahlung von rund 73 Mio EUR von 2025-Bond - Pierer Mobility ernennt Petra Preining zur Finanzchefin - Swiss Prime Site ernennt Finanzchef Marcel Kucher zum neuen CEO NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN / SONSTIGE WICHTIGE NEWS - PUBLIZIERTE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: - Ausland: WICHTIGE BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Accelleron: Blackrock meldet Anteil von 4,977 Prozent - Comet: Swisscanto meldet Anteil von 3,012 Prozent - Implenia: JPMorgan meldet Anteil von 3,001 Prozent - Newron: Tobias Scherer meldet Anteil von 10,111 Prozent - Valiant: Blackrock meldet Anteil von 3 Prozent PRESSE DIENSTAG - Bankiervereinigungs-Präsident: Singapur läuft uns nicht den Rang ab (NZZ) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - SHL: aoGV (Managementvergütungen, 13.00 israel. Zeit), Tel Aviv Mittwoch: - Keine Termine Donnerstag: - Aevis: Ergebnis H1 - Rieter: ao GV (Kapitalerhöhung, 10.00 Uhr), Winterthur WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE Schweiz: - BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte August 2025 (Donnerstag) Ausland: - DE: ZEW-Index 9/15 (11.00 Uhr) - EU: Arbeitskosten Q2/25 (11.00 Uhr) Industrieproduktion 7/25 (11.00 Uhr) - US: Einzelhandelsumsatz 8/25 (14.30 Uhr) Ex- und Importpreisindex 8/25 (14.30 Uhr) Industrieproduktion 8/25 (15.15 Uhr) Lagerbestände 7/25 (16.00 Uhr) NAHB Wohnungsmarkt-Index 9/25 (16.00 Uhr) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 19.09.2025 - SMI bis 19.09. mit 21 Titeln - SLI bis 19.09. mit 31 Titeln SIX-Indexanpassungen per 22.9.: - SMI: Amrize ersetzen Sonova - SLI: Amrize und Galderma ersetzen Adecco und SIG Group - SMIM: Sonova, Swissquote, Accelleron und Sunrise ersetzen AMS-Osram, BKW, Tecan und Galenica Übernahmeangebote: - U-Blox: Advent bietet 135 Fr. pro Aktie (Angebot vorauss. 11.9.-9.10.25) Dekotierungen: - Airesis (per 13.11., letzter Handelstag 12.11.) - Baloise (letzter Handelstag voraussichtlich 5.12.) - Ci Com: (per 6.11., letzter Handelstag 5.11.) - Meyer Burger (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) - Zwahlen & Mayr (geplant, Zeitpunkt noch unbekannt) IPO/Neukotierungen an SIX (angekündigt): - SMG Swiss Marketplace Group (am 19.9.) - Fusionierte Helvetia Baloise Holding (voraussichtlih am 8.12.) Suspendierungen (bis auf weiteres): - Meyer Burger Kapitalerhöhungen/Aktienrückkäufe etc.: - Fundamenta Real Estate (Kapitalerhöhung 6 Mio Aktien im Q4 2025 geplant) - SHL (Bezugsrechtsemission von bis zu 30 Mio USD geplant) - Dormakaba: Aktiensplit 1:10; 27.10. EX-DIVIDENDE DATEN: per 17.09: - Richemont (3,00 Fr.) DEVISEN/ZINSEN (08.15 Uhr) - EUR/CHF: 0,9345 - USD/CHF: 0,7932 - Swiss Bond Index: +2 BP auf 139,15 Prozent (Montag) - SNB: Kassazinssatz 0,256 Prozent (Montag) BÖRSENINDIZES - SMI (Montag): -0,41 Prozent auf 12'144 Punkte - SLI (Montag): -0,24 Prozent auf 2'008 Punkte - SPI (Montag): -0,34 Prozent auf 16'887 Punkte - Dax (Montag): +0,21 Prozent auf 23'749 Punkte - CAC 40 (Montag): +0,94 Prozent auf 7'897 Punkte
